Ноябрь 2020
109 треков за месяц.
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Oybek Xolmedov
Senyorita (Remix)
03:27
Mirzabek Xolmedov
Sog'inchnoma xat
02:39
Elmurod Ziyoyev
O'rtoqlaring aytganda yor-yor
04:18
Indira
Yodimda
03:48
Habib Akbarov
Sog’indim
03:01
Samadjon Ruzmetov
Keley azizam
03:37
Sardor Tairov
Majbur
03:17
Xamdam Sobirov
Yurak
03:03
Ulug'bek Rahmatullayev
Hammasi sen uchun Pari
03:21
Parodiya
Svetni o’chirmanglar
03:09
Benom
Mayli bor
03:21
Muhammad Ali Navruzov
Dekabr
03:06
Nasafiy
Aktrisa
03:08
Yodgor Mirzajonov
Zulfizar
03:40
Yamin
Ayblama
03:50
Shoxona
Yondirding (turkcha)
03:21
Muhammad Ali
Dekabr
03:06
Elmurod Ziyoyev
Два колумба
03:01
Dildora Niyozova
Qaytar dunyo
03:20
Rayhon
Muhabba
02:56
Gulnoza Jumaniyozova
Yoqar mongo
03:26
Shahzod Sultonov
Unutdi
03:13
Gulnoza Jumaniyozova
Unut
03:06
Ulug'bek Rahmatullayev
Pari
03:20
Kaniza
Ichimda zilzila
03:22
Nadyr
Ты моя
02:26
Shohzamon
Yo'llarimiz ayro (New version)
03:33
Ummon
Qiynalar dil (Shohruh) (Remix)
03:08
Mirjon Ashrapov
Sarvinozam
02:53
Hadicha
Onajon
03:48
Elmurod Ziyoyev
Aksamlar
03:13
Aziza Nizamova
Dardim
03:44
Hosila Rahimova
Panohim
04:59
Mango
Bemorman
04:19
Rayhon
Daydi
03:28
Shahzoda
Mayli (Remix)
03:54
Shadisha
Не надо
02:30
Saira
Menak wla meni (cover Inez)
01:27
Jahongir Otajonov
O'ynasin (Fa-fa)
03:05
Xamdam Sobirov & Ziyoda
Qora atirgul 2
02:42
Jambul Muhammedov
Bodo-bodo
03:59
Jahongir Otajonov
O’ynasin
03:04
Dilnoz
Baxtlimiz
03:41
Farrux Xamrayev
Bolaligim
03:10
Uzmir
Og’ridi dil
03:55
Xushnud
Yona-yona
03:15
Xurshid Rasulov
Yigit boshini egmagin Xudo
06:17
Saira
Uslanmiyor bu (cover Zeynep Bastik)
02:19
Xamdam Sobirov & Shoxrux (Ummon)
Nima qilay (DNDM remix)
03:25
Manzura & Shahzoda
Shunchaki izlamading (DNDM REMIX)
03:07
Xamdam Sobirov & Shahzoda
Yomg`irlar (DNDM Remix)
03:13
Nigar Muharrem
Omuzumda (DNDM REMIX)
02:49
Xamdam Sobirov & Mirjalol
Alvido Ketaman (DNDM REMIX)
03:44
Suhrob & Xamdam Sobirov
Telbaman (DNDM REMIX)
02:56
Xamdam Sobirov & Janob Rasul
Arzimaysan (DNDM REMIX)
03:00
Dilmurod Sultonov
Meni Lolam (DNDM REMIX)
03:05
Shoxrux (Ummon) & JONY
Hебесные розы Dil (DNDM REMIX)
03:58
Zohid & Ziyoda
Qora atrgulni eslayman (DNDM Remix)
03:11
Shahzoda
Sog`inib (DNDM REMIX)
03:41
Benom
Yog`adi yomg`ir (DNDM Remix) Limma
03:13
Bahrom Nazarov & Xamdam Sobirov
Yomon ekanda, Qora qosh (DNDM REMIX)
02:57
Munisa Rizayeva
Sensiz (DNDM REMIX)
02:30
Bojalar
Tomchi
03:20
Munisa Rizayeva
Bo’ldi yurak
03:44
Zahida
Gunduz gece
03:12
Yulduz Usmonova
O'g'lonlar
03:38
Ulug'bek Halikov
Yuragimda (slow)
03:54
Shohzamon
Durdona Qurbonova
03:34
Saira
Oul tani keda (cover Nancy Ajram)
01:01
Aziza Nizamova
Sizsiz o'tmas kunlarim
05:10
Anvar Sanayev
Muallim
03:54
Hadicha
Yig’lar Osmon
03:06
Elmurod Haqnazarov
Noraso (Radius21)
02:48
Babymohi
DUDU (Cover Turkcha)
01:41
Babymohi
Uslanmiyor bu (Cover Turkcha)
02:21
Babymohi
Cennetten cicek (Cover Turkcha)
02:06
Babymohi
Her yer karanlik (Cover Turkcha)
01:44
Azler & Islom(Billur) & Sevara (Zamonam)
KIBR
03:14
Dias
Sevib charchadim
04:00
Dias
Otang qarshi sevgimizga
03:14
Sevinch Ismoilova
Bilmading
03:11
Xamdam Sobirov
Mayli yayra
02:53
Xamdam Sobirov
Yomonda
02:22
Yodgor Mirzajonov
Yaraladi
03:06
Umidaxon
Sarsoni man
03:13
Saira
Dudu (cover Tarkan)
01:41
Karavan
Oyjamol
02:58
Zahida
Darak yo'q (cover Shohruhxon)
04:02
Behruz Tohirov
Yomoney
03:23
Qadr Guruhi
Baxtsizgina
04:06
Daneliya Tuleshova
Mama
03:59
Mirjon Ashrapov
Xotinjon
02:50
Sardor Mamadaliyev
Muborak
03:35
Muhabbat Sultonova
Ayblama Meni
02:43
Dildora Niyozova & Mirjalol
Yurakda dard (Remix)
02:24
Vohidjon Isoqov
Yo'qotib qo'yma
02:29
Muhammad Ali
Bon appetite
03:38
Davron Ergashev
Seni ko'rsam qaniydi (Solo version)
03:50
Asilbek
Adoyingman
03:17
Shohjaxon Bozorov
Uylanma
03:15
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