Май 2020
294 треков за месяц.
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Irade Mehri
Uni seva sevaman (Gun O Gundur)
05:23
Ruhsora Emm
Sen tomon
03:13
Anvar Sanayev
Begonaman
03:46
Zohid
Yolg’on dema
05:07
SanJay
Atrofimda
03:46
Eldor Qayumov
Atrofimda
04:12
Ortiqboy Ro'ziboyev
Yig’ladim
03:37
Axror Baxshi
Yigit
03:20
Sanjar Shodiyev
Sog’indim
04:27
Dildora Niyozova
Qizim
05:14
Shax Atajanov
Shokoladim
03:00
Bekzod Annazarov
Sensizman
03:45
Murod Manzur
Yo qodir Alloh
04:17
Timur Usmanov
Kelmading
04:05
Dias
Men ketsam
03:09
Avazbek Soliyev
Novot
00:00
Aziz Esanov
Xotin
00:00
Mangu Guruhi
Tun
00:00
SLIMZ
Osh yeymiz Shashlik yeymiz
00:15
Bobur Olimov
Dostlarim (Official Music Video) 2020
03:50
Bahodir Nizomov
Gar yoningda
03:29
Ahror Madrahimov
Charchadim (Official Music Video) 2020
03:44
Ozodiy
Uyat
03:25
Sayyora Qoziyeva
Sadqa (Tojik tilida)
03:36
Murod Manzur
Qodir Alloh
04:17
Bahodir Nizomov
Oqpadarlar
02:39
Zohirshoh Jo'rayev
Muhabbatdan yaralgan dunyo
04:26
Orif Choriyev
Sevardim
00:00
Yulduz Turdiyeva
Xush ko'rdik
03:25
Hojiakbar Haydarov
Allah guzel
02:55
Dilso'z & Bahodir Nizomov
Senden haber yok
03:22
Doniyor Goipov
Chaki-chaki
03:56
Bahodir Nizomov
Фарида
03:33
Ali Otajonov
Hayit muborak bo'lsin!
03:01
Malik
Qaytmayman
02:21
Tavakkal Takaboyev
Ota onang yonida
00:00
Akbar Sodiqov
Sinfdoshlarim mani
04:44
Abduvali Rajabov
Chaki-chaki
03:47
Zohirshoh Jo'rayev
Alvido
03:39
Boburbek Arapbaev
Do’stlarim zalatoy hammasi kurutoy
03:10
Hadicha
Dona gulingman (Cooming Soon) 2020
03:57
Anvarbek Matmuratov
Aytmadi
03:31
Faxriyor Rezvonov
Allahim var mani
02:49
Hadicha
Dona gulingman (tez kunda) (Official Video) 2020
00:00
Firuz Ruzmetov
Kambagal ekanman
00:00
G.Islam & Begi music
Mani Jonim
03:49
FarMix
Xayr maktabim
04:32
Feruz Jo'rayev
Arzimaysan
03:35
Yagdona
Xayr maktab
03:33
Furqat Macho
Блатной (Blatnoy)
04:14
Boburbek Arapbaev
Jo’ralar
03:10
Furqat Macho
Блатной
04:12
Amin Akbarov
Devonaman
03:24
Ali Otajonov
Hayit muborak bolsin (Official Music Video) 2020
03:36
Babymohi
Ya Habibal Qalbi (Cover)
01:56
Elcin Meherremov
Mensiz (Yeni 2020)
03:35
Nefes & Temraz
Damci
03:25
Türkan Velizade
Pasa Pasa
03:24
Sardor Rahimxon
Xayr, mohi Ramazon!
02:44
Navruz Sobirov
Sani mandan boshqa sevmasin
03:49
Navruz Sobirov
Sani mandan boshqa birov sevmasin
03:49
Navruz Sobirov
Rashk
03:49
Hormela
Barakalla
02:35
Yulduz Turdiyeva
Meni unut (version-3)
04:00
Bunyodbek Saidov
Juma muborak
04:20
Bahrom Nazarov
Noziga gap yo'q shuni
05:10
Mashxurbek Yuldashev
Unutma
03:46
Zohid
Munir oy
03:51
Lazizbek Latipov
Joningnon
04:12
Davron & Doniyor
Ozgasi bilan
03:59
Murodjon Mashrabov
Qiz topilmas
04:12
Ozodiy
Rashk
03:09
Komronbek Soburov
Salovat
02:28
Bunyodbek Saidov
Juma muborak (Official Music Video) 2020
00:00
Sardor Mullayev
Ey sevgili-Ya Habibi (cover Seyyid Taleh Boradigahi)
04:28
Sardor Mullayev
Ey sevgili-Ya Habibi (cover by Seyyid Taleh Boradigahi)
04:28
Sardor Mullayev
Ey sevgili-Ya Habibi
04:28
Dilmurod Tillayev
Yurak
04:34
Shoxruz (Abadiya)
Vafosizim
02:41
Dilmurod Nazarov
Sen Deya
02:53
Sensor guruhi
Xayr karantin
03:56
Azamat Ahmedov
Shukronalik
03:24
Bexruzbek Soliyev
Ozbekman
02:39
Babymohi
Yomgir (Shahzoda Cover)
01:07
Bobur Madalimov (Afsonaviy Maftun)
Shifokorlar
04:02
Botirbek Tojiboev
Muhabbatim qoldi
03:04
Shoxrux (Ummon)
Ketarsan
05:19
Ulug'bek Rahmatullayev
Dilam (Piano version)
03:55
Sayyora Qoziyeva
Nega-nega
03:41
G'ulomjon Yoqubov
Sog'inmabsanda
03:26
G'ulomjon Mirdadoyev
Imshab
03:41
Ahror Madrahimov
Yomon ekan ayriliq
03:30
Bepoyon guruhi
Sarson yurak
04:02
Yulduz Turdiyeva
Dardi ishq (version-2)
03:39
Kaniza
Shehrizad (Malina)
03:29
Zafar Ergashov
Billura qiz
04:08
Dadu guruhi
Kelmadi
00:00
Dias
Musofirlar
04:02
S-Tune
Fiasco
03:36
Zahida
Tujh mein Rab dikhta hai (cover)
03:29
←
1
2
3
→
Главная
»
Архив по годам
»
2020
»
Май
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00