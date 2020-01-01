Февраль 2020
170 треков за месяц.
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Gulinur
Marav-marav
03:21
Shohruhxon
Sog'inaman
04:14
Sherbek Shodiyev
Qirolichamsan
03:34
Mirjon Ashrapov
Do'stlarim
03:42
Anonim
Ovvoraman
04:19
Yulduz Jumaniyozova
Sevolmidi
04:18
Dj Only
Kadrimi bilmadi (Cover)
03:01
Shohzamon
Yomondir
03:56
Dj Only
Benjamin
02:27
Dj Only
Fa fa fa (Chalenge)
03:01
Shahboz va Navro'z
Taqdir
03:35
Nilufar
Tantanam mani (Remix)
03:16
Hulkar Abdullayeva
Gul menimdir
03:48
Hilola Hamidova
Qalbi ko'r
03:28
Yamin Band
Armon
03:15
Munisa Rizayeva
San ketasan yiroq
03:15
Shoxrux
Endi begona
04:08
Aida
Daragoy daragoy
04:01
Nasafiy
La la la laaaa
03:08
Nasafiy
Mani yorim aktrisa
03:08
Yahyobek Mo'minov
O'n sakkizda sevib qolganim
04:43
Sardor Rahimxon
Haqiqiy do'st
02:37
Jo'rabek Qodirov
Yor-yor
04:13
Shoxrux
Endi begona (2020)
04:08
Nilufar Usmonova
Taralli-dalli (Solo version)
05:31
Yulduz Turdiyeva
Dardi ishq (Ozarbayjoncha)
03:37
Гузель Уразова
Почему
03:47
Sardor Rahimxon
Balki bu sen uchun so'nggi kuningdir
04:40
Nilufar Usmonova
Лейли
03:22
Muxlis Berdiev
Sog'indim
03:47
Hulkar Abdullayeva
Papaqi qurgay
03:23
Dilso'z
Mendan meni so'rama
03:19
Begzod Ismoilov
Qara qiz
03:18
Yulduz Turdiyeva
Baxıram pəncərədən tənhayam
03:37
Dilmurod Sultonov
Musofirlar
04:29
Otash NsT
Uchaman
03:46
Jahongir Otajonov
Fa fa fa (2020)
03:04
Uzrain
Alamdan
04:32
Nodirbek Xolboyev
Xafa qilding
03:53
Komronbek Soburov
Ketma
04:59
Sardor Rahimxon
Balki bu sen uchun so’ngi kuningdur
04:35
VIA Major
Pomada
03:46
VIA Major
Labingda pamada
03:46
Bojalar
Seni sevamande
03:45
Rayhon
Seni sevamande
03:45
Rayhon
Jonim seni sevamande
03:45
Bojalar
Jonim seni sevamande
03:45
Yusufxon Nurmatov
Dubay (cover Radius 21)
03:48
Shohruhxon
Men seni sevaman (2020)
03:46
Oybek va Nigora
Maydalab
03:24
Mirjon Ashrapov
Meravi yor
03:14
G'anisher Abdullayev
Yolg'iz ayol
05:02
Dilafruz Hayitmetova
Yig'lama qiz
03:39
Benom
So'nggi sahifa
03:53
Saman
Nima gap
02:52
Zohid
Sovuq
03:15
Mirjon Ashrapov
Uylanaman
03:09
Oybek & Nigora
Maydalab
03:24
Ruhsora Emm
Потише
03:27
Leyli (Setora)
Sevaman
02:59
Leyli (Setora)
Lik-lik
03:37
Leyli (Setora)
Keraksan menga
03:29
Leyli (Setora)
Olissan
03:16
Leyli (Setora)
Голос твоей мечты
03:59
Leyli (Setora)
Life
04:57
Leyli (Setora)
Sen dunyoyimsan
03:45
Leyli (Setora)
Yorim kel
03:24
Ozoda Nursaidova
LAMBORGINI
03:29
Ozoda Nursaidova
Lambo Lambo
03:29
Gulinur
Nishatay
02:45
Yusufxon Nurmatov
Dance monkey (cover Tones and I)
03:10
Ozoda Nursaidova
Hayot
03:40
Nilufar Usmonova
Nozima
04:05
G'ulomjon Yoqubov
Dodasini qizlari
04:06
Mirjalol
Marina
03:16
Ayubxon
Yonimda
03:38
Farrukh (Mingburnu)
Tikuvchi
03:32
Jahongir Otajonov
Fa fa fa faaaa
03:04
Yakzon
Kim zo'r
03:00
Nilufar Usmonova
Lapar
03:30
Dilshodbek Yunusov
Seni sevaman
04:01
Odilbek Abdullayev
Yomon-yomon
03:08
Dildora Niyozova
Alloh ismlari
04:34
Alisher Zokirov
Sog'insam
04:12
Odilbek Abdullayev
Yomon
03:08
Aziza Nizamova
All of Me
04:36
Nilufar Usmonova
Kelaqol
03:49
Feruza Jumaniyozova
Nadi
03:37
Shahzoda
Balki
03:52
Nilufar Usmonova
Onam
04:24
Shohruhxon
Begona
03:50
Hulkar Abdullayeva
Pariman
02:57
Zahida
Люблю тебя
03:17
Ozoda Nursaidova
Bu Hayot (Soundtrack)
03:39
Farrux Xamrayev
Lanati
03:22
Adham Soliyev
Qotil ona
04:58
Nilufar Usmonova
Mayli
04:38
Malik
Yonimda sen emas
02:49
Islom Farmonov
Sanda-sanda
03:26
Nilufar Usmonova
Zolim
03:25
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MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
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