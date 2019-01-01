Февраль 2019
151 треков за месяц.
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Boburbek Arapbaev
Hayot
04:00
Shoxrux
Erkatoyim
03:35
Gulsanam Mamazoitova
Dil ozor
03:45
Ummon
Songi iltimos
03:45
Nodirabegim
Tor Sasi
04:00
Konsta
Baland
04:00
Timur Usmanov
Borman
04:00
Murod Manzur
Mol talash dunyo talash
04:00
SanJay
Многолико
04:00
Mirbek
Onamga Aytmang
04:00
Ummon
Bag'ishladim
02:56
Surxon
Sirg'ali qiz (New version)
03:33
Shahzoda
Assalomu alaykum (DJ Ochil Ibiza Remix)
04:08
Ziyoda & Maroqand
Qo'shnilar
02:58
Karavan
Bog'chalarda
04:02
Jayxun
Sir aytaverma
03:44
Bahrom Karimov
Men uchun bitta
03:15
Faridxan
Baxtsizlar
04:00
Yagzon
Qizil atirgul
04:00
Ziyoda
Jim (Tojik tilida)
03:26
Yulduz Turdiyeva
Meni unut (version-2)
03:57
Umida Mirhamidova
Oq atirgullar (duet Mirjon Ashrapov)
03:44
Surxon
Qaro soching (New version)
03:28
Munisa Rizayeva & Zohirshoh Jo'rayev
Arazlama
03:01
Bunyodbek Saidov
Gal-gal
04:25
Odilbek Abdullayev
Yonaman
03:08
Rayhon & Shohjahon Jo'rayev
Kozlari zebo
03:45
Muhammad Ali Navruzov
Madinam
04:00
Nodirabegim
Xorazmda
04:00
Uzmir
Ovozlaring
04:00
Boburbek Arapbaev
Popuri
04:00
Boburjon Abdullayev
O’ynang Onam
04:00
Boburjon Abdullayev
San, san
04:00
Munisa Rizayeva & Zohirshoh Jo'rayev
Arazlama yorim
03:03
Mirjon Ashrapov & Umida Mirhamidova
Oq atirgullar
04:00
Sirojiddin Sharipov
Leylam
04:00
Ruslan & Sakoo
Beg’uborim
04:00
Shohruhxon
Yurak
03:52
Sardor Rahimxon
Qalb ko'zi ko'r bo'lsa yomon
03:21
Sahro
Balenciaga
03:14
ZamonaM
Yigit Nolasi
04:00
Ruslani Raxmon
Samarqandcha
04:00
Sevara
Shunchaki
03:41
Eldar & UZnur
Qaylardasan
04:00
Ayubxon
Ayriliq
04:00
Zohid
So`ramanglar (Remix)
04:00
Otash Xijron
Yomg`irlar
04:00
Yulduz Turdiyeva
Meni unut
03:56
Sevinch Ismoilova
Bevafo
04:00
Elyor To`ychiyev
Chapga, chapga
04:00
Munisa Rizayeva
Sensiz
03:42
Gulsanam Mamazoitova
Soqinomai savti kalon
03:00
Ibrohim O'tkirov
Borsan yonimda
03:03
Yulduz Usmonova
Kiss Me (Remix By Philippe Verga)
05:03
Dilshod Valiyev
Hit bolarkan
04:00
Renat Sobirov
Sen ketgan kundan
04:00
Janob Rasul
Super
03:06
Yusufxon Nurmatov
Bilarmisan
04:00
Leyla
Sog`indim
04:00
Ummon
Qizalogim
04:03
Anvar Sobirov
Shuba
04:00
Aida
Popuri (Cover Janob Rasul)
04:00
Eldar & UZnur
Yolg`izman
04:00
Yulduz Turdiyeva
Jonim aylansin
03:26
Ibrohim O'tkirov
Yor-yor
03:33
Yulduz Usmonova
Друг (remix)
04:00
Shohjahon Jo'rayev
Andijonim qoldi mening
11:00
Malika Egamberdiyeva
Mushkuldur
05:02
Bahrom Nazarov
Lola (Bobur g'azali)
04:30
Po'lat Raxmon
Maya
04:00
Mansurxon Nurmatov
Bir kulib qoygin
04:00
Ulug'bek Rahmatullayev
Men seni sevaman
04:00
Po'lat Raxmon
Dona dona
04:00
Sardor Mamadaliyev
Tishing dur
04:00
Sevinch Mo'minova
Bir bilsan
04:00
Uzmir
Charchadik sevgidan
04:00
Po'lat Raxmon
Sog`indim Ko`zlaring
04:00
Farrux Xamrayev
U ketdi
04:00
Choribek Shokirov
O`zga Yor
04:00
Shoxruz (Abadiya)
Qaydasan
04:05
Umidaxon
Ay-ya-yay
04:00
Yulduz Usmonova
Shukur
03:25
Suxrobxon
Yo'q
03:38
Jasurbek Jabborov
Келермединг сен (duet)
03:56
G'anisher Abdullayev
Yaxshilar
05:35
Mahmood
Xavotir Olma
04:00
Janob Rasul
Timpildop
04:00
Estrada shou guruhi
Ayol
04:00
Gulsanam Mamazoitova
Ijozat ber
03:46
Jamshid Abduazimov
Kechiring onajon
04:00
Sarvinoz
Soxta do`stlarim
04:00
Alisher Zokirov
Malikam
03:22
UzBoom
Gangsta Rap
02:57
Guli Asalxo'jayeva
Begona etma
04:00
Faridxan & Dj Kabo
Rivojlanish
04:00
Po`lat Rahmon
Eslatar
04:00
Ibrohim O'tkirov
Damasdan
03:08
Yulduz Usmonova
Lola (remix)
03:38
Otabek Abdukarimov
Alamimdan ichaman
04:13
Timur Usmanov
Nega kelding
04:00
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