Май 2019
173 треков за месяц.
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Faridxan & Abdulqodir
Ollohdan Tila
05:02
Aida
Yomon ekansan
03:30
Shohjahon Jo'rayev
Mustafo
03:57
Mikky
Пьяная вечерина (Nerak edition)
03:00
Lola Ahmedova
Adashgan ayollar
06:00
Jamshid Abduazimov
Bilmadim (remix)
03:04
Bekzod Xakimov
Armon
04:31
Ruxshona
Не играй
04:05
Gulinoz
Hasratlar
03:07
Mirbek
Borolmadim
03:19
Nodirbek Xolboyev
Bir kecha men bilan qoling
04:26
Nodirbek Hayitov
Yomon xotin (Parodiya)
03:49
Daler Ametist & Shahriyor
Свет
02:54
Shahlo Ahmedova
Birtanesisin
04:40
Mikky & Naty
Небо
03:11
Yamin
Toshkentlik (v2)
03:21
Bunyodbek Saidov
Ustoz qani (Ortiq Otajonov xotirasiga)
04:06
Otash Xijron
Tunlar
04:08
Dilnoza Ismiyaminova
Sevaman
03:28
Farrux Xamrayev
Sevilmasdan sevdi de
04:13
Surayyo Qosimova
Bolajonim
05:19
Rushana
Adashdim (Botir Qodirov cover)
04:14
Leyla
Samarqand
06:57
Sarvinoz
Popuri
06:51
Shahlo Ahmedova
Birtanesisin (Cover)
04:43
Reyane
Jim turing (Botir Qodirov cover)
04:41
Nodir
Aldamadim (Botir Qodirov cover)
04:03
Malika
Shukrona (Botir Qodirov cover)
04:23
Sayyora
Diydor uchun (Botir Qodirov cover)
04:07
Jasmin
Ey dil (Botir Qodirov cover)
06:06
Shahlo Salayeva
Ona (Botir Qodirov cover)
05:36
Zohid & Ummon DJ Taller Remix
Hiyonat
02:58
Feruza Karimova
Vatan (Solo version)
04:09
Dildora Niyozova
Beyurak (v2)
03:22
Mirjon Ashrapov
Yolgonchisan
03:04
Jasur Umirov
Jamilya
02:53
Jahongir Asrayev
Gaplarim bor
03:50
Komronbek Soburov & Yulduz Jumaniyozova
Duet
03:20
Osman Navruzov
Легендарная
03:01
Bunyodbek Saidov
Oilani buzma
03:31
Nodirbek Niyozov
Xalqimga
03:55
Saman
Sad love
03:36
Ruxshona
Azizim
03:20
Dj Luch
Munisa
02:56
Alisher Fayz
Sinfdosh
04:28
Tola guruhi
Bevafo yor
03:25
Otabek Mutalxo'jayev
Kechir do’stim
03:24
Feruza Karimova
Kuchim yetarmi
03:35
Dilfuza Qobilova
Sog'inasanmi
04:09
ZamonaM
Школа
03:27
Leyla
Dona dona
02:57
Dildora Niyozova
Be yurak
03:20
Otash Xijron & Sarob guruhi
Atirgulim
03:37
Magsat Karayev
Lalejan
03:00
Sherali Jo'rayev
O'zbekona
08:02
Sharof Muqimov
Asta kel
03:50
Sardor Rahimxon
Aslo sabringdan voz kechma
00:49
Feruza Karimova
Bahor
03:12
Yamin
Toshkentlik
03:21
Gulinur
Sinfdosh
03:11
Sarvinoz
Oh yurak
03:51
Faridxan
Tingla Meni
03:30
Farruhbek Komilov
Yomgir
04:04
Eldar & Tola guruhi
Mayli ket
03:43
Dilobod Muhiddinova
Ya Habibi
03:19
Yagzon
Telbaman
04:54
Mirbek
Qaddi Baland ( Cover )
02:24
VIA Marokand & Bojalar
Tanimadingmi
03:13
Sheroz Azamatov
Armonim (Shohruhxon Cover Up 4)
03:42
Sayyora
Armon (Shohruhxon Cover Up 4)
04:29
Reyane Yakubova
Moda (Shohruhxon Cover Up 4)
04:16
Jasmin
Chao bambino (Shohruhxon Cover Up 4)
03:23
Amir Xatamov
Yarim Baxt (Shohruhxon Cover Up 4)
04:28
Rushana
Qalam qoshli yorim (Shohruhxon Cover Up 4)
04:26
Nodir Zoitov
Malikam (Shohruhxon Cover Up 4)
04:04
Zamin Acapella
Jonim yur (Shohruhxon Cover Up 4)
03:26
Yagzon
Boraman
03:06
Yagzon
Esla
04:14
Yagzon
Dard(new Version)
03:19
Yagzon
Sevaman derdi
04:55
Yagzon
Nega sevaveraman
03:59
Yagzon
Oldingidaymas
04:02
BeK & SanJiiY
Sevgi Masofasi
04:03
Yagzon & Behzod
Taqdir
04:10
Yusufxon Nurmatov
Laylo
03:13
Yagzon
Unut uni(new Version)
03:42
Otash & Shox & Behruz
Seni menga berishmadi
03:36
Shahlo Salayeva
Sen Ketma (Shohruhxon Cover up 4)
04:02
Nodir & Behruz
Bezorini beozori
03:47
Yagzon
Kerakmas sevgi
02:45
Yagzon
Dard
03:19
Yagzon
Mayli bor
03:26
Shox & Yagzon Guruhi (Behruz
Qizil atirgul
04:06
Yagzon
Sevaman dema
05:01
Azizbek Hamidov
Gulinoza
03:25
Yamin Band
Toshkentli
03:19
Vohid Abdulhakim
Tor ko'cha
04:06
Shadisha
Till the end
03:00
Feruza Karimova
Gulmanimdur
04:46
You Ra
Горим
03:17
←
1
2
→
Главная
»
Архив по годам
»
2019
»
Май
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00