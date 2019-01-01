Октябрь 2019
3 053 треков за месяц.
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Shohjahon Jo'rayev
Atirgulim
04:19
Sarket & Sedoy
Kutganim
03:41
Sarvarbek Holiqov
Yurak aytgin
03:47
Alisher Zokirov
Hamon-hamon
04:07
Olloyorxon
Nega xafa
03:11
Mango
Sensiz gulim
04:22
Magsat Karayev
Prinsessa
03:02
Zohid
Kapalak
03:20
Yillar guruhi
Aylading judo
03:18
Umidaxon
Haligacha
03:23
Boburmirzo Yazdonov
Yayrayman
03:48
Oazis
Rafiqam
04:00
Ikromjon Abdullayev
Lolaxon
03:18
Yillar guruhi
Yoshligim
03:58
Doniyor Jabborov
Pari-pari
03:39
Timur Raximov
Jamalak (remix)
02:58
Ali guruhi
Armon ekan
03:21
Ravshan Sobirov
Dilam
02:50
Mirziyod Nurmatov
Vadalaridan tondi
03:50
Shuhrat Dillaev
Besh ketdim
03:48
Sardor Rahimxon
Ota qadri yoki 7 oylik go’dak (tasirli hikoya)
02:18
Zokir Sobirov (Oqshom guruhi)
Tongacha
04:08
Jasurbek Sunnatullayev
Gulim
03:03
Zafarbek Qurbonboyev
Getma
03:33
Qobiljon Temirov
Indamadi
03:40
Orif Choriyev
Bevafo
03:22
Nodirbek Niyozov
Yorim netay
03:21
Dilnoza Ismiyaminova
Salom
03:16
Fazliddin Bozorov
Ketolmasman
03:47
Yulduz Usmonova
Buni hayot derlar
04:04
ForMusic pro
Qani endi
03:42
Sodirxon Nosiraliyev
Majnunman
03:42
Bahriddin Zuhriddinov
Salima
03:21
Azamat Ahmedov
Omon-omon
04:04
Osmon guruhi
Bir bor
03:22
Tohirbek Boboev
Captiva
03:16
Sirojiddin
Qora tun
03:41
Shohruh Mirzo
Begonamiz
03:55
Sherzod Nuraliyev
Sevdim sani
03:53
Sunnat Samo
Guli sangam
04:47
Sardor Rahimxon
Dilbarim
05:06
Yulduz Usmonova
Bevafo
03:44
Admir guruhi
8 mart
02:45
Eldorbek Maqsudov
Beparvo
03:38
Billur
Xasta yurak
05:13
Bekzod Haqqiyev
Axay-axay
03:46
Dildora Niyozova
Tushunmayapsan
03:19
Erkin Madraximov
Jonim sanga
03:23
Baxtiyor & Gulmira
Mehrubonim
03:58
Konsta
Bir qadam
03:54
Gulzoda Xudoynazarova
Ey, tabib
03:46
Vohid Abdulhakim
Tarozi
04:35
Surayyo Qosimova
Arzanda jonim (new version)
03:51
Jaloliddin Abdullayev
Gentra
03:04
Yulduz Jumaniyozova
Blatnoy
03:01
Oybek Xolmedov
Yuragim tirnagan
04:10
Aliyor Egamberdiev
Singlim
03:43
Sayyora Qoziyeva
Chanqovuz
03:58
Boburmirzo Yazdonov
Layli
03:41
Farrux Komilov
Onajon
03:34
Doniyor Bekturdiyev
Bika
03:04
Farruh Saidov
Jim-jim
03:35
Doston Ubaydullayev
Shirin-shirin
03:27
Hojiakbar Haydarov
Onam
03:53
Umarbek Davletov
Gal-gal
03:35
Shohsanam
Chugirma
03:49
Eldido
Umid
04:00
Jamshid Shodiyev
Senga
02:28
Osman Navruzov
Leyli
03:04
Sunnatillo Xozhiakbarov
Onam
03:40
Qilichbek Madaliyev
Kim keyin kim ilgari
05:31
Baxtiyor Muhiddinov
Boy edim
04:01
Gulirayhon
Tuncha choy
03:07
Jamshid Davlatov
Boz-boz
03:33
Shuxrat Yuldashev
Devona
03:49
Rayhon
Voy ajabo
03:04
Elbek Shukurov
Chal-chal (parodiya Janob Rasul)
03:03
Rahimxon
Onajon
04:07
Alisher Fayz
Yur muhabbat
02:51
Farzon
Ayt nega
03:19
Ortiq Xolmuxamedov
Ota
07:00
Yulduz Turdiyeva
Nanasi bor
03:02
Ibrohim Hamidov
Yor Deb Bilganim
04:37
Yillar guruhi
Guli
04:12
Mansur Rajabov
Dilbar
02:34
Umidaxon
Qalbim
03:16
Hulkar Abdullayeva
Журегим
03:53
Muhammad Ali
Conor
03:36
Shohruh Mirzo
Shunchaki
03:43
Aziz Komilov
Yorey
03:25
Shohruxbek Ismoilov
Unutmadim
04:22
Ehzon
Kuzgi armon
03:32
Mano guruhi
Nilufar
03:41
Eski shahar
Barakalla
03:32
Oybek Botirov
Baxt
03:30
Sardor Rasulov
Yoshligimga qaytgim keladi
04:21
Shahnoz
Savol-javob
04:52
Feruzbek Abdrimov
Pul
03:23
Dilshodbek Yunusov
Chapga qarab
03:31
Lazizbek Abdullayev
Egasi bor
03:49
←
1
2
3
…
11
…
31
→
Главная
»
Архив по годам
»
2019
»
Октябрь
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00