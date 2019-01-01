Июнь 2019
109 треков за месяц.
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Aziza Nizamova
Eroina
02:56
Mikky
Мой рай
03:31
Jahongir Otajonov
Jonim (Remix) (2019)
03:05
Islom(Billur) & Otash NsT
Qizil Gullar
03:52
Shoxruz (Abadiya)
Sinib ketdi
04:08
Isomiddin Nur
Qaytib sevgan odammas
03:08
Humoyun Mirzo
Musofir
08:35
Maftuna Aslzoda
Unutding qanday
03:36
Zohid
Dengiz
03:28
Jasmin
Toshkanli (Ravshan Komilov)
03:28
Shohruhxon
Unamaydi
03:45
Oybek va Nigora
Hay-hay
03:18
Mustafo
Bibijon
02:29
Hojiakbar Haydarov
Bo'ldi-bo'ldi
03:51
Botir Qodirov & Samara Karimova
Xalqlar do'stligi
04:28
Shahzodxon
Daydi qizlar
02:02
Renat Sobirov
Alo alo
02:53
Jemalkhan & Timur
Layli
02:17
Shahriyor
Gunohimni ayting
02:46
Sherxon
May
04:14
Janob Rasul
Shayton
03:17
Leyla
Vodiycha
04:44
Malik
Alvido
03:38
Rizamat Salimov
Bevafo
03:41
Surat Islomov
Ishon
03:22
Mustafo
Ankaranin Baglari
04:06
Dilmurod Sultonov
Yilg'ayam
03:00
Alisher Zokirov
Parcha parcha
04:13
Gulizebo
Sevaman
03:56
Oybek & Nigora
Hay-hay
03:56
Mirabror Mirxalilov
Kapalagim
04:06
Farrux Komilov
Ayro
03:57
Dildora Niyozova
Yuragim (Remix)
02:59
Mustafo
Arab kizi
04:09
Ziyoda
Vatan sog'inchi
03:11
Feruza Egamova
Eid muborak!
02:56
Farrux Raimov
G'ayra-g'ayra
03:14
Siroj Rasul
Ketaveramiz
03:16
Gulizebo
Gula Gula
04:04
Muhabbat Sultonova
Unuting Oson
03:11
VIA Major
Dushanba
03:04
Xamdam Sobirov & Furqat Macho
Yodimda
02:51
Feruzbek Karimov
Uxi
03:46
Jasmin & Afruz
Dam bu dam
03:32
Jasmin
Dam bu dam (Afruz Cover Up)
03:46
Amir Xatamov
Gulirano (Afruz Cover Up)
05:24
Shohjahon Jo'rayev
Zikr
03:50
Maroqand
Toshkentchasiga
02:29
Feruza Egamova & Alisher Nabiyev
Zarafshoni
03:16
Minor Lightdream
Migrant
04:09
Mavluda Asalxo'jayeva
Nido
03:19
Tohir Sulton
Xop
03:06
Saman
Ayyor
04:14
Jahongir Otajonov
Joonim jonimni beray
03:45
Shoxruz Muxtorov
Maylimi
03:57
Xamdam Sobirov
Ichimda gaplar qolib ketdi
03:58
Xo'ja
Yigitmisan
03:40
Shahboz va Navro'z
Nega aytmading (Remix)
04:01
Yulduz Usmonova & Nilufar Usmonova
Taralli-dalli
05:28
Mirjon Ashrapov
Ketaver
03:24
Maroqand
Kayfiyat
02:37
Nodirbek Abdullaev
Kelinchak
03:36
Otash Xijron
Sanam sanam
03:20
Oybek Xolmedov
Dildora
03:32
Murodbek Qilichev
Hadicha
02:53
Sirojiddin Sharipov
Leylam Leylam
03:50
Jasur Umirov
Ey qizi Rasmingni chizi
03:32
Magsat Karayev
Qoromodi
03:49
Shaxboz Navruz
Nega aytmading (remix)
04:01
Alijon Isoqov
Farzandim
04:18
Otash Xijron
Komila
03:02
Zohid
Endi kimlar bilan
03:57
Gulinur
Boqirmo
03:25
Sardor Tairov & Alisher Fayz
Onam
03:34
Yulduz Usmonova
Sanamey (New version)
03:43
Shohruh Mirzo
Sevib qoldimda
02:46
Shahzod
Dona-dona
03:38
G'anisher Abdullayev
Muhabbatim (Remix)
03:28
Alisher Zokirov
Zor bo'lib o'tma
04:10
Islom(Billur)
Malika
03:25
Dilnoza Ismiyaminova
Erkalab
03:40
Shoxruz (Abadiya)
Farzand(Manalog)
02:12
Sirojiddin Sharipov
Ket Mayli (Remix Music)
03:12
Begzod Ismoilov
Turkiya Dubay
03:06
Rashid Holiqov
Dona dona
03:41
ZamonaM
Aндеграунт
01:20
Maftuna
Habibiy
03:15
Shoxruz (Abadiya)
Kecha
03:22
Zarnigoh Ramazonova
Afsonaviy tun
03:40
Yillar guruhi
Xiyonat qilma
03:48
Gulinur
Yoriman
03:23
Ziyoda
Tamara
03:02
Gulinur
Nechun ataylab
04:13
Yulduz Usmonova
Sanamey
03:54
Jahongir Otajonov
Jooonim
03:23
Sanjar Usmonov
Chekunam
03:07
Abdujalil Qoqonov
Sarxush
04:02
Shoira Otabekova & Bahoduri Gafurzod
Dilozor
03:32
Sardor Rahimxon
Xayr, Ramazon!
01:28
Madina Mumtoz
Avval va oxir
04:25
←
1
2
→
Главная
»
Архив по годам
»
2019
»
Июнь
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00