Июль 2019
119 треков за месяц.
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Umidshoh
Seni deya
03:41
Afruz
Yoron
03:10
Yorqinxo'ja Umarov
Yoshlik
03:27
Yodgor Mirzajonov
Yigit
02:56
Yahyobek Mo'minov
Orazin
05:26
Murod Manzur
Alloh tiriltir meni
04:00
Hulkar Abdullayeva
Dard (Radio edit)
04:22
ZamonaM
Dilim Azoblari
03:16
Bahrom Karimov
Sevish gunohmi
03:41
Shoxruz (Abadiya) & Emin Rasen
Unut
03:32
Shaxrizodbek Qodirov & Sharifbek Sharipov
Sanam
03:02
Manzura
Dom
02:51
Vohidjon Isoqov
Qizaloq
03:30
Qodirjon Ahmedov
Otam bor
03:30
Vohidjon Isoqov
Oshiqman
03:53
Asadbek Xudayberganov
Aldamadim
03:19
Nodirbek Xolboyev
Onaizorim
04:28
Mirjon Ashrapov
Gulirano
04:14
Ummon
Unutay
03:35
Feruza Karimova
Dunyo
03:43
Tohirbek Hojmatov
Bevafo
04:34
Izzatillo Azimjonov
Yomon qiz (cover)
04:04
Bad Boy
Pul va Qarz
04:37
Jamshid Abduazimov
Bir soat
03:19
Yodgor Mirzajonov
Jimi-jimi
03:32
Yahyobek Mo'minov
Ishing yo'q
03:08
Ummon
Qizalog'im (Shohruh)
04:00
Farrux Xamrayev
Vada Ber
03:11
Bad Boy
Zarichka
04:00
Boburbek Arapbaev
Aldoqchi
03:07
Bad Boy
Gulyanka
03:20
Tohir Asqarov
Ketma (the сover up)
03:44
Sayyora
Parizod (the сover up)
05:43
Amir Xatamov
Xomush (the сover up)
05:08
Jasmin
Kutaman (the сover up)
05:04
Rustam Xamrayev
Sevaman seni
03:55
Rustam Xamrayev
Telegram
03:30
Saint P & Muborak
Hasta sevgi
03:33
Rustam Xamrayev & Saint P
Jungli
03:04
Xamdam Sobirov
Aytaqol sevishingni boshqaga
03:25
Yahyobek Mo'minov
Begoyimlar
04:59
Dilmurod Sultonov
Anor (2019)
03:38
Saman
Pedal
03:52
Rustam Xamrayev
Malikam
03:09
Leyla
Jonim
02:57
Farrux Komilov
Asta sekin
03:08
Shohsanam
Popuri
05:29
Zinnura
Qani qani
03:39
Rustam Xamrayev
Yurak
03:24
Muborak & Sardor Rakhmatov
Alvido
03:15
Milena Madmusayeva
Ey, dil (Tojik tilida)
04:03
Rustam Xamrayev & Saint P
Yuragimsan
03:11
Doniyor Baxt
Sevavardim
04:07
Saint P
Taktika
02:52
Boburbek Arapbaev
Bevafo
04:00
Bekzod Haqqiyev
Onajon
03:12
Milena Madmusayeva
Ey dil (Tojikcha
04:04
Furqat Macho
Rostonam
03:09
Magsat Karayev
Красивая
02:59
Shoxruz (Abadiya)
Musofir
03:21
Dildora Niyozova
Farzandimga
03:38
Islom(Billur)
Yona yona
04:08
Dildora Niyozova
Ona (2019)
03:34
Yahyobek Mo'minov
O'xshatolmayman (New version)
06:12
Ozodbek Nazarbekov & Yahyobek Mo'minov
Orol
03:34
Ozoda Nursaidova
Breathe again (Dance version)
03:54
Bad Boy
Mani Sevgim
04:43
Milena Madmusayeva
Ovvora
04:00
Gulsanam Mamazoitova
Kulishing chiroyli
02:42
Sevara
Jonim meni sev
03:32
Qurbanoff
Unutolmayapman
03:38
Umidshoh & Farrux Aliy
Sen Ketma
04:38
Yagzon
Jonim Qara
05:32
Uktam Hakimov
Мой Ташкент родной
03:12
Jo'rabek Qodirov
Hayotxon
03:55
Hulkar Abdullayeva
Va'dalari yolg'on
03:18
Shahriyor
Ota duosi
03:45
ZamonaM
Azoblading
03:03
Kaniza
Malina
03:57
Mirabror Mirxalilov
Bevafo
03:47
Uzmir
Imkon ber
05:36
Sevinch Ismoilova
Sevsang bas
04:10
Xamdam Sobirov & Alisher Rahmatullayev
ISTORA
03:16
Yagona
Eslarmisan
03:22
Hilola Hamidova
Ketayapsan
03:40
Yillar guruhi
Shaharlik qiz
02:34
Umidshoh
Chegarada shay
05:04
Zohid
Aprel
03:29
Jo'rabek Qodirov
Uchratmadim
04:00
Aziza Nizamova
Lazgi
03:32
Alisher Zokirov
Parcha (new version)
03:30
Rayhon
Yodimdasan
03:15
Behruz Tohirov
Bevafo
03:28
Sirojiddin Sharipov
Men ketaman mayli qol
03:34
Magsat Karayev
Gulzar
03:10
Akmal Xolxodjayev
18000 Olam (SanJay Cover)
03:30
Osman Navruzov
Yuzinde haly
03:24
Sarvar Ergashev
Ozor
03:28
Bad Boy
Ilminoza
04:40
Oybek & Umid.uz
Aqldan ozdirma
03:25
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