Апрель 2019
150 треков за месяц.
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Shahzoda Muhammedova
Marvarid
04:32
Sevara
Ishonchim so'ndi
03:35
Navruzbek Sobirov
Ayt
04:24
Asadbek Xudayberganov
Jigarlarim Bor
03:13
Umidshoh & Hurshid Rustamov
Unut uni
05:01
Sirojiddin Sharipov
Alam
04:43
Ark yoshlari
Xoxlamasdim zinhor
03:24
Dilnoza
Soddaligim
03:00
Muborez
iPhone
03:52
Shahzoda Muhammedova
Yayra
03:39
Rustamjon Sharipov
Ranjima
03:05
Lobar Umarova
Arava
03:40
Lola Yuldasheva
Не стреляй
03:56
Lola Yuldasheva
Белый лебедь
04:57
Jasurbek Mavlonov
Mayin Mayin
02:57
Jasurbek Mavlonov
Yo Rab
03:05
Timur Usmanov
Toying bugun
03:14
Umidshoh & Farrux Aliy
Sevmas edim
03:43
Shahzoda Muhammedova
Kel
03:45
Mahmud Namozov
Do'stim
04:38
Hulkar Abdullayeva
You know I'll be fine
03:16
G'anisher Abdullayev
Sho'x qizlar
06:30
Bilol
Yogsin yomgir
03:09
Dil-hidaya
Qiyomatli dost
04:07
Maher Zain
Assalamu Alayka
04:13
Jahongir Otajonov
Erka kiyik
03:32
Hilola Hamidova
Begim
04:23
O'ktam Kamalov
Panohingda asragin
03:46
Sarvar Raxmon
Gapim bor
04:02
Nasafiy
Dilga Yaqin
04:23
Yillar guruhi
Xat
03:23
Yusufxon Nurmatov
Tong otmagay
03:57
Sanjar Usmonov
Chekin
03:09
Boburjon Abdullayev
Shahnozam
03:31
Mirbek
Dildorimey
03:03
Faridxan
Omon Omon
04:07
SanJay
Arazlamang (Original)
04:20
Azizbek Hamidov
Jim jim
03:46
Leyla
Samarqandu Buxoro
05:04
Dilafruz Hayitmetova
Dilafruzam
03:09
Akmal Xolxodjayev
Dam Üstüne Çul Serer
02:42
VIA Billur
Biz buyuk yurt farzandlarimiz
04:02
Shahzoda Muhammedova
Faqat sen emas
03:37
SanJay
Arazlamang
04:20
Ulug'bek Halikov
Lola gulim
03:27
Sirojiddin Sharipov
Yurak Yig`laydi ( Remix )
04:00
Shohjahon Jo'rayev
Gulim
04:00
Gunesha
Duxtarakoy
04:00
Feruza Jumaniyozova
Abadiy bahor
04:44
Dilmurod Sultonov
Go'zalxon
03:54
Yillar guruhi
Sevaveraman
04:00
Maftuna & Islom(Billur)
Roziman
04:00
Ulug'bek Rahmatullayev
Ya lblyu tebya
04:00
Milena Madmusayeva
Yonimda bo`ling
04:00
Ulug'bek Rahmatullayev
Я тебя люблю
03:23
Murod Manzur
Xulosa (rivoyat)
04:02
Sardor Tairov
Sevmasam
04:16
Muhammad Ali Navruzov & Anonim
Falsafa
04:00
Sanjar Halikov
Endi Yo`q
04:00
Billur & Aziza
Fasillar
04:00
Sahro
Бесконечна (Daler Ametist)
03:24
Odil Abdullayev
Qaramading
03:16
Murod Manzur
Bir ko'zi yo'q ona (monolog)
07:24
Dilmurod Sultonov
O'zim bilsam bas (Remake)
04:23
Baxtiyor Rahmonov
Kitob
04:40
Yillar guruhi
Yomon qiz (Remix Imron)
04:00
Iftixor
Yozdim xat
04:00
Sobirkhoja Murodov
Unutma
04:00
Yodgor Mirzajonov
Qora soch
04:00
Jasurbek Mavlonov
Bevafo (Tojik tilida)
04:00
Faridxan
Go`zalim
04:00
Farrux Raimov
Ketmoqdaman
04:00
Elmurod Ziyoyev
Daydi yillar
04:00
Muhabbat Sultonova
Unutolmadim
04:00
Roman guruhi
Qahva
04:00
Yillar guruhi
Yillar
04:00
Yillar guruhi
Bo`lsa imkon
04:00
Boburjon Abdullayev
Intizormish
04:00
Malika Egamberdiyeva
Sizni so'rab
03:35
Nodirbek Abdullaev
Do`stim
04:00
Zokir Ochildiyev
Qadri baland
04:00
Alisher Mambetov
Bevafo
04:00
Yillar guruhi
Bir bora
04:00
Ilg`or Negmatov
Sev mani
04:00
Yillar guruhi
Bo`ldi bo`ldi
04:00
Yulduz Turdiyeva
Sevgi sevgi sevgi
03:43
Saidakbar Xolmatov
Sevganim
03:43
Navruzbek Sobirov
Dim mozolisan
04:19
Lobar Umarova
Paydo (Guitar version)
03:36
ZamonaM
Aybim
04:00
Mango
Farg'onalik (Hamdam duet)
02:33
Rayhon
Ayt nega
03:49
Ravshan Sobirov
Malikam
04:00
Malika Egamberdiyeva
Yomg'ir yog'di
05:13
Alisher Zokirov
Sevaman de
04:36
ZamonaM
Muxlislarimga salom
04:00
Malika Egamberdiyeva
Xush kelibsiz
04:21
Bojalar
SEVARA
03:18
Osman Navruzov
Yondi Yurak
03:23
Farrux Xamrayev
Mansabparas
04:00
←
1
2
→
Главная
»
Архив по годам
»
2019
»
Апрель
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00