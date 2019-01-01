Сентябрь 2019
121 треков за месяц.
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Jammuzi & Anonim & Bekzod
Fitna
03:14
Muhriddin Mavlonov
Layli
04:03
Gulzoda Xudoynazarova
Men sizni sevaman
03:51
Farrux Xamrayev
Qaysarginam
04:08
Nissa Sabyan
Laa ILaaha ILLallah
05:04
Sarvarbek Holiqov
Qomatingdaney
03:11
Hulkar Abdullayeva
Severim
03:11
Gulinur
Boqirmo (remix)
03:11
Asal Shodiyeva
Qaydasan
04:33
Afruzona
Movotchi
03:04
Zohid
Yolg'onlaring
03:39
Yulduz Turdiyeva
Qizim
04:05
Leyla
Yo'q-yo'q
03:15
Hadicha
Bevafo (tojikcha)
03:29
Alisher Zokirov
Aldama faqat meni
03:06
Lika Kosta
Танцы До Утра
03:21
Xamdam Sobirov
Osmonlarda
03:25
Gulsanam Mamazoitova
Chaki chaki
03:27
Ziyoda
Onajonim
04:30
Ziyoda
Onajonim (2019)
04:30
Navruzbek Sobirov
Asalimsan
03:23
Dilso'z
Ketarkan
03:26
Sayyoraxon Baltayeva
Mani yorim Krutoy
03:14
Benom
Mabodo qaytarsan
03:40
Dilnoza Ismiyaminova
Izlama
04:08
Yillar guruhi
Qiynaldingmi Ayt
03:27
Timur Rahmonov & Shoxrux
Bexabar (Remix feat Timur Rahmonov)
04:14
Behruz Tohirov
Bevafo (Piano version)
04:04
Asal Shodiyeva
Soxta
03:17
Gulsanam Mamazoitova
Tuhmat Girdobi
04:00
Sarvarbek Holiqov
Boy uyida
04:15
Yillar guruhi
Aspirin
03:01
Lobar Umarova
Age ishq hamine
03:42
Yodgor Mirzajonov
Sevib qoldimda
03:56
Kaniza
Popuri (2019)
07:02
Bolalar
Yomg'ir yog'sin tonggacha (Remake)
03:49
Najot Guruhi
Tavbaga shoshilaylik
04:15
Rayhon
Baxtli yor
03:07
Jasmin
Arslonim mani
03:45
Eski shahar
Arsloning man
03:45
Jasmin & Sarvar Kuba
Arslonim
03:45
Sherzod Qayumov
Yor yorlar
03:39
Mahliyo Omon
Sevgi balosi
03:04
Magsat Karayev
Bahorim
03:34
Farrux Xamrayev
Alle alle
03:26
Yodgor Mirzajonov
Sevib qoldim
03:56
Kaniza
Popuri
07:02
Zohirshoh Jo'rayev
Ha-ha
04:21
Shahboz va Navro'z
Soniya
03:49
Oybek va Nigora
Qaynona
03:25
Shaxboz & Navruz
Soniya
03:49
Ulug'bek Rahmatullayev
Bilmadi
03:56
Zahida
Sen uchun
03:45
Zohirshoh Jo'rayev
Xa xa
04:20
Madamin Hoshimov
Kel Kel
03:17
Umidshoh & Farrux Aliy
Insonlar
03:40
Oybek & Nigora
Qaynona
03:25
Hulkar Abdullayeva
Chok o'zledim
03:35
Anvar G'aniyev
O'zga yor
04:18
Abror Azizov
Dunyo
04:17
ZamonaM
Sevgini Asra
04:00
Alisher Zokirov
Yana man
03:41
Lika Kosta
Freeman (Cover Miyagi)
02:49
Doston Jaynarov
Oypari
03:12
Nahide Babashlı
Ben Oldum
03:18
Dineyra
Yonaman
03:09
Davronbek Zaynutdinov
Ket
03:53
Shohsanam
Popuri (Ortiq Otajonov xotirasiga)
08:48
Sardor Rahimxon
Yo Rohman Rohiym
00:51
Ozodbek Nazarbekov
Shahnozaxon
03:16
Barno & Benom
Izlayman
03:36
Shoxruz (Abadiya)
Sevib qoldim
04:14
Lika Kosta
Долина Кайфа
02:28
Sayyora Qoziyeva
Bozam dilam
03:46
Botir Qodirov
Ishq
04:24
Benom
Izlayman
03:35
Isomiddin Nur
Asrga tushdim
03:27
Manzura
Sababi nedur
04:04
Najot Guruhi
Ozorim
04:15
Yorqinxo'ja Umarov
Jana-jana (DJ Taller Remix)
03:21
Surayyo Qosimova
O'linmi
03:58
Kumush Razzoqova
Men seni (DJ Taller Remix)
03:00
G'anisher Abdullayev
Chiroyli qiz yo'q
03:53
Farrux Xamrayev
Eslaging kelsa
03:25
Alisher Fayz
Ozarbayjon go'zali (Ozar tilida)
03:31
Shohruxbek Saidnazarov
Aldoqchi yor
02:57
Ayubxon
Chiroyligim
02:47
Hadicha
Alvido
03:26
Obitjon Qadamboyev
Gulim
04:54
Tohir Mahkamov
Ey gap
05:38
Jasurbek Mavlonov
Umr
04:30
Madamin Hoshimov
Kelmadi Yor
03:16
Nahide Babashlı
Faydası Yok
03:49
Akbarbek Sapayev & Eldar
Baxtli Edim
03:25
Xusniddin
Iltijo
03:05
Beggi
Волнами
03:34
Shadisha
Someone (Radio mix)
02:57
Sardor Bekmurodov
Degin
03:29
Otabek Abdukarimov
Xayr bevafo
03:27
Farrux Xamrayev
Ya habibal qolbi
02:42
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