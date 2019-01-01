Ноябрь 2019
184 треков за месяц.
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Dilnoza Ismiyaminova
Vadasi qani
03:14
Gulzoda Xudoynazarova
Qayda bor
03:45
Zahida
Obimi
03:18
Sardor Rahimxon
Qarz
10:30
Ozodbek Nazarbekov
Siz onamga o'xshab keling
04:33
Mirjon Ashrapov
Bor boraver
03:36
G'ulomjon Yoqubov
Xotira
03:49
Dilnoz
G'aribingman
03:34
Alijon Isoqov
Opa-singil
04:20
ZamonaM
Qor
03:11
Yodgor Mirzajonov
Oqibat
04:25
G'ulomjon Yoqubov
Paqa-paq
03:50
Faridam
Bag'ishla beni
03:54
Dilshod Xoliqov
Boychechak
03:58
Alijon Isoqov
Bolalik
04:18
Nasafiy
Bagira
02:53
Karina
Sevma
02:59
Nahide Babashlı
Daşlı Qala
03:10
Xo'ja
Muhabbatimsan (New version)
04:53
Sardor Rahimxon
Ota va qiz hikoyasi
01:46
SanJay
O'zbekman
03:58
G'ulomjon Yoqubov
Ashiqsin
03:41
Dilshod Xoliqov
Galing-galing
04:08
Farrux Xamrayev
Leyla
03:42
Ehzon
Bir bor
02:38
Sherzod Ergashev
Biz bir mahallar
03:33
Po'lat Raxmon
Ashkim
03:07
Biloliddin Narzullayev
Sensiz
03:25
Axrorbek Usmonov
Ota-ona
03:49
Ziyoda
Senga jonimni beraman
03:56
Rayhon
Alda-alda
03:05
Ulug'bek Rahmatullayev
Kelmadi kelmadi
03:56
Ulug'bek Rahmatullayev
Bilmasa bilmas
03:56
Furqat Macho
Я тебя люблю
03:37
Eski shahar
Arslonim
03:19
Sharof Muqimov
Popuri
03:56
Nahide Babashlı
Benim Hikayem
03:18
Tohir Sulton
Nigorim
04:02
Zohid
Lablari guncha
02:45
Shoxruz (Abadiya)
Aybla
04:00
Bojalar
Moshinam
03:02
Asadbek Hamdamov
Begona
03:35
Sardor Rahimxon
Boshingizni ko'taring
02:39
Feruza Egamova
Akalar
03:21
Dilafruz Hayitmetova
Sog'inaman
03:37
Daler Xonzoda
Retro dance
13:21
Mirzohid Erkinov
Zalolat
04:14
Alisher Zokirov
Daydi
03:56
Nargisxon Latipova
Kumush nolasi
04:10
Ulug'bek Rahmatullayev
Hali sovchi kelmagan qizlar
04:09
Anonim & Bekzod
Tan Berdim
03:28
Anonim & Bekzod & Khalid
Jarohat
04:17
Karina
Не вдвоём
03:00
Ummon
Tun Ayt
04:37
Jahongir Otajonov
Jingalamo
03:21
Bojalar
Mashinam
03:02
Farruh Saidov
Sanamjon
04:08
Sarvarbek Holiqov
Yor-yor Yororey
03:46
John Roomy
Любовь моя
02:57
Sevinch Mo'minova
Dil yaralab
03:58
Manzura
Yuragim ko'nikmaydi
03:47
Shahlo Ahmedova
Qaydasan yor (Dona-dona)
04:22
Nasafiy
Sochlaringni sariqqa
04:00
Benom
Sen borsanki 1 - qism
03:52
Dildora Niyozova
Ota
03:31
Yagona
Ayirma
04:20
Faridam
Sarsonman
04:07
Gulsanam Mamazoitova
Yona-yona
03:26
Sardor Rahimxon
Yagona Alloh
01:44
Kaniza
Vada
04:00
Husan
Yor-yor
03:32
Бабек Мамедрзаев
Твоя мама и ты
02:45
Rayhon
Alda
03:05
Dilmurod Sultonov
Bevafo
04:09
Ulug'bek Rahmatullayev & Jonibek Murodov
Bore bedoram
03:17
Yulduz Turdiyeva
Ay Badaxshon omad
03:24
Otabek Mutalxo'jayev
Gulduxtaron
03:11
Odil Abdullayev
Shundaymi
03:14
Mirjon Ashrapov & Sherxon
От души кайф
04:53
Maroqand
Yakkasaroy
03:07
Daler Xonzoda
Ay bevafo
03:45
Bahrom Nazarov
Bezovta qilar onam
04:44
Zarrux
Gulirano
03:40
UzTim
Aylanib
03:02
Lobar Umarova
Ishq
03:42
Nodir Zoitov
Itoat
05:19
Bahrom Karimov
Kelmadi
02:56
VIA Marokand
Yakkasaroy
03:07
Dildora Niyozova
Oxirgi kun
03:33
Odilbek Abdullayev
Shundaymi
03:14
Shoxrux
Davom Etar
03:46
Tohir Sulton
Hammayoq tinch
02:39
Mirjon Ashrapov
Jonim tur o'yna
03:02
Eldido & Ali Shams
G'aroyib pullar
03:09
Bahrom Nazarov
Ro'molingni
03:48
Shohruhxon
Aida
03:53
Ilyosbek Nazarbekov
Gulijon
04:01
Feruza Egamova
Meni kechir Muhabbatjon
04:28
Saman
Slow Mo
03:11
Jasurbek Mavlonov
Gulim
03:15
←
1
2
→
Главная
»
Архив по годам
»
2019
»
Ноябрь
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00