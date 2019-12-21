Alisher Ismailov - Ota Onang topilmaydi

Alisher Ismailov — Ota Onang topilmaydi
Ijrochi: Alisher Ismailov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 63 436
Hajmi: 4.00 MB
Davomiyligi: 04:18
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 21-12-2019
Skachat

Qo'shiq haqida

Alisher Ismailovning «Ota Onang topilmaydi» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:18, sifati 128 kbps, saytga 2019-yil 21-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 63 436 marta tinglangan. Qo'shiq quyidagi to'plamlarga kiritilgan: Eng sara qo'shiqlar.

Alisher Ismailov - Ota Onang topilmaydi qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar
Bu qo'shiq to'plamlarda
Barcha to'plamlar
Eng sara qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00