Alisher Ismailov - Ota Onang topilmaydi
|Ijrochi:
|Alisher Ismailov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|63 436
|Hajmi:
|4.00 MB
|Davomiyligi:
|04:18
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|21-12-2019
Qo'shiq haqida
Alisher Ismailovning «Ota Onang topilmaydi» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:18, sifati 128 kbps, saytga 2019-yil 21-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 63 436 marta tinglangan. Qo'shiq quyidagi to'plamlarga kiritilgan: Eng sara qo'shiqlar.
Alisher Ismailov - Ota Onang topilmaydi qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.