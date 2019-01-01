Январь 2019
178 треков за месяц.
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Xamdam Sobirov
Mayli kulaver
04:00
Husan
Ilmading
04:00
Shoxruz (Abadiya)
Eslaysanmi
04:00
Zohid
Chirog`im (minus)
04:00
Xushnud & Farrux Xamrayev
Yor ketdi
04:00
Sherxon
Manziling ayt
04:00
Azizbek Xaydarov
Devona bo`lmaguncha
04:00
Bad Boy
Конец Света
04:00
Zahida
Nima bo'ldi
02:53
Yulduz Usmonova
Ketmagil (Dub)
05:08
Ulug'bek Halikov
Erkak (Jonli ijro)
03:30
Sevara Nazarxon
Meni sev (New version)
04:12
Muzaffar Mirzarahimov & Gavhar Zokirova
Dunyo
03:28
Milena Madmusayeva
Yig'lab-kulib
03:24
Maroqand
Dubay
02:44
Dilshodbek Yunusov
Shakarchi
03:38
VIA Marokand
Dubai
04:00
Mirziyod Nurmatov
Yomg`ir
04:00
Dilso'z
Kelmading
02:57
Furqat Macho
Yori manda yori sanda
04:00
VIA Billur
Borekan
04:00
Farrux Xamrayev
Ichaman (Remix)
04:00
Botir Xon
Zor zor
04:00
UZnur
Sevgimizni sotdi
04:00
Jo'rabek Qodirov
Jim yurak
03:38
SanJay
Devona Majnun
03:32
Yorqinxo'ja Umarov
I love you
04:03
Xo'ja
Tunlarim bedor (Qozoq tilida) (Remix)
04:18
Shohruhxon
Aldamadim (New version)
03:55
Mustafo
Sen o'zing
03:05
Milena Madmusayeva
Time to say goodbye
04:07
Dilshodbek Yunusov
Qochdiyu ketdi
03:51
G'anisher Abdullayev
Lolaginam
04:00
Begzod Ismoilov
Dilorom
04:00
Ozoda Nursaidova
40 yoshimda
04:00
Timur Usmanov
Azizam
04:00
Yorqinxo'ja Umarov
Qizim
04:00
Azizbek Xaydarov
Shamol
04:00
Qilichbek Madaliyev
Kungil
04:00
Leyla
Nega-Nega
04:00
Yulduz Usmonova
Xasta bolma
04:00
Muhammad Shoh
Tannoz
04:00
Lobar Umarova
Girya makun
04:00
Dilnoz
Mayli
04:00
Elmurod Ziyoyev
Bola
04:00
Shodlik
Ojiz
04:00
Alisher Mambetov
Yuragim
04:00
Alisher Fayz
Kuz
04:00
Dilnoza Ismiyaminova
Yorim bor
04:00
Dilnoza Ismiyaminova
Afsona
04:00
Shoxruz (Abadiya)
Bombada
04:00
INNA
Sin Ti
04:00
EMINENCE
Yoshlik
04:00
Hadicha
Esladim
04:00
Uzmir va Mira
Jabr
04:00
Bahrom Nazarov
Qora bulut
04:00
Sherxon
Maro
04:00
Otabek Mutalxo'jayev
Kelmading
04:00
Sherxon
Sevgim yo`q
04:00
Oybek Xolmedov
Oppoq qor
04:00
Yulduz Usmonova
Men seni sevaman (Acoustic)
04:00
Mustafo
Chorsu
04:00
Xusan Baxshi
Likir likir
04:00
Afruza
What if
04:00
Nilufar Usmonova
Dunyo
03:47
Konsta
Foyda yoq
04:00
Husan & Jamila G`ofurova
Asalimsan
04:00
Otabek Mutalxo'jayev
Ayt tun
04:00
Yulduz Usmonova
Donna
04:12
Xo'ja
Tunlarim bedor (Qozoq tilida)
04:06
Sarbon
Bibisanam
03:35
Milena Madmusayeva
Sen bo'lmasang yonimda
04:26
Afruza
If I ain't got You
03:45
Dilnoza Akbarova & Sherbek Shodiyev
Poyezd keldi
03:23
Yulduz Usmonova
Bilmadim (Dub)
07:46
Xo'ja
Seni sevaman
03:53
Shohjahon Jo'rayev & Feruza Normatova
Yog'ar qor
02:50
Milena Madmusayeva
Dust in the wind
03:23
Afruza
Listen
03:40
Yulduz Usmonova
Men seni sevaman (acoustic version)
05:06
Sevara Nazarxon
Dunyoingda
04:07
SanJay
Сестренка моя
03:32
Bunyodbek Saidov
Zinkaka-zinkak (Solo version)
03:38
Sevara Nazarxon
Iltijo
04:00
Sevara Nazarxon
Meni sev 2019
04:00
Sevara Nazarxon
Yurak
04:00
Sevara Nazarxon
Dunyoying
04:00
Aziz Rajabiy
Gapirma jim
04:00
Sevara Nazarxon
Kunlar
04:00
SanJay
18000 Olam (Minus)
04:00
Sevara Nazarxon
Magar
04:00
Sherali Jo'rayev
Sensan yorim
04:00
Sevinch Mo'minova
Zolim
04:00
Nilufar Usmonova & Farid
Sevmek Ya Da Sevmemek
04:00
Azizbek Xaydarov
Laylim
04:00
Zahida
Nayrang
02:46
Yulduz Usmonova
Dona-dona
04:34
Xo'ja
Jon qizim
03:53
Shahzod Murodov & Halima Ibragimova
Sen yonimda bo'l
03:18
Eldor Qayumov
Atrofimda (DJ Taller mix)
03:11
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