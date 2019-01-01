Март 2019
179 треков за месяц.
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KJOS2523
Tomosha
04:00
Yulduz Usmonova
Sog'indim
03:29
Sardor Tairov
Lazgi
04:23
Malika Egamberdiyeva
Qolmasun
05:40
Dilfuza Qobilova
Qurbon o'lan
05:44
Imran & Asilzoda
101 Qo`ng`iroq 20
04:00
Leyla
Sevma
04:00
Timur Usmanov
Azizam onam
04:00
Ozoda Nursaidova
Gulmaram
04:10
Shojasur Shoakbarov
So'nggi qo'ng'iroq
03:43
Sardor Tairov
Jigi-jigi
03:53
Dilfuza Qobilova
Musofir ona
04:32
Dilnoz
Boravergin
04:00
Shohruh Mirzo
Ovvora
04:00
Tohir Usmonov
Otamni duo qiling
04:00
Ulug'bek Halikov
Gulirano
04:00
Karim
Bir kun kabi bitta bu umr
04:00
Yagona
Sog`ina
04:00
Ulug'bek Rahmatullayev
Yonimda (+intro)
04:38
Shahzoda
Yana yomg'ir
03:30
Malika Egamberdiyeva
Otam kelur
03:27
Dilfuza Qobilova
Man omadam
03:55
Ummon
Made in Uzbekistan
03:45
Manzura
Xiyonating
03:38
Isomiddin Nur
Vadalari yodimda
04:00
Dilmurod Sultonov
Umid
04:00
Ulug'bek Halikov
Xato
04:00
Magsat Karayev
Xiyonat
04:00
Muazzam Abdulxamidzoda
Dona dona
04:00
O'ktam Kamalov
Farg`onaliklar
04:00
Hadicha
Musofirlarim
04:00
Yulduz Usmonova
Omon-omon (2019)
03:45
Ulug'bek Rahmatullayev
Yonaman
03:14
Malika Egamberdiyeva
Omon yor popuri
04:00
Dilfuza Qobilova
Ko'chalar
05:40
Yulduz Usmonova
Muhabbatdan boshqasi yolg'on
05:17
Ulug'bek Rahmatullayev
Yomonda
03:51
Ulug'bek Rahmatullayev
Yana bedorman
03:13
Ozoda Nursaidova
Эсиндеби
04:07
Malika Egamberdiyeva
Namangan tanovari
04:13
Malika Egamberdiyeva
Muhammad Yusuf
04:45
Dilfuza Qobilova
Kel qalbimni
04:06
Dilfuza Qobilova
Humar oldum
05:20
Hadicha
Musofir
03:45
Shahzod Murodov
Akam
04:00
Gulasal
Onam derman
04:00
Benom
Seviyorum
04:00
Dildora Niyozova
Xato
04:00
Zohirshoh Jo'rayev
Olib ketma
04:00
Uzmir
Yig`lama go`zalim
04:00
Ruxshona
Sen bo`lmasang
04:00
Aida
Yurakdan urdi
04:00
Ulug'bek Rahmatullayev
Shukur, onam bor
03:56
Setora
Vafodoring (tojikcha)
03:15
Ozoda Nursaidova
Ушконыр
03:41
Malika Egamberdiyeva
Lapar
03:17
Dilfuza Qobilova
Gulmesha (duet)
03:35
Aziza Nizamova
Запах моей женщины
03:09
Samadjon Ruzmetov
Yor yor
04:00
Otash Xijron
Lolalar
04:00
SanJay
Arazlamang jonim
03:56
Yangi Mp3
Daydi qizlar 2019
04:00
Ulug'bek Rahmatullayev
Sevib qoldimda
03:28
Shohjahon Jo'rayev
Joni mani (Tojik tilida)
03:07
Mango
Navro'z (Oybek Muqimov)
03:20
Malika Egamberdiyeva
Ko'zmunchoq
04:44
Jo'rabek Qodirov
Bedorman
03:57
Iroda Dilroz
Navro'zoy kelibdi
02:25
Dilfuza Qobilova
Gar sog'insam
04:24
Xamdam Sobirov & Ulug`bek
Ko`zlari yolg`onim
04:03
Oybek Sangin & Alistar
Navruz
04:00
Ijod guruhi
Ayama
04:00
Ilg`or Negmatov
Sevgimga
04:00
Yulduz Usmonova
Choyxona
04:17
Shahboz va Navro'z
Nega aytmading
04:30
Malika Egamberdiyeva
Bormu
04:54
Dilfuza Qobilova
Dutorim
05:05
Shaxboz & Navruz
Nega aytmading
04:30
Komron Muminov
Ho`p deyman
04:00
Sevinch Mo'minova
Xayolimdasan
04:00
Nasafiy
Musofir
04:00
Nasafiy
Qora ko`z
04:00
Yulduz Usmonova
Boshqalar qayda
03:34
Ulug'bek Rahmatullayev
Popuri (2019)
05:52
Malika Egamberdiyeva
Boqa-boqa
04:27
Dilfuza Qobilova
Bozirgoniy
05:45
Yulduz Usmonova
Boriga bozor
04:00
Subhan media
Puli kop qashshoqlar
03:45
Osman Navruzov
Любимая
04:00
Gulinur
Nechun sevgan ekanman
04:00
Mirodil Hakimov
Vatan (2019)
03:24
Malika Egamberdiyeva
Aytsin
03:48
G'ayrat Usmonov
Yodimda bir yor (New version)
04:09
Aziza Nizamova
Kun kelar
02:33
Ulug'bek Rahmatullayev
Sevib qodimda
04:00
Timur Usmanov
Soxta
04:00
Muhammad Shoh
Seni Ko`zlaring
04:00
Shoxruz (Abadiya)
Netay endi
04:00
Faridam
Sog`indim
04:00
Ummon
So'nggi bor
02:52
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