Doston Jaynarov - Daryoyim

Doston Jaynarov — Daryoyim
Ijrochi: Doston Jaynarov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 850
Hajmi: 4.25 MB
Davomiyligi: 03:00
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 29-12-2019
Skachat

Qo'shiq haqida

Doston Jaynarovning «Daryoyim» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:00, sifati 128 kbps, saytga 2019-yil 29-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 850 marta tinglangan. Doston Jaynarov ijrosida saytda jami 4 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Oypari», «Alam qildi (feat. Komron)», «Sen tomon».

Doston Jaynarov - Daryoyim qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00