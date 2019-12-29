Doston Jaynarov - Daryoyim
|Ijrochi:
|Doston Jaynarov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|850
|Hajmi:
|4.25 MB
|Davomiyligi:
|03:00
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|29-12-2019
Qo'shiq haqida
Doston Jaynarovning «Daryoyim» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:00, sifati 128 kbps, saytga 2019-yil 29-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 850 marta tinglangan. Doston Jaynarov ijrosida saytda jami 4 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Oypari», «Alam qildi (feat. Komron)», «Sen tomon».
Doston Jaynarov - Daryoyim qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.