Farrukh - Nerde kaldın
|Ijrochi:
|Farrukh
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|1 628
|Hajmi:
|5.13 MB
|Davomiyligi:
|03:41
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|27-12-2019
Qo'shiq haqida
«Nerde kaldın» qo'shig'ini Farrukh ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:41, sifati 128 kbps, saytga 2019-yil 27-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 1 628 marta tinglangan — bu Farrukhning saytdagi eng ko'p tinglangan qo'shig'i. Farrukh ijrosida saytda jami 2 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Bacacilar».
Farrukh - Nerde kaldın qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.