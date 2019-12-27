Farrukh - Nerde kaldın

Farrukh — Nerde kaldın
Ijrochi: Farrukh
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 1 628
Hajmi: 5.13 MB
Davomiyligi: 03:41
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 27-12-2019
Skachat

Qo'shiq haqida

«Nerde kaldın» qo'shig'ini Farrukh ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:41, sifati 128 kbps, saytga 2019-yil 27-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 1 628 marta tinglangan — bu Farrukhning saytdagi eng ko'p tinglangan qo'shig'i. Farrukh ijrosida saytda jami 2 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Bacacilar».

Farrukh - Nerde kaldın qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00