Июль 2018
43 треков за месяц.
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Tohir Mahkamov
Ko'rolmaslar bor
04:35
Sardor Rasulov
Qora ko'zlar
04:04
Xurshid Rasulov
Nega sendan kechib bo'lmaydi
04:25
Ali Otajonov
Shukrona
04:42
Xurshid Rasulov
Lazgini navosida
03:52
Sardor Rasulov
Unut
04:02
Sardor Rahimxon
Qizim deb yig'lagan otalar
02:18
Maroqand
Malikam
03:40
Kaniza
Yor-yor (New version)
03:53
Shahboz va Navro'z
Yana yomg'ir
03:07
Janob Rasul
Parilarga o'xshaysan (duet Muhabbat)
04:07
Hosila Rahimova
Jedingku
04:10
Kaniza
Navbat sizga yetdi
04:03
Guli Asalxo'jayeva
Bitta o'zingni sevaman
03:11
Berta Davidova
Sarahbori oromijon
05:24
Bahodir Nizomov
Ramadan (cover Maher Zain)
03:12
Xo'ja
Sevgi sabab
03:47
Shahlo Ahmedova
Indama
03:25
Gulsanam Mamazoitova
Man intizoram
03:04
Daler Fayzullayev
Humor
03:36
Jamshid Abduazimov
Onam (Guitar version)
03:00
Dilnoza Ismiyaminova
O'rtar
05:20
Berta Davidova
Fig'on (Adashganman)
05:53
Bahriddin Zuhriddinov
Yigit
03:21
Sardor Rahimxon
Orqangda Alloh turibdi (hikoya)
03:25
Sahro
Ангел
03:43
Avzalbek Husanov
Ishq
03:18
Manzura & Terlan Novxani
Ayri Dunyolar
04:02
Sardor Rahimxon
Ota qadri yoki 7 oylik go'dak (hikoya)
02:18
Ortiq Sultonov
Qiziqchilar
03:19
Mirjon Ashrapov
Yuragim
03:16
Dilnoza Ismiyaminova
Chugirma
03:12
Sardor Rahimxon
Yaxshilik qiling
06:42
Mavluda Asalxo'jayeva
Sog'inaman
03:17
Farhod va Shirin
Anor
03:37
Sherbek Shodiyev
Nega yig'laysan
03:09
Sardor Rahimxon
Ota va qiz suhbati (hikoya)
01:46
Sharq
Ташкент
04:19
Sardor Rahimxon
Soqov bola (Juda ta'sirli hikoya)
01:38
Janob Rasul & Sherzod
Ag'ayin bo'layiq
03:40
Hulkar Abdullayeva
O'zim bilib galdim
04:05
Dilnoza Ismiyaminova
Afg'oncha
03:21
Dilnoz
Balli
02:59
Главная
»
Архив по годам
»
2018
»
Июль
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00