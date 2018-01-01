Январь 2018
4 436 треков за месяц.
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Dildora Niyozova
O'zbegim yoshlari
03:10
Yillar guruhi
Dardlarim ol (Remix)
03:48
Sevara
Ko'zmunchoq tumormasman men
03:19
G'ayrat Usmonov
Onam
05:00
All stars
Assalom (2018)
05:01
Shahzoda
Faqat sen (Club mix)
04:13
Munisa Rizayeva
Bom-bom (Solo version)
03:08
Munisa Rizayeva
Bom bom
03:11
Shoxruz (Abadiya)
Noma
04:43
Dilmurod Sultonov
Mashinam
03:28
Karavan
Oyxon
03:10
Sardor Mamadaliyev
52 vatandosh xotirasi
03:36
Romeo Guruhi
Mohitabonim
03:50
Subxan
Armonima
03:20
Aziza Nizamova
Схожу с ума
04:09
Ziyoda
Sen bo'lmasang yonimda
02:48
Yulduz Turdiyeva
Sari gelin (duet)
05:45
Hosila Rahimova
Ho'p-ho'p
03:28
Hadicha
Ho'p-ho'p
03:11
Zarina Nizomiddinova
Love me
03:16
Yillar guruhi
Yana bir kun
03:30
Rustam To'lqunov
Xayollarimda
03:02
Yulduz Turdiyeva & Kamile Nebiyeva
Sari gelin
05:45
Shoxrux
Chilparchin
04:07
Dostonbek Yo'ldoshev
Yolgon sevgi
02:50
Ozodbek Nazarbekov
Bitta yo'lda
03:31
Dilso'z
Aldab-aldab
03:13
Ulug'bek Rahmatullayev
Qaxramon
04:33
Doston Ubaydullayev
Lol bo'laman
02:41
Farrux Komilov
Pariroy
03:16
Tulkin Jabborov
Yod kardam
04:25
Doniyor Goipov
Musofir
03:52
Shahzoda
Im Shab
03:45
Ozodbek Yursunov
Parcha
04:00
Ahror Usmonov
Kelar emush
05:14
Xo'ja
Yiglamagin
04:48
Bekzod Xakimov
Allohim
04:30
Шахзод
Kogda moi druzya so mnoy
02:44
Dilso'z
Bormikan
03:54
Uzmir
Soginarsan
04:03
Dilso'z
Qaylardasan
03:29
Ravshan Sobirov
Ya lyublyu
03:23
Oybek Xolmedov
Yigla yurak yigla dil
03:38
Sherali Jo'rayev
Koring
05:24
Manzura
Saginadi juregim
03:33
Aliyor Egamberdiev
Sevgi
03:36
Saman
Meni unutma
02:57
Bunyodbek Saidov
Obod Vatan bizniki
03:42
Ahror Usmonov
Guli sangam
03:28
Elbek
Lolaginam
03:46
Abdurashid Yo'ldoshev
Gozalsan
03:45
Manzura
Soginadi Yuragim
03:34
Dilmurod Sultonov
Doydim
03:53
Shohruzbek
Yor-yor
04:12
Azizbek Hamidov
Yarashadi pardozi
03:26
Sherali Jo'rayev
Feruz
10:36
Dildora Kunuzokova
Tosma yolimni
03:34
Dilmurod Usmonov
Restoran (remix)
02:51
Matnazar Ozodov
Yiglama
03:44
Leyla
Yuk-yuk
03:21
Otabek Ibodullaev
Asra onamni
02:35
Bilolhon Burhonov
Ziyoda
03:34
Renat Sobirov
Yomgirlar
03:42
Jaloliddin Qarshiyev
Inkor
03:26
Azizbek Hamidov
Dost
04:08
Saydu
Текила в кровь
03:02
Farhod Tajimetov
Holida
03:15
Ahror Usmonov
Aqling bolsa
05:17
Sherali Jo'rayev
Ey tun va munojot madhi
30:31
Sherali Jo'rayev
Davron toxtamas
07:20
Xusan Sultan
Kelasanmi
03:53
Farruh Saidov
Faqat sen
03:47
Bekzod Xakimov
Ot orvo
03:12
Tulkin Abdukarimov
Yor ekan
03:18
Gulasal Abdullayeva
Ikki atirgul
03:48
G'ulom Ali
Yoqasan
04:23
Sabina Mamatqulova
Oq qushlar
03:09
Joziba
Sevgilim
03:39
Nihol guruhi
Gozalina
03:25
Dilmurod Sultonov
Gozal
03:20
Rustamjon Sharipov
Kop shaydolari
03:47
Jo'rabek Qodirov
Laylo
03:47
Xo'ja
Oy qizim
03:58
Uzmir
Kizil gullar
05:05
Said Abbosxon
Farishtaginam
04:24
Abdulla Razhabov
Izlama
03:43
Alijon Isoqov
Onangizni opib qoying
05:40
Ali guruhi
Uni kechirmaydi
03:23
Azamat Ahmedov
Vasling kutib
06:07
Firdavs Anvarov
Shlyapa
03:28
Sherali Jo'rayev
Ajab-ajab
05:44
Sadulla Badalov
Tanilsang boldi
03:50
Maqsad Qaraev
Amangul (Yanarin)
03:22
Sherali Jo'rayev
Bahor ayyomi
10:27
Azizbek Hamidov
Rano
03:54
VIA Shov-shuv
Eslaysanmi
04:09
Bobur Juraev
Vatanim
02:54
Bunyodbek Saidov
Marjona,Aldoqchi,Gorishali (jonli ijro)
10:33
Ahror Usmonov
Kechalar
04:46
Ballada Band
Mehribonim
03:29
←
1
2
3
…
11
…
45
→
Главная
»
Архив по годам
»
2018
»
Январь
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00