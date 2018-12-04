Shahzoda - Hijo de ladrones (duet Avi Benedi)

Shahzoda — Hijo de ladrones (duet Avi Benedi)
Ijrochi: Shahzoda
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 125
Hajmi: 8.05 MB
Davomiyligi: 03:29
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 04-12-2018
Skachat

Qo'shiq haqida

Shahzodaning «Hijo de ladrones (duet Avi Benedi)» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:29, sifati 128 kbps, saytga 2018-yil 4-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 125 marta tinglangan. Shahzoda ijrosida saytda jami 434 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Ket», «Balki bu taqdir ishi», «Afsuslardan charchadim hayot (Tilayman)».

Shahzoda - Hijo de ladrones (duet Avi Benedi) qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00