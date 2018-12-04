Shahzoda - Hijo de ladrones (duet Avi Benedi)
|Ijrochi:
|Shahzoda
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|125
|Hajmi:
|8.05 MB
|Davomiyligi:
|03:29
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|04-12-2018
Qo'shiq haqida
Shahzodaning «Hijo de ladrones (duet Avi Benedi)» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:29, sifati 128 kbps, saytga 2018-yil 4-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 125 marta tinglangan. Shahzoda ijrosida saytda jami 434 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Ket», «Balki bu taqdir ishi», «Afsuslardan charchadim hayot (Tilayman)».
Shahzoda - Hijo de ladrones (duet Avi Benedi) qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.