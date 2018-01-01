Апрель 2018
77 треков за месяц.
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Amura
Meni kechirgin
03:48
Bojalar
O'zim o'rgilay
03:37
Yulduz Usmonova
Sanamgina (Jonli ijro 2018)
04:23
Layli va Majnun
Chaman-chaman
03:27
Jasur Umirov
Xo'rlandi yurak
03:32
G'ayrat Usmonov
Visol
02:49
Bojalar
Hayot (Solo version)
03:46
Yulduz Usmonova
Osmonimga olib ketaman (Jonli ijro 2018)
03:26
Manzura & Terlan Novxati
Ayri dunyolar
03:45
Samandar
Sevgi fazosi (2018 version)
03:28
G'ayrat Usmonov
Iltijo
05:15
All stars
Popuri (Bojalar)
09:16
Mavluda Asalxo'jayeva
Degin-degin
02:44
G'ayrat Usmonov
Ayirdilar
03:53
Shaxri
Te Quiero (Men seni sevaman)
03:44
Furqat Macho
Sogindim
04:00
Shoxruz (Abadiya)
Olifta
03:45
Iroda Dilroz
Ketaver
03:06
Mavluda Asalxo'jayeva
Azizim qaydasan
05:21
Gulasal Abdullayeva & Ruhshona va Dilso'z
Dugonalar
03:10
Rayhon
Yurak
03:56
Husan Kahhorov
Negir qizga uylanaman
03:30
Dilso'z
Yigit boshi egilmasin
03:29
Avaz Olimov
Xaz atamiz (xorazmcha)
04:52
Munisa Rizayeva
Ovuna
03:52
Mavluda Asalxo'jayeva
Sog'inasanmi
03:42
Bojalar
Men o'zimni sevaman
03:52
Yulduz Usmonova
Ver Allahim
04:00
Mavluda Asalxo'jayeva
Sevar edim
03:20
Sanjar Halikov & Maroqand
Jiyda gullaganda
02:10
Renat Sobirov
Musofir ayol
02:39
Shahzoda & Shohruhxon (Bahromoff Remix
Kel)
03:20
Mavluda Asalxo'jayeva
Ajab-ajab
03:35
Yulduz Usmonova
Tut qo'limdan
04:39
Murodjon Mashrabov
Dostginam
04:20
Shohruhxon & Shahzoda
Kel (remix)
03:20
Ummon
Bir kun
05:15
Sherali Jo'rayev
Sochingdagi oq
05:52
Shahzod Murodov
Na bo'ladi
03:21
Shohruhxon & Shahlo Ahmedova
Farqi yo'q
03:25
Oazis & SeTanho
Senga + Qarama
04:43
Shahzodxon
Ona
03:58
Benom
Fevral
3.53
Beggi
Nozigim
03:37
Mashxurbek Yuldashev
Aylama
03:10
Anvar Sanayev
Atirgulimsan
02:53
Shirin & Farhod
Mehribonim
03:09
Asilbek Amanulloh
Amaney
03:10
Hilola Hamidova
Qiqir-qiqir
03:27
Qilichbek Madaliyev
Lablaring
03:14
Suhrob
Alanga
03:52
Jo'rabek Qodirov
Hazil-hazil
03:44
G'ulomjon Yoqubov
Ichaman
08:09
G'anisher Abdullayev
Nasibaxon
03:27
Shahzoda
Qo'llar tepaga (Alternative mix)
02:48
Farhod va Shirin
Sevgi bahori
02:52
Asilbek
Amaney
03:09
Aziz Rametov
Deniz
03:28
Kaniza & Elvin Mirzezade
O'yla mani
03:19
Farhod va Shirin
Mehribonim
03:09
Masrur Usmonov
Kapalak
03:30
Mahmud Kuliyev
Afsus
03:54
Shoxrux Islamov
Ayriliq
04:21
Ulug'bek Halikov
Yurak
04:04
Nilufar Usmonova
Umrimning ertagi
05:26
G'ulomjon Yoqubov
Zang
03:13
Farhod va Shirin
Bevafo (Mehribonim fors tilida)
03:09
Dilso'z
Dodarakam
03:26
Yulduz Turdiyeva
Sog'inch
05:00
Ulug'bek Halikov
Samarqand
03:03
Jasur Umirov
Sayfi
02:50
G'ulomjon Yoqubov
Yorimey
03:08
Yulduz Usmonova
O'tib borar
05:01
Asrorjon Yoqubjonov
Kelgin jonim
03:51
Umida Mirhamidova
Baxt o'zi nimadir
03:52
Iroda Dilroz
Ko'rgim kelar
03:46
Mashxurbek Yuldashev
Onam 2
03:25
Главная
»
Архив по годам
»
2018
»
Апрель
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00