Июнь 2018
41 треков за месяц.
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Umidaxon
Bu man chunki
03:06
Sardor Rahimxon
Ona (Ibratli hikoya)
01:40
Dilso'z
Davrani kengroq oling
03:23
Anvar Sobirov
Bulbul
03:40
Alisher Fayz
Janon
03:22
Yillar guruhi
Non Yopolasanmi
03:01
Sayyora Qoziyeva
Binafsha
03:23
Aziz Rametov
Derin-deniz
03:29
Shaxboz Navruz
Hasratlar
03:54
Furqat Macho
Sultonim
03:02
Shohruh Mirzo
Telbaman
03:09
Shahzod Murodov
Ko'ring
04:15
Shahlo Mahmudova
Sevasanmi
03:23
Shahboz va Navro'z
Sevarmiding
03:52
Lobar Umarova
Onajonim o'ynang
03:15
Jamshid Abduazimov
Nigorim
03:41
Dilnavo
O'jar
03:19
Ulug'bek Halikov
Gavana
03:58
Shahzoda
Jajji qizaloq
03:16
Kaniza
Shahri sultonim
03:28
Janob Rasul
Jollimo
03:02
Abdulla Qurbonov
Salovat (2018)
04:55
Shoxruz (Abadiya)
Qoshi qaro
04:00
Sardor Rahimxon
Musofir
03:53
Sardor Mamadaliyev
Shoyi ro'mol (fors tilida)
02:18
Dilso'z
Oshiq yigit
03:11
Ziyoda
Mazza-mazza
03:20
Shohruhxon
Turfa gullar
03:42
Shahboz va Navro'z
Gapir
03:13
Sardor Mamadaliyev
Vatanga qayt
03:10
Hilola Hamidova
Bolajon
03:20
Sardor Mamadaliyev
O'yna kuyov
02:32
Otabek Abdukarimov
Vadalaring kerakmas
04:17
Hulkar Abdullayeva
Мечта
04:03
Dilmurod Sultonov
Daydi shamol
03:10
Subxan & UzTim & Abror
Bolalar uyi
03:54
Gulsanam Mamazoitova
Esingdami
03:58
Vohid Abdulhakim
Rasululloh, kiring tushimga
03:17
Sardor Rahimxon
Sahiylik-baxt
04:57
Otabek Abdukarimov
Esingdami o'sha oqshomlar
04:39
Anvar G'aniyev
Shaftoli (Remix)
03:22
Главная
»
Архив по годам
»
2018
»
Июнь
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00