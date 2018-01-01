Май 2018
84 треков за месяц.
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Setora
Afandi
03:33
Oybek va Nigora
Suzilma
03:49
Ilhom Farmonov
O'ynasin
03:03
Alisher Zokirov
So'ragin
03:29
Yoshlar
Umid
04:32
Ulug'bek Rahmatullayev
Allohga hamd-u sano ayting
04:26
Shahboz va Navro'z
Yig'lab qoldi (New version)
03:45
Sardor Mamadaliyev
Men qotilman
03:19
Samandar
Bu tog'lar
04:21
Dilnoza Ismiyaminova & Bunyodbek Saidov
Hali shu hol
04:11
Azim Mullaxonov
Ona (2018)
04:39
Asilbek
Jane (Remix)
04:16
Xumoyun Orifjonov
Baxt
03:17
Jamshidbek Xurramov
Asta-Asta
03:35
Isomiddin Nur
Nikoh Oqshom
03:41
Bunyodbek Saidov
Bizni Yor Toshkentdadur
04:03
Gunesha
Shuni-Yey
03:16
Kaniza
Yo Rabbiy
04:00
Dilmurod Sultonov
Sovchilar
03:48
Alisher Zokirov
Muhabbatsiz
03:52
Sardor Mamadaliyev
Ayirmang joynamozimdan
05:35
Davron Ergashev
Salovat
05:56
Bojalar
Bevafo (2018)
03:36
Yillar guruhi
Menday
03:41
Yodgor Mirzajonov
Seni qizg'onaman (New version)
03:12
Shohjahon Jo'rayev
Ramazon, xush kelding
05:15
Shahboz va Navro'z
Sevgi deganlari
03:36
Navruzbek Sobirov
Yiqilmadim
05:07
Munisa Rizayeva
Yomona-yomona
03:47
Bunyodbek Saidov
Keksalikka ko'nmang siz ona
04:46
Navruz Sobirov
Yiqilmadim
03:14
Shaxboz & Navruz
Sevgi Deganlari
03:36
Otash Xijron
Ruxshona
03:59
Xo'ja
Ho'p ajoyib
03:34
Sardor Mamadaliyev
C тобой
03:35
Otabek Abdukarimov
Sog'inchim sensan
02:33
Munisa Rizayeva
O'zingni aya
03:37
Sardor Mamadaliyev
Besh yigit sevib qolibdi
02:45
Otabek Abdukarimov
Malikam
04:09
Munisa Rizayeva
Nafas
03:39
Munisa Rizayeva
Yomona Yomon
03:47
Mirzabek Xolmedov
Ona (Monolog)
04:09
Sardor Rahimxon
Akajonim
04:55
Bahriddin Zuhriddinov
Arazchim
03:23
Mavluda Asalxo'jayeva
Salovat
03:29
Talat Yuldashev
Sensizlik
03:54
Madina Mumtoz
Yo, Rasululloh
04:08
Faridam & Bahodir Nizomov
Sevgim sengadur Alloh
03:34
Qilichbek Madaliyev
Dog' joyi bor
04:29
Otabek Abdukarimov
Bevafo
04:38
Botir Qodirov
Yulduz
04:29
Bojalar
Pahtakor
03:48
Oybek Xolmedov
Mohi Ramazon
05:24
Shahnoz
Ramazon
03:18
Muhammad Safo
Yonarman
03:37
Qilichbek Madaliyev
Sog'insam otajonim
05:47
Odil Abdullayev
Durdona
03:19
Navruzbek Sobirov
Devonaman
03:54
G'anisher Abdullayev
Gulasal
03:10
Bojalar
Nortoy
03:39
Jamshid Abduazimov
Onam
03:47
Suhrob
Malikam
03:38
Konsta
Malvina
03:18
Navruzbek Sobirov
Botdi-botdi
03:10
Maroqand
Turist
03:19
Mango
Eh, Guli
04:11
Dilso'z
Barigal
03:41
Dilmurod Sultonov
Ko'zi qarolar
03:45
Mango
Ex Guli
04:11
Shahboz va Navro'z
Sog'ina (new version)
03:52
Sevara Nazarxon
Sen yashar ko'chada
02:48
Mango
Bo'rivoy
03:25
Gulsanam Mamazoitova
Farg'onajon
03:33
Dilso'z
Aylonay
02:46
Davr
Sevma
03:27
Nilufar Usmonova
Bangir bangir
04:10
Guli Asalxo'jayeva
Senu men
03:21
Oybek va Nigora
Iltijo
04:25
Muzaffar Mirzarahimov
Hayajonlanaman
03:50
Mirjon Ashrapov
Bevafo yor
03:31
Dilso'z
Arzimni
03:33
Yulduz Usmonova
Друг
03:48
Shahzoda
Sening shahringda
03:26
Gulzoda Xudoynazarova
Onajon
05:06
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