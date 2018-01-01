Август 2018
47 треков за месяц.
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Muhammadjon Karimov
Munojot (remix)
03:37
Hojiakbar Hamidov
Ketmoqdaman (remix)
03:59
Hasan Rajabiy
Toshkentdadur (remix)
04:56
Baxtiyor To'laganov
Dilbar (remix)
04:54
Milena Madmusayeva
Bo'ron
05:22
Aziza Nizamova
Despacito (cover Luis Fonsi)
03:46
Orif Hotamov
Sensan sevarim
05:09
Karim Zokirov
Girya 1
06:09
Sahro
Миллиметры
03:16
Mirjon Ashrapov
Makkora
02:55
Bahriddin Zuhriddinov
Dilozorim
03:28
Shahzoda
Аромат (Club mix)
03:18
Ortiq Sultonov
Kuyov jo'ra
04:08
Odil Abdullayev
Jingalak
03:11
Karen Gafurjanov
Для тебя
04:02
Anvar Sanayev
Eslab yur (New version)
05:34
Zohirshoh Jo'rayev
Yaxshi ko'rib qoldim (Remix)
02:57
Shoxrux
O'ynaydi
02:55
Shadisha
Blue lagoon
03:18
Kaniza
O'yla mani (Solo version)
03:15
Jasurbek Mavlonov
Yana sog'inch
03:38
Yulduz Usmonova
Dam bermas (Qoraqalpoqcha)
02:57
Sevara
Salim
03:17
Sanjar Usmonov
Mohinuram
03:49
Janob Rasul
Aldading
03:58
Shuhrat Vohidov
Lola
03:07
Sanjar Halikov
Sevdim
03:28
Jamshid Abduazimov
Xato qildim (duet)
04:12
Daler Xonzoda
Сказка (Solo version)
03:14
Sherbek Shodiyev
Ra'no
03:11
Kaniza
O'zbekistonim
03:42
Yulduz Usmonova & Shahriyor
In my feelings
03:29
Sardor Rahimxon
25 yoshida ko'zi ko'rgan bola (hikoya)
01:32
Yusufxon Nurmatov & Feruza Karimova
Bolangman
04:03
Bilol
Shukur qilishni unutdim
04:07
Bahrom Nazarov
Yuraksiz
04:05
Nargiz
Bor Bor
04:32
Shahriyor & Saida
Не предавай
04:08
Otabek Abdukarimov
Yor-yor
03:03
Bunyodbek Saidov
Qizil olma
03:23
Bahrom Nazarov
Alam
03:41
Avzalbek Husanov
Dam-badam
03:33
Sardor Rahimxon
Hidoyat faqat Allohdan (hikoya)
03:52
Sardor Mamadaliyev
Bevafo (New version)
03:21
Manzura
Sevib adashdim
04:01
Feruza Karimova
Sovchilar
03:08
Bahrom Nazarov
Alam endi
03:44
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