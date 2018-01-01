Сентябрь 2018
65 треков за месяц.
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Janob Rasul
Aldading (MC Biss Remix)
04:43
Ummon
Yig'lama yurak
03:43
Mohim
Hamon o'shasiz
03:35
Sherzod Bek
Unutma meni
04:28
Mohim
Ko'ngil berma (Guitar version)
03:22
Shahlo Ahmedova
Yig'laydi yurak
03:32
Ozodbek Nazarbekov
Popuri (duet Gulsanam Mamazoitova)
04:43
Mohim
Ko'ngil berma
03:25
Mavluda Asalxo'jayeva
Atirgul (2018)
03:43
Dildora Niyozova
Yuragim
03:10
Aziza Nizamova
Мельница
03:59
Avzalbek Husanov
O'lanchi qiz
04:01
Abdurashid Yo'ldoshev
Sog'indim (2018)
03:23
Maysara
Bangicha
04:40
Karavan
Toshkentim
04:41
Aziza Nizamova
You might be (cover Autograf)
03:45
Alisher Fayz
Ichinda
03:56
Iroda Dilroz
Ota uyi
03:57
Alisher Fayz
Komila qiz
03:39
Nilufar Usmonova
Men kimman, ayt
04:52
Farhod va Shirin
Oq bulut
03:48
Karavan
Gulisan
04:05
Aziza Nizamova
What is love (cover Haddaway)
03:29
Sharq
Жди меня
03:46
Ulug'bek Rahmatullayev
Bemehrginam
03:39
Karavan
Biz mehribon oilamiz (Popuri)
04:25
Jamshid Abduazimov
Gulnoram
03:16
Aziza Nizamova
Feel good
04:06
Manzura
Yuragim duk-duk
04:37
Lola & Benom
Bir jamoa
05:06
Kumush Razzoqova
Popuri
07:04
Jasurbek Mavlonov
Dilorom
04:23
Aziza Nizamova
Trouble
03:39
Yulduz Usmonova & Bunyodbek Saidov
Xiva Lazgisi
03:50
Yorqinxo'ja Umarov
Qo'llar tepaga
03:28
Nargiz
Sevgi (2018)
04:00
Mavluda Asalxo'jayeva
Azobing ko'p
03:11
Dilso'z
Siz yoqqansiz
04:09
Aziza Nizamova
Лейла (cover Jah Khalib)
03:51
Yorqinxo'ja Umarov
Qorako'z
03:04
Husan
Alamlar
03:23
Renat Sobirov & Bolalar
Yomg'irlar
03:42
Bahodir Nizomov
O sensin ki (cover Maher Zain)
03:56
Aziza Nizamova
Капкан (cover Мот)
03:31
Yorqinxo'ja Umarov
Amore mio
03:40
Yodgor Mirzajonov
Maya
03:23
Guli Asalxo'jayeva
Yalli-yalli
03:07
Dilmurod Sultonov
Anor
03:51
Aziza Nizamova
Shape of you (cover Ed Sheeran)
03:55
Alisher Fayz
Oromim
03:54
Abdulla Qurbonov
Yigit yig'lamasin
04:56
Setora
Borsan (Club mix)
06:23
Aziza Nizamova
Sevishni o'rgat menga
03:15
Oybek va Nigora
Salom-salom
03:29
Muzaffar Mirzarahimov
Yonimda qol
04:48
Aziza Nizamova
La tortura (cover Shakira)
03:31
Sardor Rasulov
Bahorim
04:06
Milena Madmusayeva
Do'ppi tikdim
03:48
Aziza Nizamova
I got love (cover Miyagi)
04:31
Shoolim Shoakbar Shojalilovlar
Fig'ondir (remix)
04:42
Orif Hotamov
Sensan sevarim (remix)
03:42
Orif Alimahsumov
So'lim (remix)
04:01
Ne'matjon Qulabdullayev
Indamadi (remix)
03:41
Hojiakbar Hamidov
Toshkent irog'i (remix)
04:27
Setora
Borsan (2018)
03:20
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