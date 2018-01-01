Февраль 2018
55 треков за месяц.
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Vohidjon Isoqov
Sensiz (Duk-duk) (Solo version)
03:53
Yulduz Usmonova
Alame dil (fors tilida)
04:11
Yoshlar
Ishq
03:38
Surxon
Salom do'stim
03:20
Shadisha
Lipstick
04:40
Olloyorxon
Sen uchun
03:46
Dildora Niyozova
Jonim mening
04:41
Toir & Shoxrux
Bir-ikki soat
03:32
G'anisher Abdullayev
Ho'p-ho'p
03:48
Dildora Niyozova
Armon bo'ldi
03:19
Vohidjon Isoqov
Sensiz (Duk-duk) (Fors tilida)
03:50
Kaniza
Baribir
02:32
Firdavs
Xorazm go'zali
03:15
Sevinch Mo'minova
Sensiz (Duk-duk) (Solo version)
04:01
Saidakbar Xolmatov
Layli
03:37
Murod Manzur
Yo'q demagin
03:26
Afrosiyob
Dema-dema
03:15
SamoFM guruhi
Nechun (Remix)
03:07
Vohidjon Isoqov
Musofir
03:59
Saidakbar Xolmatov
G'alaba muborak
03:19
Shahzoda Muhammedova
Sevgi yo'q
03:57
Manzura
Oyijon
04:08
Asilbek
Oppoq aka
03:56
Murod Manzur
G'iybatchi inson
02:24
Munisa Rizayeva
Yomg'ir (Extended version)
03:49
Bayon
Va'da bergan sen (New version)
03:18
Mango
Maktuba
03:35
Humoyun Mirzo
Firoq
03:57
Gulsanam Mamazoitova
Kelgay
03:32
Janob Rasul
Nahot
03:40
Oybek Sangin
Be tu
03:19
Shahriyor
Begonamiz (2018)
03:52
Subxan
Hech qachon
03:31
Yulduz Turdiyeva
Ishqning soroginda
03:15
Qahqaha
Shukur
03:30
Barno
Behuda
03:09
Ziyoda
Top - top
03:08
Sharq
Где же ты счастье
03:25
Shahzoda
Yo'l ber
03:27
Ulug'bek Halikov
Good bye
03:23
Shahriyor
Begonamiz (New version)
03:52
Mirjon Ashrapov
Yog'ar yomg'ir (Acoustic version)
02:47
G'ulomjon Yoqubov
Sog'inganimda
04:11
Maroqand
Sevgi shahrida
02:58
Sharq
Aytaman
04:15
Asrorjon Yoqubjonov
Hamon sevaman
04:48
Vohidjon Isoqov
Kelin libosida
03:58
Farrux Xamrayev
Ketsang ketaver
04:42
Lola Ahmedova
Bevafoga
04:04
Bahriddin Zuhriddinov
Dilnoza
03:29
Otash Xijron
Yangalar
03:20
Layli va Majnun
Qaydasan
03:27
Jo'rabek Qodirov
Sevganingni
04:07
Benom
Eslamading
04:06
Abdurashid Yo'ldoshev
Ro'molda
03:42
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