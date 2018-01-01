Октябрь 2018
45 треков за месяц.
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Yahyobek Mo'minov
Begona bo'ldik
04:09
Yulduz Turdiyeva
Dili-dili dilovar (duet)
04:28
Alisher Ro'zmetov
Oh, gulim
03:03
Yulduz Turdiyeva
Dag'larda duman go'zaldir
04:06
Ummon
Pari-pari (New version)
03:04
Sanjar Usmonov
Mohinuram (Tojik tilida)
03:50
Jamshid Abduazimov
Nigorim (Acoustic version)
02:42
Abdulla Qurbonov
Shohista
05:00
Islomhon
Guli
03:16
Feruza Jumaniyozova
Siri Dil
06:58
Sharof Muqimov
Hamshira Qiz
03:40
Ulug'bek Rahmatullayev
Узбекистан
03:18
Jasurbek Mavlonov
Sevaverasan
03:57
Bahodir Mamajonov
Ichimdagi dushmanlarim (New version)
05:05
Nilufar Usmonova
Alamlarim
03:18
Faridam
Sen
03:31
Yulduz Turdiyeva
Eroncha
03:42
Bahodir Mamajonov
Qaydanam bilsin (New version)
04:28
Aziza Nizamova
Останови
02:29
Muhabbat
Meni Alda
03:57
Komronbek Soburov
Qurjoq
03:05
Doston Ubaydullayev
6 Xonadon
03:19
VIA Karavan
Qancha Qancha
03:55
Yulduz Turdiyeva
Lola gullar
03:13
Ulug'bek Halikov
O'ksinar yurak
04:04
Karavan
Qancha-qancha
03:55
Yulduz Turdiyeva
Umidam
03:50
Shuhrat Vohidov
Приходите в мой дом
03:36
Shahboz va Navro'z
Go'zalsan
03:44
Vohidjon Isoqov
Bo'ysunmagan yurak
03:48
Shahriyor
M-Sport
01:26
Husan
Kuyov jo'ralar
03:19
Ali Otajonov
Mana-mana
03:19
Oazis
Kelin salom
03:37
Yulduz Usmonova
Ты-ты
03:12
Xurshid Rasulov
Пожелание
03:22
Daler Xonzoda
Yod kardam (Solo version)
02:41
Ali Otajonov
Ko'rgim kelar
03:57
Yulduz Usmonova
Прощай
03:47
Xo'ja
Tunlarim bedor
04:02
Daler Xonzoda
Dardlarim aytay
04:03
Alisher Zokirov
Menman
03:55
Shoxrux
JONONIM
03:45
Shuhrat Yo'ldoshev
Sumbula
03:10
Jasur Umirov
Arzon odamlar
03:23
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