Yulduz Usmonova - Asal
|Ijrochi:
|Yulduz Usmonova
|Janrlar:
|Xalq musiqasi, Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|3 015
|Hajmi:
|7.61 MB
|Davomiyligi:
|04:08
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|30-12-2018
Qo'shiq haqida
Yulduz Usmonovaning «Asal» qo'shig'i. Janri: Xalq musiqasi; O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:08, sifati 256 kbps, saytga 2018-yil 30-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 3 015 marta tinglangan. Yulduz Usmonova ijrosida saytda jami 639 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Yor Biyo», «Kelmadi (Shabada 2020)», «Yolvora yolvora (Yurak)».
Yulduz Usmonova - Asal qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.