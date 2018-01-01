Ноябрь 2018
73 треков за месяц.
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Shod
Yig'lamagin
03:22
Dilnoza Ismiyaminova
Talab-talab (Radio edit)
02:57
Mahliyo Omon
Sovchi
03:00
Shoxruz (Abadiya)
Oddiyman
03:41
Alisher Zokirov
Mayli-mayli
04:00
Yagona
Yagona Yurak
03:59
Shuhrat Yo'ldoshev
Devona
03:48
Lobar Umarova & Billur
Yomg'ir
03:20
Dilnoza Ismiyaminova
Talab-talab
03:24
Lola
Qaytmayman
03:01
Lobar Umarova & Samandar
Sen siz
04:24
G'ayrat Usmonov
Ko'rmagan
03:54
Milena Madmusayeva
Qaylardasan
04:04
Yillar guruhi
Berding ozor
02:51
Karen Gafurjanov
Men seni qanday sevardim
03:35
Mirbek
Eslamaysan
03:44
Tohir Sulton
Tak-tak
03:32
Munisa Rizayeva
Begu joniman
03:23
Feruza Egamova
Yangi yil
03:00
Behruz Tohirov
Ey, yor
03:34
SanJay
18000 olam
04:01
SanJay
Karvon
04:34
Shoxruz (Abadiya)
Oygulim (new version)
03:42
Renat Sobirov
Kulib Qoydim
03:13
Hojiakbar Haydarov
Ey Farzand
03:56
Begzod Ismoilov
Xali Bilmas
03:38
Nodirbek Niyozov
Yoshligim
04:05
Marjona
Oshiq Bola
02:52
Shohruh Mirzo
To'y bo'ladi
04:09
Shadisha
Can't get you out of my head (cover Kylie Minogue)
03:28
Hulkar Abdullayeva
Qop-qora (version-2)
03:41
Mahliyo Omon
Qadrim
03:37
Umidaxon
Aybim nedur
03:06
Vohidjon Isoqov
Ayronchi qiz
03:05
Shadisha
Hotline bling (cover Drake)
03:38
Hulkar Abdullayeva
Qop-qora
03:30
Feruza Egamova
Popuri (Nasiba Abdullayeva ijodidan)
07:11
Zohid Rixsiyev
Qaydasan gulim
03:29
Shadisha
Yulduz
04:16
Maroqand
Torimning siri
03:19
Janob Rasul
O'zbekiston (2018)
05:18
Mahliyo Omon
Diyor madhi
04:16
VIA Marokand
Torimning siri
03:17
Nilufar Usmonova & Shohruhxon
Barchasi senga (New version)
03:15
Sarbon
Gulsan, go'zalsan
03:41
Lola Ahmedova
Yolg'izginam (New version)
04:11
Dilso'z
Mehribon onam
04:26
Alisher Zokirov
Mayli
04:00
Shohruhxon
Sevgilim
04:00
Avzalbek Husanov
Dam-badam (New version)
03:25
Shod
Gilos
04:00
Aziza Qobilova
Darbadaringman
03:26
Timur Raximov
Kutaman
04:00
Abzal Husanov
Dam-badam (new version)
03:27
Izzat Ibragimov
Tunlarim bedor
04:00
Ziyoda
Sen baxtim
03:44
Aziza Qobilova
Ota
04:08
Munisa Rizayeva
Ketgin Yiroqlarga
03:38
Dilso'z
Mehribon ona
04:27
Yulduz Turdiyeva
Turkcha
03:43
Sherbek Shodiyev
Onajonim (+intro)
06:43
Mirodil Hakimov
Xafa bo'lmagin
04:02
Alisher Ro'zmetov
Sarviravonim keldimu
03:01
Sherbek Shodiyev
Onajonim
04:14
Renat Sobirov
Ketma
03:05
Muhammad Ali
Lambo
03:36
Shahriyor
Ayt Qachon
04:00
Istora Hamroqulova
Oshiq yurak
03:07
Istora Hamroqulova & Kamron
Oshiq yurak
03:07
Yulduz Turdiyeva
San'atdan baxtini topganlar
07:14
Sanobar Rahmonova
Sabo keltir (New version)
02:49
Mirodil Hakimov
Do'lana
03:26
Alisher Ro'zmetov
O'ylasam
03:44
Главная
»
Архив по годам
»
2018
»
Ноябрь
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00