Март 2018
89 треков за месяц.
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Ulug'bek Halikov
Qishloqdagi qizlar
03:29
G'ulomjon Yoqubov & Sulton Ali Rahmatov
Vatan
04:18
Yulduz Usmonova
O'rtar
06:27
Konsta
Unutilmas
03:57
Murodbek Qilichev
Gozal malagim
03:07
Ilhom Farmonov
Nimamish
03:37
G'ulomjon Yoqubov
San mani
03:58
Bunyodbek Saidov
Qiz yig'laydi
02:46
Afruz
Maya
03:23
Otash Xijron
Nigohlaring
04:04
Otabek Mutalxo'jayev
Otajon
04:21
Yalla
Tinchlik uchun (duet)
04:36
Oybek va Nigora
Avrama
03:21
Muzaffar Mirzarahimov
Shamollar
03:17
G'ulomjon Yoqubov
Oy
04:48
Yodgor Mirzajonov
Jonim (version 2018)
04:10
G'ulomjon Yoqubov
Nokas
04:53
Zulayho Boyxonova
Yurak tosh
03:45
Yulduz Usmonova
Do'stlarim
03:21
Ortiq Otajonov
Umr o'tar (duet)
07:16
G'ulomjon Yoqubov
Muhabbat
04:31
G'anisher Abdullayev
Baxtiyor do'stim xotirasiga
04:10
Yillar guruhi
Lolam
03:44
Yillar guruhi
Instagram
03:09
Farruh Rahmatullayev
Xiyonat qilma
03:00
Ummon
O'q tegdi
03:55
Osiyo
Maktab
03:09
Ortiq Otajonov
Popuri (duet)
06:56
O'lmas Olloberganov
Qaytar dunyo
05:12
G'ulomjon Yoqubov
Man-man
03:13
Yulduz Usmonova
Bo'lmasa
03:44
Tohir Mahkamov
Jon dadam (duet monolog)
05:39
Janob Rasul
Yomonsan (club version)
03:39
G'ulomjon Yoqubov
Mahbuba
04:11
Dilshodbek Yunusov
Iltimos
03:34
Zulayho Boyxonova
O'zbegoyim
05:00
Sharqoniy & Karim Mirzoahmedov
Armondaman
03:53
Mirzabek Xolmedov
Tango
03:52
Javohir Sodiqov
Sevasan
03:02
G'ulomjon Yoqubov
Kuydur
03:26
Dildora Niyozova
Yulduzingman
04:07
Yulduz Usmonova
Bahor sog'inchi (instrumental)
06:29
Vohid Abdulhakim
Yotur
04:32
Asim Bagirzade
Yodingdami
04:29
Dildora Niyozova
Otang
04:07
Rayhon
Popuri 2018
03:39
Ozodbek Nazarbekov
Mehri u (Tojikcha)
03:17
G'ulomjon Yoqubov
Ispan
02:40
Dildora Niyozova
Otang rozi qil
04:07
Yulduz Usmonova
Sadarayhon
03:42
Sherali Jo'rayev
Do'stlik (Jonli)
04:19
G'ulomjon Yoqubov
Gamzasin
07:08
Bayon
Cover popuri (2018)
07:05
G'ulomjon Yoqubov
Futbol
02:59
Dildora Niyozova
Ro'molim (Jonli ijro)
03:40
Zulayho Boyxonova
Ko'kcha
03:09
Yulduz Usmonova & Levent Yuksel
Yalan
03:59
Munisa Rizayeva
Sehrlab
03:18
G'ulomjon Yoqubov
Ey, qoyil
03:16
Dildora Niyozova
Ota-ona (Jonli ijro)
04:20
Alisher Zokirov
Yig'lagan kecha (New version)
04:14
Yulduz Usmonova
O'p (turk tilida)
03:55
G'ulomjon Yoqubov
Do'stim
04:48
Zulayho Boyxonova
Ko'rinur
03:24
Dildora Niyozova
Ishonma (Jonli ijro)
04:41
Nilufar Usmonova
Asraydi
04:57
G'ulomjon Yoqubov
Do'st
04:33
Dildora Niyozova
Faridam (Jonli ijro)
03:41
Yulduz Usmonova
Duk-duk mezanat (fors tilida)
03:21
Shahzoda
Aldagan sen
03:35
Sardor Rahimxon
Принцесса Лейли
03:29
G'ulomjon Yoqubov
Aylanay
03:13
Dildora Niyozova
Dona-dona (Jonli ijro)
02:55
Yulduz Usmonova
Charog' (fors tilida)
03:17
Oybek Sangin
Sarob
03:19
Sardor Zokirov
Ikkinchi muhabat
03:48
Serdar Sultan
Sensiz yurak yasholmas
04:06
Sardor Mamadaliyev
Bevafo
02:52
Karavan
Ayollar go'zal
03:26
G'ulomjon Yoqubov
Ado
03:22
Dildora Niyozova
Aqli dono (Jonli ijro)
03:49
Shahriyor & D.G'oipov
Qaysidir mamlakatda
02:36
Sardor Rahimxon
Yaxshilik
03:30
Sardor Isroilov
Jonim ayt
03:21
Javohir Sodiqov
Gapirma ko'p
03:12
Janob Rasul
Sanam
03:37
Husan
O'yna (Remix)
03:27
Dilso'z
Bahor
03:37
Dildora Niyozova
Sevgi bunchalar go'zalsan
03:07
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