Декабрь 2024
118 треков за месяц.
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Botir Qodirov
Bandaman
04:29
Janob Rasul
G'uncho
03:52
Shoxruxbek Ergashev
Xafa bo'lmay qo'ydim
04:04
Jamshid Ximmatov
Yig'lama dil o'ylama ko'ngil
04:00
AbroBey
Bolalik
02:35
Zahida
Hercai (Cover)
02:47
Jasur Mirsagatov
Ko'k dalam ko'm ko'k dalam (O'zbek bolasi Sifatli versiya)
05:08
Vəfa Şərifova
Qurban olum
03:41
Roya
Qizim
03:45
Roya
Dol
03:14
Aygun Kazimova
Can ol
03:42
Malik
Dildor
03:08
Husniddin Latipov
Oq Libos
02:53
Zarina
Popuri
04:08
Bunyodbek Odilbekov
Yor o'zgaga yor bo'lyapti
03:54
Jamshid Ximmatov
Allo
03:23
Shokir
Unda bor, manda yo'q
02:14
Munisa Rizayeva
O'g'il farzand berdi meni avlodimga
00:23
Munisa Rizayeva
Duolarim yetib bordi Allohimga
00:23
Alijon Isoqov
Talaba qiz
04:14
Osman Navruzov
Bilgani yo'q
03:10
Shirin Zaitova
Manda
02:49
Jamshid Ximmatov
Bu yurak seni izlar hamon (Yomg'irlar)
04:32
Jamshid Ximmatov
Yomg'irlar
04:32
Jamshid Ximmatov
Do'stlarim sotdi mani
02:22
Jamshid Ximmatov
Yig'larmisan
03:27
Jamshid Ximmatov
Vadalar berildi (Remix)
03:09
Ruhsora Emm & Shokir
Taroq
02:30
Samandar
Sevmay o'lay
03:35
Ulug'bek Shomurodov
Bechora yurak
04:02
Oybek Ahmedov
Yana o'sha qor
03:34
Alisher Bayniyazov
Qarawillap
02:56
Ulug'bek Yulchiyev
Onajon
03:39
Imron
Sendan zo'ri yo'q
03:37
Gulinur & Davut Guloglu
Dog'loro dushdim
03:21
Dadish Aminov
Tut elimden
03:14
Alisher Zokirov
Sevmayman
04:14
Shoxrux
Jana
02:41
Yulduz Usmonova
Bir so'zim bor bu qalbimda qolib ketgan (Senmiding XIT)
03:18
Asilbek Bo'riyev
Kichkina
00:42
Shaxrudiy
Ona asrolmadim
04:03
Jamshid Ximmatov
Vadalar berildi yolg'on yolg'on
03:36
Xurshidbek Qahhorov
Onam kutyapti
05:02
Jaloliddin Ahmadaliyev
Onam kutyapti (Unofficial)
05:02
Bahrom Nazarov
Oh so'ramang
03:37
Asadbek Odilov
Yig'lamang ona
03:51
Jamshid Shavkatov
Sevmaydigan qilishdi
02:54
Yulduz Usmonova & Nilufar Usmonova
Illo
03:34
Samandar Ochilov & Lolash
Tipo Rap (Cover Minor feat. Major)
00:35
Samandar Ochilov & Lolash
Ko'zlari zebo (Cover)
00:39
Abdel Basset Hamouda
Satalana (Remix DJ Marvio)
05:20
Abdel Basset Hamouda
O Satalana
03:15
Sevinch Ismoilova
Baralmadim (Trend)
03:26
TANIYN & Anowka
Biz Balki
02:41
Ahmet Kaya
Hani Benim Gençliğim
04:10
Navai & Mona
Есенин
02:51
Amr Diab
El Alem Allah
04:22
Ulug'bek Yulchiyev
To'kilib To'kilib
00:34
AbroBey
Eslayman o'sha damlarni
02:35
Daler Fayzullayev
Xoliga
02:29
Mavluda Asalxo'jayeva
Ertalab
02:56
Shahlo Mahmudova
Bu kecha
04:04
Amin Akbarov
Ayt
03:22
Dadish Aminov
O'xshataman olmalara
04:21
Jasmin
Siz yaxshiyu Biz Yomon
02:30
Asrorbek Abduxamidov
Kelmaysanmi
03:20
Bonuzar
Yaxshiyam borsan
02:55
Zahida
Quralay
02:43
Sevinch Ismoilova
Trend
03:26
Shoxruxbek Ergashev
Do'stlarim
04:09
Murod Manzur
Xato qildim
03:46
Barhayot Umarov
Aylanar
03:38
Hilola Samirazar & DNDM
Elfida
04:04
Amina & PRoMete
Men bu dunyoda adloat ko'rmadim (Görmədim)
03:04
Amina & PRoMete
Görmədim
03:04
AbroBey
Qimmat Dunyo
02:55
AbroBey
Mayli
02:43
AbroBey
Qo‘lda Tutun
03:00
Jambul Muhammedov
Qaysarxonim
02:39
Q.zlar
Intro
04:05
Uzmir va Mira
Tol tagida
02:11
Ozoda Nursaidova
Dilbarim
04:02
Jaloliddin Ahmadaliyev
Sevasanmi yor sevasanmi
00:23
Davron Ergashev
Istadim (Cover Roza Zergerli)
03:32
Shahnoza Otaboyeva
Kel-kel
04:00
Nilufar Usmonova
Sodda
02:45
BEST guruhi
Armon
04:04
Konsta & Lola Yuldasheva
Chidama
03:06
Asadbek Rahmatullayev
Onam kelin topdi yoqdi o’sha qiz
03:00
Doston Ergashev
Men Seni Izladim
00:43
Ilyos Yunusiy
Zulm qilma ayolingga
01:06
Xurshidbek Tavakkalov
Bugun sening to'ying alam qiladi
04:01
Jonibek
Sevmayman ona 2
03:48
Green71
Ko'zlari qop qora salom bevafoginam (feat. Sunnat 19)
03:29
Bunyodbek Odilbekov
Folbinga ishonganlar
00:31
Muxlisbek Qurbonov
Arzon insonlarga qimmatlik qildim
00:35
Shaxboz & Navruz & JAVA
Omading
01:06
Umidaxon
Dilam
03:20
Afruza
Sodda Yurak
03:23
Ibrat Azamatov
Asal qizim mani
03:01
←
1
2
→
Главная
»
Архив по годам
»
2024
»
Декабрь
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00