Октябрь 2024
84 треков за месяц.
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
MINOR
Progress? (Tik Tok UZ)
03:56
Dova music
Kara sevda
03:34
Mister Qaxa
Gapirma nodon
03:06
Ulug'bek Yulchiyev
Qo'y boqqanim yaxshi edida
01:55
Shoxruxbek Ergashev
Popuri
09:28
Asliddin Do'stov
Umr
05:16
Ikromjon Isoqov
Yig'lama gulim
01:01
Toir Axmed
Eslatadi
00:50
SitoraNur & Toir Axmed
Bo'ldide kelmagin yonimga berib ozorlar jonimga
02:40
SitoraNur & Toir Axmed
Yana afsuslar
02:40
SitoraNur & Toir Axmed
O'shasan
02:40
Doston Ergashev
Sog' bo'lsangiz dadajon
03:21
Otabek Mutalxo'jayev
Erkatoy
02:52
Dilnoz
Kechir
02:57
Lobar Umarova
Gullar
04:14
Sardor Mamadaliyev
Karvon
04:04
Sevdor Tohirov
Senga atalgan
03:29
Rayhon
Yomg'irlar
02:48
Yunkaa
Yomg'ir tomchi tomchi tomchilari
02:10
Yunkaa
Yomg'ir
02:10
Tina
Mayda yomg'ir
04:20
Xurshid Rasulov
Qiz bor
04:21
Bahodir Mamajonov
Ota onang tirikligida
05:28
Asadbek Hamdamov
Arzimaymanmi
03:05
Navruza
O'sha gaplar
03:33
Mirjalol Yo'lchiyev
Sevishimni bilar edi otangiz ham
04:32
Yorqinxo'ja Umarov
O go'zalim seni ko'rib shaydo bo'ldim ko'zlaringa yomon (Sen meni Sev)
03:34
Gafur
Просто, просто
02:42
Mexroj Beknazarov
Kerilma do'st
03:21
Oybek & Nigora
Ketaman deysan
02:53
Ro'za Zergerli
Istedim
02:55
Kenan Akberov
Olmadi
05:03
Bojalar
Qani yoshligim
03:06
Yagzon & Sevnora
Eslaysanmi
03:10
Sevdor Tohirov
Oq libos
03:02
Sherzodbek Shoraxmedov
Men o'zim
02:49
Aziza Qobilova
Leila
03:11
Kumush
Hamisha Bahor
02:47
Shoxrux (Ummon)
Soxtalar 2
03:23
Shoxrux
Vatan Uchun
04:09
Eldor
Ehtiyojim sanda
02:48
Doston Ergashev
Yo'qsan
03:25
Sevdor Tohirov & BEGGY
Vayrona Vayrona dillar
02:35
Faridam
Yolg'izman
03:51
Oybek Ahmedov
Nodira
02:41
ABBBOSE & Kuk choy
Ketaman
03:09
Toir Axmed
Soxta
02:13
Yunkaa
San mani dardim
02:48
Asqar Bozorov
Yetardi
03:10
Ulug'bek Rahmatullayev
Sog'inchlarim
03:49
Yulduz Turdiyeva
Mehribonam
02:51
Ziyoda
Ko'cha kezmang uyingizda o'z yoringiz
03:55
Ismail
Sarvi
03:17
Uzmir va Mira
Yolvora
02:56
Sevdor Tohirov
Ranjidim
02:58
Sevdor Tohirov
Yuragim gulzor ichi tikanzor
02:58
Otabek Muhammadzohid
Yoshligim qoldi
05:48
Xurshid Rasulov
Kimlar bilan
03:38
Shohruhxon
Qiblagohim jonim dadam
03:29
Bunyod Jumaniyozov
Erkak yig'lamasin
05:39
Bekxan
Oynaga Qaraganmisan
02:58
Nilufar Usmonova
Uyg'urcha
03:24
Shukur Fazo
Shunchali
03:01
Fazliddin Abduvohidov
Belalim (X-Faktor Uzbekistan)
05:12
Bonu
Birinchi sevgimey
03:28
Konsta
Qahramonlar
04:20
Doniyor Ismoilov
Zaharli iloncham
02:05
Xurshidbek Qahhorov
Xijolatman
03:06
Iroda Rustamova
Tilayman (Cover)
03:39
Iroda Rustamova
Oh sevaman (Cover)
01:09
Iroda Rustamova
Mening muhabbatim (Cover)
00:49
Iroda Rustamova
Sevadi (Cover)
01:06
Iroda Rustamova
Qolaymi (Cover)
01:05
Iroda Rustamova
Dunyo (Cover)
00:57
Tohir Asqarov
Yana o'sha kuz
02:39
Anvar G'aniyev
Sevardim
03:56
Abror Maxmudov
Hamma gap pulda ona
02:50
Elyor Meliboyev
Sevaman
03:53
Ulug'bek Yulchiyev
Muattar
03:11
Jaloliddin Ahmadaliyev
Shunday o'tib ketmasmiz
02:51
Sadraddin
Chiki chiki chiki seni seviyorum
02:41
Dilnoz & Mirjalol Ne'matov
Ko'zoynak
03:21
G'aybulla Tursunov
Yor
03:44
Mira Alieva
Ikki dil
03:01
Главная
»
Архив по годам
»
2024
»
Октябрь
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00