Май 2024
161 треков за месяц.
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Shahnoza Otaboyeva
Samarqandning to'ylari
03:24
Lola Ahmedova
Ey, sinfdosh
03:18
Farrux Komilov
Uzatamiz (cover)
05:13
Alisher Fayz
Falonchixon
03:42
Nasafiy
Devushkaxon
03:43
MINOR & Farhod
Do'stlar bor (Project_1)
05:19
Uzmir va Mira
Qani-qani
02:31
Kaniza
Alfons
03:40
Farrux Komilov
Uzatamiz
05:13
Elyor Meliboyev
Bilmaydi
03:26
Shohjahon Jo'rayev
Sodiq do'st
03:49
Mirjalol Ne'matov
Galsin (Remix)
03:14
Soundtrack
Zulmatdan qaytib (Serial)
01:28
Ortiqboy Ro'ziboyev
Getaman
03:19
Maftuna Hamrayeva
Qizlarning ajali
02:39
Sanjarbek Hamzayev
O'zgarib ketma do'stim
03:26
Karimjon
Akam
03:05
Qodir Mominov
Samarqandlik boy qiz
03:37
Shahnoza Otaboyeva
Samarqandni to'ylari
03:24
Rayona
Meni juda sog'inibsiza
03:58
Abror Shovvoz
Farosat (Malohat Parodiya) feat. Bahrom Yakubov
03:32
Setora & Ravshan Sobirov, Tiger Remix
Xayr maktabim
07:54
SanJay
Xo'p degin
03:04
Abdulla Qurbonov
Habibi
03:17
Mavluda Asalxo'jayeva
80-yillar
03:38
Sardor Tairov
Yaxshi ko'raman
00:56
Uzmir va Mira
Maktabim
02:03
Doston Ergashev
Dadam Zo'rda
03:10
Rayhon & Bojalar
I Love You
03:16
Jambul Muhammedov
Madam
02:54
Jaloliddin Ahmadaliyev
YETAR
06:13
Asilbek Bo'riyev
Oh jonginam mani
01:36
Mirjalol Ne'matov
Galsin
03:39
Jasur Umirov
Gulandon
03:20
Vohidjon Isoqov
Senga oshiqman (Remix)
03:40
Setora
Kel [Dj Zuxa x Dj Tab Remix]
03:54
Fazo
Taki-taki (Remake)
02:56
Nurzida Isayeva & Sherzod Ibrohimov
Malohat (Xamdam Sobirov)
03:44
Jasur Umirov & Vohidjon Isoqov
Yomonlama
03:39
Shokir
Yangi millioner
02:52
Jahongir Otajonov
Giden gider
03:01
Oybek Ahmedov
Bilmagandim
02:49
Shoxruz (Abadiya)
Manam
02:55
Elyorbek Meliboyev
Dildagi dardimga davosan
03:20
Qodir Qodirov
Davosan
01:18
Qodir Qodirov
Jonimey
02:18
Shohruh Mirzo G'aniyev
Xoh inon xoh inonma (The Voice of Uzbekistan)
02:17
Nodira Murtazaeva
Arazlamang
02:43
Shukur Fazo
Taki-taki (remake)
02:56
Temur
Onam
03:01
Bunyodbek Odilbekov
Bir kuni
04:26
Saman Asar
Meni sevma
03:38
Abror Shovvoz
Alamli futbol
04:03
Mirali Xudoyberdiyev
Chiroylisan
03:43
Sanjarbek Xudoyberdiyev
Onam
04:27
Farruh Rahmatullayev
Mezzami
03:03
Konsta
Sog'inaman seni qattiq sog'inaman seni har tong
00:34
Vohidjon Isoqov
Davraga tush
03:44
Haliyl
Bilmayman
02:23
Ruhsora Emm
VVS
03:27
Benom
Xonamda hidlaring
04:13
Ozoda Nursaidova
Jim ko'cha jimjit ko'cha
00:39
Gulinur
Xorazmdan Toshkentgacha
00:56
Sevinch Ismoilova
Soxta dillara
01:42
Shoxruz (Abadiya)
Qiz bola
03:01
Hosila Rahimova
Anor-anor
03:09
MINOR
Love is... (Project_6)
04:19
MINOR & MajoR
Tipo Rap (Project_2)
03:57
Shokir & Chab
Qaro ko'zlaring
02:51
Gulinur
Yana yana jana jana
00:56
Yorqinxo'ja Umarov
Shirin
02:51
Setora
Aytolmasam (Tiger Remix)
04:40
Alisher Rahmatullayev
Qo'l ko'tarma ayolga
03:05
Bahrom Nazarov
Turli-turli
00:56
Kumush
Visol
03:45
Davron Ergashev
Madam
03:38
Zohid
Yomg'ir
03:04
Sarvarbek Ismoiljonov
Yor-yor
03:56
Nodirbek Shomirzayev
Madinam
04:31
Mohichexra Jumanova
Tarahhum
05:05
Sunnatillo
Jamalak soch
03:11
Jalolxon Husanov
Xabar kelmadi
04:36
Umid Guruhi
Nexia 2 legenda
03:35
JAVA
Sog'inch
03:17
Guljahon
Malohat (Cover Xamdam Sobirov)
03:04
Ummon & Kamola
Ne uchun (feat. Kamola)
03:37
Zebo Yusupahmetova
Aybim
03:12
Shohzod
Lolalar gullagan mahalda
00:56
Ummon & Kamola
Ne uchun
03:37
Hilola Samirazar
Flowers
03:01
Gülälek Gulmyradova
Gapymy Kakay
02:22
Otush
Tola-Tola (Asad Beats)
02:08
Ulug'bek Rahmatullayev
Sevgi boshga balomi
03:03
Otush
Yuragim sendami
01:30
Yagzon
Raqamingni o'zgartir
00:45
Asl Wayne
Bangiman (Remix)
02:37
Ravshanbek Baltayev
Alamlarim bor
03:17
Jasurbek Mavlonov
Dana-Dana
03:39
Sardor Tairov
Senga ozor bersam ham yaxshi ko'raman
03:50
Shokir
Uzr
02:11
←
1
2
→
Главная
»
Архив по годам
»
2024
»
Май
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00