Апрель 2024
125 треков за месяц.
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Sariyah
Samehtak
06:03
Kamola (Ummon)
Indama
03:29
Kamola (Ummon)
Tun gavharni tanladi (Meni emas)
05:39
G'aybulla Tursunov
Janona
03:59
MASSA & Mubinlolo
Qattu
03:25
MASSA & Mubinlolo
Olov
03:04
Samandar
Hamon sevaman
03:25
Xojiakbar Ruzmetov
Yalla Habibi
01:34
Xamdam Sobirov
Malohat (DJ Asilbek Remix)
03:36
Lobar Umarova
Yomon ko'raman
04:23
Zohid
Qaydasan gulim (DJ Zuxa & DJ Tab Remix)
03:37
Yulduz Turdiyeva
Ma hamey Irooni hasteem
03:48
Sherzod Bek
To'kildi
03:17
Shahriyor
Do'stmisan (2024 Remix)
02:39
Sanjar Usmonov
Do'stlarim
04:00
Hilola Samirazar
La isla bonita (cover Madonna)
03:02
Dilso'z
Arabcha popuri
05:45
Gulinur
So'ndi
02:59
Mirjalol Ne'matov
Tak Tak
03:41
Uzmir va Mira
Jonga tegib ketdi
03:01
Uzmir va Mira
Yig'lama ko'zim (Remix)
03:30
Doston Ergashev
Zo'rlari bor
03:02
Sakit Samedov
Ты такая бомба
03:11
Osman Navruzov
Jonim halaklarda
00:21
Dilso'z
Turkcha popuri
04:15
Hilola Hamidova
Mayda-mayda
02:59
Asl Wayne
Ongladim
01:40
Shohimardon Tagaev
Жаным
03:44
Abror Aktamov
Farishtalar o'xshar mening onamga
05:06
Mira
Indamadim (Cover)
03:31
Ozoda Nursaidova
Ko'k jiguli (SP Remix)
04:47
Milena Madmusayeva
Yor-yor
02:59
Lobar Umarova
Marde man
02:46
Xamdam Sobirov
Malohat (Remix)
03:22
Yulduz Turdiyeva
Opajon
03:18
Yulduz Turdiyeva
Guli-guli gul
02:42
Manzura
Afsusdaman (New version)
03:30
Lola
Sog'inch (2024)
02:30
Alisher Ro'zmetov
Indamadi
03:37
Nigina Ismailova
Bolimsan
02:55
Bekzod Haqqiyev
Jamilahon
03:20
Boburbek Arapbaev
Kechir ona
00:44
BEST guruhi
Qizg'ona
03:13
Jasmin
Ro'paramda
02:15
Xamdam Sobirov
Malohat
03:34
Bahrom Nazarov
Kulaman
03:16
MISTY
Рай
02:05
Barhayot Umarov
Tuyg'ular so'ndi
03:41
Shahlo Mahmudova
Ey Gap
03:53
Lola
Sog'inch (Yangi versiya)
02:30
Gulinur & Boburbek Arapbaev
Janona qizsan
03:24
Gulinur & Boburbek Arapbaev
Osmonda qushlar uchadi
03:24
Gulinur
Tuyg'ular so'ndi
02:59
Farrux Raimov
Qizil moskvich
03:38
Yagzon
Nozima
03:27
Jahongir Otajonov
Качайте
03:48
Zarnigor
Qaroring
03:16
Hilola Samirazar
Kel azizim
03:35
Botir Qodirov
Shukrona (Kecha kim edimu bugun kim bo'ldim)
04:12
Shoxruxbek Ergashev
Onamning sochida oqlarni ko'rib
05:35
Otabek Mutalxo'jayev
Joneman
03:03
Izzat Shukurov
Vafodorim
04:07
Uzmir
To'ylar muborak
02:37
Yulduz Usmonova
Kechalar
03:27
Zarina
Bratlar
03:01
Doston Ergashev
O'sha qiz
03:12
Abdulla Qurbonov
Bolam
05:12
Yulduz Usmonova
Nima bo'ldi
0:00
Qodir Qodirov
Eski do'stlar REMIX
04:03
Qodir Qodirov
Eski do'stlar
02:47
Izzatbek Holiqov
Ilk sevgi
03:55
Mirjalol Yo'lchiyev
Mani sevib bo'lmaydi
01:40
Abdulla Qurbonov
Dunyoga keladi ketadi inson
01:02
Lobar Umarova
Дилиман (Cover)
02:09
Zohirshoh Jo'rayev
Sog'insam otajonimni
05:54
Yagona
Tashkent
03:32
Vohidjon Isoqov
Oq qayin
04:26
Ulug'bek Rahmatullayev & Firdavs Xolnazarov
Barodar
03:34
Oybek Ahmedov
Do'st
03:22
Nilufar Usmonova & Aziz Yuldashev
Sanamjon
03:01
Lobar Umarova
Diliman
02:09
Layli va Majnun
Duk-duk
03:27
Janob Rasul
Yolg'onchi (Baxromoff Remix)
02:45
Jaloliddin Ahmadaliyev
Kel (Remix)
05:01
Jahongir Otajonov
Mayli-mayli (DJ Zuxa Remix)
02:51
Daler Fayzullayev
Hayotim ma'nosi
04:22
Alisher Rahmatullayev
Kutdim
02:58
Rayhon
Bilmagandek
02:40
Shahlo Ahmedova
Isbotla
02:49
Saman Asar
Hiyla
03:12
Zohirshoh Jo'rayev
Sog'insam Otajonim
05:54
Aida
До Утра
03:28
Ismail
Qitmircha
03:04
Shoxruz (Abadiya)
Qalam qosh
03:21
Jaloliddin Ahmadaliyev
Kel
04:14
Zahida
Antidepressan (cover Mert Demir)
04:02
Yulduz Turdiyeva
Jomano ranji
02:56
Oybek Ahmedov
Onajon
03:34
Jamshid Abduazimov
Ma'noday (DJ Zuxa Remix)
03:52
Botir Qodirov
Sevgisi yolg'onim (DJ Asilbek Remix)
02:55
←
1
2
→
Главная
»
Архив по годам
»
2024
»
Апрель
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00