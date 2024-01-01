Январь 2024
142 треков за месяц.
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Shoxruz (Abadiya)
Ra'no
02:50
Layli va Majnun
Mazzali
03:28
G'anisher Abdullayev
Andijoncha popuri
04:42
Rayhon & Shohruhxon
GOODBYE
03:29
Nilufar Hamidova & Asqar Umarxon
Jamalak
02:58
Sayyora Qoziyeva
Alla yar
03:58
Kvartet
Tachka (remake)
02:59
Farrux Xamrayev
Ana endi alam qilsin
04:27
Botir Qodirov
Ozarbayjonga popuri
11:55
Shahlo Ahmedova
Jamal kudu (cover)
02:25
Mirjalol Ne'matov
Eron qizi
02:45
Sevinch Ismoilova & Alisher Bayniyazov
Hayrana (feat. Alisher Bayniyazov)
03:05
Tohir Mahkamov
50 dan oshganda
03:57
Shahzoda
Assalom alaykum (Tiger remix)
03:20
Setora
Eshagim (Tiger remix)
03:33
Munisa Rizayeva
Пыяла (Remix)
01:54
Maroqand
Ey pari
03:12
G'anisher Abdullayev
Samarqanddan Andijonga olib ketaman
04:20
Erkin Xudoyqulov
Kutyapman
03:12
Dilnoz
U haqida (Solo version)
02:42
Dildora Niyozova
Aybim sevganimmi
04:10
Bojalar
Jadidlarim
03:20
Avaz Olimov
Bo'y-bo'y
03:36
Alisher Uzoqov
Unutma meni
03:25
Alijon Isoqov
Maftuna
03:09
Jaloliddin Ahmadaliyev & Dostonbek Turdiyev
Qora kapalak
04:01
Dildora Niyozova
Aybim sevganim
00:43
Alisher Uzoqov
Unutma mani
03:25
MINOR
Tematika (pilot - fest3)
04:24
Botir Qodirov
Dunyo
05:17
Shoira Otabekova
Daydi
03:27
Shahlo Ahmedova
Tushim
04:13
Setora
Yor-yor (Tiger remix)
03:43
Sardor Tairov & Sarbon
Kiyikmi bu
04:14
Odil Abdullayev
Yigit yig'laydi
03:27
Mushtariy Zafar & Ulug'bek Xoliqov
Nozli yorim
03:28
Munisa Rizayeva
Jonginam (piano)
03:55
Jaloliddin Ahmadaliyev & Munisa Rizayeva
Yetmasmidi (Remix)
03:05
Xamdam Sobirov
Janze (remix by Dj Bobojon)
03:19
Farrux Ahmedov & Bahriddin Zuhriddinov & Dilmurod
O'zbegim qizlari
03:21
Gulinur
Jaziram
03:29
Milena Madmusayeva
Sevgi alami
03:53
Milena Madmusayeva
Yulduzim
00:14
Odilbek Abdullayev
Yigit yig'laydi
04:01
MINOR
Vijdon
03:24
Elyor Meliboyev
Davosan
03:20
Jasmin
Sevgilim
04:36
Mirjalol Ne'matov
Yo'q
03:30
Yorqinxo'ja Umarov
Pari
00:33
Shirin Zaitova
O'yna qizim
02:46
JAVA
Pulni dastidan
00:20
Jasmin
Bilasanmi yo'linga zorman har dam
00:48
SanJay
Qol yonimda
02:06
Afruza
Ateşe düştüm (Cover)
03:51
Anvar G'aniyev
Maylimi
03:07
Imron
Ketdida
02:58
Sardor Tairov & Zahida
Xonim afandi
03:40
Yulduz Usmonova
San'atsiz bo'lmas
04:21
Sayyora Qoziyeva
Samarqand qizlari
03:06
Sarbon & Abdurashid Yo'ldoshev, Mahmud Namozov
Do'st
03:17
Milena Madmusayeva
Love story (cover)
02:39
Kaniza & Sherzodbek Ergashev
Nozli guloyim
03:41
Ulug'bek Rahmatullayev
Uchratdim kech
03:38
Bexruz Yunusov
Xayolimda
03:53
Mushtariy Zafar
Dum-Tak
02:48
Osman Navruzov
Ketma Ketma
03:23
Alisher Zokirov & Bunyodbek Odilbekov
Ey do'st
01:19
Mehrnigor Rustam
Jamal Kudu (Cover)
02:45
Shohruhxon
Janona
02:44
Zulayho Boyxonova
Nozikligi shunchami
03:11
Umar Shamsiyev
Qarab-qarab
02:28
Shahzoda
Медленно (Tiger remix)
03:13
Sayyora Qoziyeva
Manga bir boq-boq
04:39
Sarbon
Keyin
03:16
Jaloliddin Ahmadaliyev
To'yingizga bormayman (remix)
02:40
Anvar Sanayev
Faryod
04:36
Sardor Tairov
Sen meni yeding
03:38
Mahliyo Omon
Aynanin
03:43
Sherzodbek Jonibekov
Asal qizim shakar qizim novvot qizim mani (Daddo)
03:40
Sherzodbek Jonibekov
Bitta dado deb qo'ying
03:40
Sherzodbek Jonibekov
Dado
03:40
Afruza
Вай-вай
03:18
Zulayho Boyxonova
Gelosi man (Tojikcha)
03:48
Zahida & Buzruk Baxtiyorov
Va'dalar
03:55
Yorqinxo'ja Umarov & Dilfuza Ismoilova
Do'st
03:55
Sherzod Bek
Oy gulim
03:23
Shahzoda
Yomg'ir (Tiger Remix)
03:15
Sayyora Qoziyeva
Dustat doram (Tojikcha)
03:54
Sarbon
Dada
04:20
Nargiz
Bora-bora
04:11
Jo'rabek Qodirov
Gunoh
03:26
Bunyodbek Saidov & Doniyorbek Jasurbekov
Janonlara ishonma
03:36
Afruza
Вай-вай
03:18
Jasur Umirov
Tentak
01:13
Sanjar Usmonov
Sevma deganlar
03:31
Mirjalol Ne'matov
Yolg'onmi bari
03:31
Green71
Sevgi bu armon 3
03:48
Nurzida Isayeva
Jamal Jamaloo
01:04
Dilnoz
Mandan saharlar bezor
02:42
Afruza & Alisher Uzoqov
Tushim
03:18
←
1
2
→
Главная
»
Архив по годам
»
2024
»
Январь
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00