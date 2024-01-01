Июнь 2024
167 треков за месяц.
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Malika Nazirkulova
Yurak
03:42
Nigina Ismailova
Tojik
03:26
Qilichbek Madaliyev
Ёр дилам
02:58
Shoxruz (Abadiya) & Das
Aldading
03:29
Sanjarbek Xudoyberdiyev
Sog'inch maktubi
03:05
Charos Saydaliho'jayeva
Boshqacha yorim
03:00
Magsat Karayev
Go'zal
03:17
Akmalxo'ja (Nado)
Atirgul
03:26
Bekzod Berdiqulov
Mani go'rmasmi
03:28
Gulinur
Chaki chaki
03:31
Fayzbek Qosimjonov
Chiroyligim
04:02
Ocean Band
Azizam
03:41
Komiljon Sobirov
Do'mboq
02:56
Ulug'bek Shomurodov
Lola
04:14
Suno Ai
Malohat (Cover Xamdam Sobirov)
03:28
Sabina Mamatqulova
G'iybatchilar
03:35
Bobur Sobirov
Tanhomsan
03:07
Shohjahon & Shahina
Kechami yo kunduz
03:31
Lazizbek Sulaymonov
Sevmayman endi
00:05
Hayot guruhi
Dard
03:54
Zafarbek Zaripov
Dilorom
04:40
Sayyora Qoziyeva
Пари-пари
03:40
Muhit Boboev
От души
03:49
Mirvoxid Obidovich
Sog'indim seni
00:31
Elyor Boboqulov
Mening dardim
01:44
Shukur Fazo
Olam salom
00:37
Oxunjon Ergashev
O'ynamagan kal
02:59
Jahongir Namozov
Yondirding mani
03:12
Kumush
Xabaring bormi
03:12
Ismail
Pompalo
03:16
Mirjalol Ne'matov
Dardli sherlar
02:50
Diyora Jafari
Ишки мани
03:30
Ravshan Sobirov
Olg'a O'zbekiston
03:35
MuhammadKarim
Jon dadam
04:50
Xurshida
Bo'p qoldimmi yomon
04:22
Muslimbek Omonov
Bevafolar kerakmas
03:38
Shoxruxbek Ergashev
Sevarmidim
02:47
Go'zal Ismoilova
Yomg'ir
04:25
Shoxruxbek Ergashev
Alam ekan
04:33
Jonibek Qudratov
Sezmadingmi
03:50
Xumora
Yondira
03:13
Raya
Taxi-taxi
03:07
Sabriddin Saidov
Yomg'irlarda
04:15
Boburbek Abduvaliyev
Sinfdosh
03:48
Gavhar Ziyayeva
Toshkent ko'chalari
02:58
Zarnigori Zebo
Ishq
00:00
Malika Egamberdiyeva & Ogabek Sobirov
Popuri
03:37
Husan
Kechalar
00:00
Shahlo Salayeva
Yaxshimi
04:14
Mirjalol Ne'matov
Sevardim
03:35
Azizjon Ruzmatov
Madinada uyim bo'lsa edi
02:47
Mirjalol Ne'matov
Yomonsan
02:44
Ulug'bek Yulchiyev
Mast ayladi
02:38
Otash Baxshi
Mahallamning boyi bo’lganlar
03:49
Hayot guruhi
Hayollar
04:14
Yangiboy Temirov
Marg’ilonning yo’liga
02:53
Aqilbek Kilimbetov
Bir kam dunyo
01:10
Shahzodbek
Topilmas
04:26
Otush & Abbose
Qatta eding
02:02
Muhammadjon Aliboyev
Nima qoldi o’rtamizda
03:51
Eldor Burxonov
Joningdaney
03:36
Hoji Akbar
Xalq u kim
05:54
Firuz Ruzmetov
Loydan yasayman
04:58
Dilnoza Ismiyaminova
Ishi bitguncha
03:31
Mirjalol Ne'matov
I Love You
03:42
Oybek Ahmedov
Davay jonim
03:25
Rayhon
Atirgul
03:01
Mavluda Asalxo'jayeva
Xafaman
03:12
Obid Jumayev
Uzun-uzun sochli qizlar
02:53
Shuhratjon Hasanov
Shohsanam
03:51
Mirjalol Ne'matov
Barno
03:35
O'tkir Xamroqulov
Onamni ro’moli
03:25
Sarvarbek Haydarov
Ona
04:14
Ulug'bek Asraqulov & Yaman
Darbadar
02:52
Sanjar Usmonov
Xaymi
02:49
Jayxunbek Tillayev
Alvido
05:15
Isakhadjaev
Jonginam
03:35
Dovlet Kerimberdiyev
Yurek yaraly
03:13
Sarvinoz Norqobilov
Легенда
02:55
Ozoda Ahmedova
Hele yorum
03:06
Sarvinoz
Легенда
02:55
Orzumurod
Charchadim
03:21
Munisa Rizayeva
Votti Votti
01:26
Kamoliddin Qodirov
Kel yonimga
03:29
Zareena Zairova
Alvido
03:37
Jurabek Davronov
Onajon omon bulsangiz
03:12
Behzod Nomozov
Sanamlar
02:51
Shuhratxon Muhammadxonov
Ustozlar
02:14
Abdulla Qurbonov
Otajon
04:30
Ozoda Nursaidova
JAVOHIR
04:46
Malika Ravshanova
Jigarlar
03:24
Jahongir Adbugafurov
Armonimsan
02:58
Vohidjon Tolliboyev
Onamdek bo’lmas ekan
03:43
Behrooz
Sevaman
03:02
Sardor Hamidov
Oshiqman
04:00
Maroqand
Bo'lsa ham
03:47
Kaniza
Sevgan yorim qayerlarda
03:01
Erkin Xudoyqulov
Yana sog'indim
03:37
Uchqunbek Ochilov
Nima bo’lyapti
03:33
Davron Ergashev
Yor-yor
04:29
←
1
2
→
Главная
»
Архив по годам
»
2024
»
Июнь
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00