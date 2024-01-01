Февраль 2024
89 треков за месяц.
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Zohid
Bugun
02:24
Zahida & Bunyodbek Saidov
Mozolim
03:52
Ogabek Sobirov
Popuri (2024)
06:10
Kvartet
Tashkent city (Remake 2024)
03:32
Xamdam Sobirov
Daydib (Remix)
03:30
Behruz Tohirov
Tark etasanmi
03:18
Avaz Olimov
Qizalog'im (cover)
03:21
Afruza
Derinden (cover)
03:02
Janob Rasul
Yurak
03:01
Ajiniyaz Xo'jambergenov
Gulnaram
03:30
Bekxan
Gulnora
03:31
Nodirabegim Kenjayeva
Istakan
02:54
Mirjon Ashrapov
Telba
03:13
Uzmir va Mira
Qorlar yog’ar
03:36
Ozoda Nursaidova
Ko'k jiguli
04:10
Ulug'bek Rahmatullayev
Farishtalar
03:26
Yulduz Usmonova
Daydi yorim 2
04:10
Yulduz Turdiyeva & Aziz Yo'ldoshev
Libli guli
03:38
Yakzon & Shahrizoda Abdullayeva
Maktabda
03:29
Umar Shamsiyev
Bo'ronlar
03:15
Qilichbek Madaliyev
Ko'rmasam bo'lmaydi
03:54
Ozoda Nursaidova
Ko'k jiguli (Remix)
04:06
Oybek Xolmedov
Gozalimsan (cover)
04:20
Milena Madmusayeva & ABBBOSE
Yulduz tunda
03:36
Hulkar Abdullayeva
Popoqi qurgay
03:12
Afruza
Kechagina oqshomlari
03:53
Imron
Qanday sevganingni bilmay qolasan
01:00
Kaniza
Bayram
03:06
Konsta
Dada
00:47
Mahliyo Omon
Sevgimiz sahifasi
02:41
Yulduz Usmonova
Kel kel mani daydi yorim
04:10
Xurshid Rasulov
Yonimda borsan
04:32
Setora
Borsan (Extended Remix)
05:17
Mavluda Asalxo'jayeva
Mani-mani
03:25
Malika Egamberdiyeva
Popuri (2024)
07:40
Eldido
Hol so'ramay
03:19
Botir Qodirov
Alalay-lalay (Xorazmcha)
04:43
Baxtiyor Sultonov
Do'st
04:36
Alisher Ro'zmetov
Go'zal qiz
03:23
Afruza
Alvido (New version)
03:19
Jaloliddin Ahmadaliyev
Setoram
03:33
Nahide Babashlı
Gel Bir Olalım
02:39
Xamdam Sobirov & Vohidjon Isoqov
Sevmagan Kim bor
03:49
Dildora Niyozova
Qizg'aldoq
03:26
Doston Ergashev
Sanamlardan asra
03:11
Sanjar Usmonov
Tavallud kun muborak
03:19
Mirvohid Mirtursunov
Ona
02:55
Jaloliddin Ahmadaliyev
Qo'qonlik (Remix)
04:23
Hilola Hamidova & Shoxrux (Ummon)
MashUp
05:13
G'ulomjon Yoqubov
Ustoz
03:45
G'anisher Abdullayev
Retro popuri
04:26
Erkin Xudoyqulov
Iltimos
03:31
Ahror Usmonov
Yagonam o'zingsana
03:24
Muzaffar Abduazimov
Qizim
03:53
Mustafo
Kechir
03:15
Doston Ergashev
Seni o'ylab
00:31
Ozodbek Nazarbekov
Yuragimgacha
03:21
Asl Wayne
Yuraking yo'q
03:42
Begzod Ismoilov
Qaylardo
02:44
Xamdam Sobirov
Daydib
03:27
Xamdam Sobirov & Rayhon
Qizil ko'ylak (Remix)
04:21
Hilola Bobojanova
Ishq
03:12
Asilbek Amanulloh
O'ylan
05:13
Jahongir Otajonov
Pulim Pulim Mening tangalarim axchalarim
00:56
Ismail Akhbarov
Dilara
02:51
Zamzama
Kerakmas
03:17
Xushnud
16 yosh
02:59
Shoxrux
O'zing
03:36
Setora
Bekinmayman (Tiger Remix)
04:11
SanJay & Munisa Rizayeva
Kerak emasman
02:45
Malika Egamberdiyeva
Doira
03:50
Lobar Umarova
Kelmadi
03:20
G'ulomjon Yoqubov
Shoda-shoda
03:31
Guli Asalxo'jayeva
Bale-Bale
03:05
Farrux Raimov
Bilganimda
03:50
Oybek & Nigora
Bag'ringa bos
03:07
MIA BOYKA
Навигатор
02:54
ABBBOSE
SEVASANMI?
02:02
Abror Do'stov
Pul o'lsina Pul o'lsin
04:19
Vohidjon Isoqov
Takror
04:01
Sayyora Qoziyeva
Ne-ne nest
03:45
Sanjar Usmonov
U maniki
02:59
Oybek va Nigora
Bag'ringga bos
03:02
Mikky
Замело бело
03:32
Hilola Samirazar
Sog'indi dilim
03:51
Abdurashid Yo'ldoshev & G'ulomjon Yoqubov
Shoshma-shoshma
03:28
Elmurod Ziyoyev
Qalbim
04:03
Dilnoz
Saharlarda (DJ Tab Remix)
02:32
Aziz Abdullayev
Ko'rmasam bo'lmas
04:08
Главная
»
Архив по годам
»
2024
»
Февраль
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00