Ноябрь 2024
224 треков за месяц.
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Ziyoda
Montana
02:59
Nurzida Isayeva
Nazira (Cover Xamdam Sobirov)
03:02
Shaxboz & Navruz
Yolg'on
03:41
Nahide Babashlı
Adamım
03:21
Muhammad Ali Navruzov & MASSA
Bu Damlar
03:07
Sevdor Tohirov
Yana kuydimda
01:07
Sevdor Tohirov
Senga bergan mehrimni gulga bersam bo'larkan
01:07
Shoxruz (Abadiya) & Muhabbat
Alam (feat. Muhabbat)
02:39
Milena Madmusayeva
Sog'intirma
02:41
Zohid
Mariya
03:22
Hilola Samirazar
Enta Eyh ( feat. Z-DEEP)
03:30
Hilola Samirazar
Yaramizda kalsin (Cover)
02:10
MINOR & UzTeeRaN
6/8 (432 Hz)
04:44
Bonu
Telbalar qilding
03:12
Bonu
Jinni Jinnilar
03:12
Kenjebek Nurdolday
Istedim (cover)
01:26
Shona
jonimsiz jahonim deysiz siz har dam
02:50
Shona
G'ururim Otam
03:04
Konsta
Qanday yasashni bilmaydi hechkim
03:08
Mashxurbek Yuldashev
Sevolmadim (Bevafo 2)
03:42
Bahodir Fayzullayev
Yomg'irlar
03:27
Guli Happylife
Arzimaydi
02:44
Samadjon Ruzmetov
Tojikkinam
02:50
Otush
Soddaginam
03:12
Sahar
Atirgul
03:46
JAVA
Omading
00:32
Yangi trend
Men orzu qilgan hayot boshqacha edi mp3
02:43
Yarashbek Sapayev & Russo
Men orzu qilgan hayot boshqacha edi
02:43
Hilola Samirazar & Hayit Murat
Brother Louie (ft. Hayit Murat)
03:34
Hilola Samirazar & Imazee
Broken Angel (ft. Imazee)
02:48
Hilola Samirazar
Frozen (Z-DEEP)
03:06
Hilola Samirazar & Rodle
La Isla Bonita (ft. Rodle)
02:29
Aziza Qobilova
Nasini El Donya (Z-DEEP)
03:18
Aziza Qobilova
Sabry Aalil (Z-DEEP)
02:06
Aziza Qobilova
Ring My Bells (Javad)
02:51
Aziza Qobilova
Sabri Aleel
02:03
Aziza Qobilova
Desert Rose (KASIMOFF, Dieez)
03:31
Aziza Qobilova
Si Ai (ZAKHID)
02:42
DNDM
Si Ai (MansBeatz, Dieez, Tury, Z-DEEP, Umar Keyn)
03:15
Aziza Qobilova
Right Now (Na Na Na) feat. ZAKHID
02:19
Hilola Samirazar
Her Şey Sensin
01:46
Aziza Qobilova
Deep End
02:20
Ruhsora Emm
Поздно feat. NIKKI SEEY
03:07
Say Mo
ALMATY - TASHKENT
02:01
Husan
Bilmadim negadur bugun dunyo tor (Dildor)
03:50
Xushnud
Go'zal
03:54
Mahliyo Omon
Qizg'onaman
02:41
Uzmir
Qaytma
03:22
Xamdam Sobirov
Nazira nazira nazira
03:09
Yagzon
Oppog'oy
03:23
Yusuf
Ko'nmaydi
02:27
Shoxruxbek Ergashev
Sanamey sanam (Cover)
03:13
Shoxrux
Uch Qahramon
02:56
Xushnud
Qaro-Qaro
03:54
Yagzon
Ko'zi jayron
00:46
Suhrob Otaev
Yor-yor
02:52
Anvar G'aniyev
Men qadringga yetmadim gulim
02:59
Jasmin
Jonim deb jon olayapsan
01:22
Sevara Soliyeva
Xop de
02:48
Muxriddin Muxammadzoda
Sumanbarim
04:15
Hosila Rahimova
Jetama
03:32
Guli Happylife
Gap
02:49
Asilbek Bo'riyev
Qaro ko'zli janonim
03:12
Mushtariy Zafar
Yorimni
02:34
Hojiakbar Haydarov
Boy qizlar
03:21
Mirjon Ashrapov
Dilnoza
02:43
Botir Qodirov
Tog'u toshlarning chiroyi
04:39
Botir Qodirov
Oyning o'n beshi qorong'u
04:39
Doston Ergashev
Bevafo yor
03:16
Sevdor Tohirov
Baribir meniki bo'lasan
01:59
Hayot guruhi
Matti qiz
03:25
Bobur Davronov
Oxirigacha
04:12
Faridam
Unutganim yo'q
03:16
Jahongir Otajonov
Poram
0:00
Fazliddin Abduvohidov
Yandim ay aman (Cover)
01:09
Fazliddin Abduvohidov
Ranjib qaytdim koʻchangdan (Cover Laylijon - Zarifjon Safarov)
00:40
Fazliddin Abduvohidov
Laylijon (Cover)
00:40
Yagzon
Tushlarimga kir
00:27
Sami Yusuf
Salavat
02:22
Bengü
Unut Beni
05:12
King Macarella
Yor Yor (Original Mix) x Aleesher
02:42
Jasurbek Jabborov & Dilnoza Akbarova
Atrgullar ochdi chiroy
03:45
SitoraNur
Помолчи
03:10
Rocket A
Ishim yo'q
02:57
Çağın
Galiba Seni Özledim
02:48
Jambul Muhammedov
Qaysar xonim, Xurram Sultonim
02:39
Ro'za Zergerli
İstedim (REMIX)
03:21
Sanjarbek Bolbekov
Gulyorjon
03:26
Sevdor Tohirov & Latipov Shaxx
Mayli qaytma
02:44
Asrorbek Abduxamidov
Osmondan yoqqan qorlar
04:42
Muxlisbek Qurbonov
Osmondagi oppoq qorlar yuzlarimga urilsin
00:26
Muxlisbek Qurbonov
Oppoq qorlar
00:26
Muxlisbek Qurbonov
Oppoq qor
03:29
Muxlisbek Qurbonov
Qadringizni boy bermang qadrsiz insonlarga (Bevafolarga)
07:23
Farrux Zokirov
Rozi bo'l, Vatan
04:50
Latipov Shaxx
Ko'zlari Moviy
02:52
Isomiddin Nur
9 A-Sinf
04:00
Anar Qasimzade
Eşq Ey insanlar budur esq
03:26
Лео Равшан
Модар
00:52
Лео Равшан
Хамсоя
03:18
←
1
2
3
→
Главная
»
Архив по годам
»
2024
»
Ноябрь
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00