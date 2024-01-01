Август 2024
83 треков за месяц.
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Muxlisbek Qurbonov
Ko'nglimda bor edi sen qurg'urga joy (Qasting bormi)
01:27
Yodgora Goipova
Yetar Jonim
02:48
Zarifjon Safarov
Layli Laylijon
03:21
Zarifjon Safarov
Endi seni yoring bor
03:21
Jaloliddin Ahmadaliyev
Sevishga Xijolatman
03:02
Ummon
Bedor bu tunlar (Yangi versiya)
03:15
Nefes & Osman Navruzov
Osiyoda Evropada
04:01
Ruxsora Otajonova & Bahrom Davr
Sevgimiz Soxtamidi
03:07
Xurshidbek Qahhorov
Gulim
03:27
Jahongir Otajonov
Hayotning damlari bahor yomg'iri (Uchrashmadik)
04:51
bearwolf
Один в поле воин
02:04
Konsta
Sengacha
02:19
Davr
Bilgin menga Keraksan
04:14
Davr
Seni bir umurga yo'qotdim (Izlayman)
03:56
Mahliyo Omon
Muhabbatingni
00:18
Lola Yuldasheva
Aldamadim
02:56
Afruz
Yo'q
03:04
Bekzod Haqqiyev
Gulimni kechirdim tikonlarini Seni kechirmoqqa kuch topolmadim
03:33
Shoxruz (Abadiya)
Singlim
04:12
Dilnoza Ismiyaminova
Sevaman deb aytgin
03:23
Jaloliddin Ahmadaliyev
Dildoram biyo
00:56
Jaloliddin Ahmadaliyev
Jonam biyo
00:56
Jaloliddin Ahmadaliyev
Yoram biyo
00:56
Ulug'bek Rahmatullayev
Shahnozam
03:41
Janob Rasul
Padar
03:48
Asilbek Bo'riyev
Sevgan yorim o'zimdan katta
02:48
Botir Xon
Sog'inaman
03:04
Sardor Safarov
Seni deb sanam
04:01
Boburbek Arapbaev
Janim janim Janimo
03:15
Yorqinxo'ja Umarov
O'jarsan
01:19
Zarifjon Safarov
Ranjib qaytdim koʻchangdan, Senga aytildi yor yor
03:21
Zarifjon Safarov
Laylijon
03:21
Ulug'bek Yulchiyev
Suygenim Salam
03:47
Sevinch Ismoilova
Xayollarim
03:37
Jaloliddin Ahmadaliyev
Bolalik
03:53
Mirjalol Ne'matov
Qora gelik
03:24
Mirjalol Yo'lchiyev
Eslayveramiz
04:28
Abror Do'stov
Guli
05:12
Xamdam Sobirov
Zozoda (feat. Sevinch Ismoilova) Qora. go'zim
03:53
Yodgor Mirzajonov
Yo'q-Yo'q
03:22
Mavluda Asalxo'jayeva
Hum Tum
03:21
Yulduz Usmonova & Shaxboz & Navruz
Uchrashardik
03:23
Mustafo
Oying qani
02:30
Husan
Yoroney
03:28
Doston Ergashev
Dilim
03:19
Azizbek Hamidov
Hammasi sizni borligingiz ona
04:26
Xamdam Sobirov & Mirjalol Ne'matov
Chapan
03:02
Mushtariy Zafar & Shaxri
Xohlasang sevma
02:50
Mirjalol Yo'lchiyev
Unutsak ham eslayveramiz
04:28
Afruza
G'unchalar
03:47
Muhammad Ali Navruzov
Pul Pul
01:36
Jaloliddin Ahmadaliyev
Qardoshim
03:03
Zohirshoh Jo'rayev
Jonidan
03:24
Bonuzar
Sen tomon
01:03
ABBBOSE
Yurak
02:49
Otush
Oq libos
02:53
Oybek Ne'matov
Rahmat sizga
02:59
Husniddin Rahimov
Musofirlar
04:45
Nodirbek Xolboyev
Aylama
03:23
Firdavs Avezov
Qanday sevmay
03:41
Qodir Qodirov
O'shal damlar
02:44
Mirqosim Jalolov
Onam
02:54
Hikmat Amanov
Uyquchim
02:58
Shirin
Yangi O'zbekiston
03:22
Ma'murjon Jo'rayev
Kimlar bilan yurganding
02:24
Ravshanbek Tojimatov
Ko'ringin go'zalim
04:22
Xurshid Rasulov
Chiroyli qiz
03:46
Shahlo Ahmedova
Sevayin Layliday bo'l mani Majnunim
00:13
Muhammadziyo
Kayfiyatim yaxshi
04:01
Dildora Niyozova
Sendaqasi yo'q
03:16
Umidjon Hoshimov
Onamga ham olib boray
04:41
Islom Farmonov
Sal boshqacha san
02:32
Mirqosim Jalolov
Sog'inasan
03:27
Nodirjon Yazdonov
Ota-ona
03:27
Azlar
Ozor
04:04
Muzaffar Olimov
Bari endi bekor
04:02
Farrux Raimov & Dilso'z
Sen borsan
03:34
Hojiakbar Nishonboyev
Senchi
03:52
Nahide Babashlı
Darbuka
00:43
Jasurbek Mavlonov
Chak-Chak
00:36
Shaxboz & Navruz
Ko'naman
03:20
Samandar
Gulilola
03:39
Bahrom Nazarov
Asalari
03:50
Главная
»
Архив по годам
»
2024
»
Август
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00