Сентябрь 2024
34 треков за месяц.
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Jaloliddin Ahmadaliyev
Orzu dilda yuribti, Garchi hozir yetmasmiz
01:50
Shoxrux
Bexosdan
02:51
Yunkaa
Dardim
02:48
Jasmin
Jonim
00:41
Afruza
Baxtlimisan
03:54
Sevinch Ismoilova & Alisher Bayniyazov
Oh yarim (feat. Alisher Bayniyazov)
03:14
Ozoda Nursaidova
LADA
04:22
Shohimardon Tagaev
Qabristonga bir bor borib ko'r
04:06
Faridam
Dard
03:38
Ozoda
Ladada Lambada
04:22
Ozoda
Lada Lada Lada
04:22
Shoxruxbek Ergashev
Yarashaylik
02:56
Yorqinxo'ja Umarov
Meni sev
04:03
Muhammad Ali Navruzov
Sog'inaman
01:58
Farrux Raimov
Yangi boylarim
03:07
JAVA
Zo'r narsa
03:12
MASSA & Mubinlolo
Hamma ko'zla manda
03:09
Uzmir va Mira
Armonim
02:50
Yulduz Usmonova
Daroz-Daroz
02:57
Shahlo Ahmedova
Avayla
02:57
Gulinur
Devona
03:20
Musoxon Nurmatov
Kafanimni bichganlar qancha
05:05
Hikmat Amanov
Jufti Halolim
03:23
Hikmat Amanov
Do'mbog'im
03:08
Hikmat Amanov
Kimga yoz kimga kuz
02:52
Hikmat Amanov
Hamisha Bahor
02:52
Hikmat Amanov
Kibr (g'iybatimni qilmanglar)
03:11
Alisher Karimov
Ozor
03:16
Nurzida Isayeva
Moskovga
03:09
Shoxrux
Meniki
03:13
Asl Wayne & MASSA
Yaratadi yo'l tur
01:18
Otash Xijron
Dilorom
03:26
Jaloliddin Ahmadaliyev
AIDA
01:27
Otabek Muhammadzohid
Yana qayta kelsam dunyoga, Yana seni degan bo'lardim
05:39
Главная
»
Архив по годам
»
2024
»
Сентябрь
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00