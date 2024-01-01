Июль 2024
191 треков за месяц.
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Ahadjon Yo’lchiyev
Yaxshiyam borsan
04:19
Timoor Baykhan
Sevgi nima
03:03
Ozoda Ahmedova
Xoharakonam
04:19
Sitora Shadieva
Yurak
04:28
Boburbek Arapbaev
Aqsha
03:12
Zivert
мутки
02:48
Muhammad Ali Navruzov
Orqaga yo'l yo'q
01:44
Husan
Jon dadam
03:24
Abdurashid Toshmatov
Meni sevsang netardi
03:40
Behrooz
Shomu sahar
03:37
Layli va Majnun
Kelinchak
03:36
Magsat Karayev
Yandirdy meni
03:16
Guli Happylife & Alisher Rahmatullayev
Bizdakasi yo'q
02:55
Zuxriddin Adashaliyev
Qizil shapkacha
03:25
G'anisher Abdullayev
Zara
03:25
Rahim Raufiy
Be tu xob nadoram
03:36
Otush
Galmadinga
02:17
Mekan Begnazarov
So'ydim
03:04
Shahnoza Otaboyeva
Sevgilim
03:57
Ирина Кайратовна
Айдахар
03:06
MOT & Xcho
Баллада
03:02
Jazzdauren
Песни на кассете
02:35
Jazzdauren
Дарите женщинам цветы
02:58
Xanna
Голый, пьяный, без любви
02:40
Минаева
Шоколадка
02:48
Sardorbek
Ishonmasman
03:20
Ahror Usmonov
Do'st kerak
06:20
Botirbek Zokirov
Nigoram
04:18
Jaloliddin Ahmadaliyev
Erta indin
03:37
Ikromiddin Otaboyev
Kel kel
03:20
Mavluda Atajonova
Aylar go'zal-go'zal
03:53
Al Jahon
Yoq endi
03:14
Alisher Yusupov
Yurib boramiz
04:14
Haifa
Yalla Habibim san
02:23
Abror Aktamov
Ha O'layda
02:26
Gulinur
Yonor
03:10
Mexroj Xusanov
Onajon siz yig'lamang
01:10
Ro'ziboy Sheranov
Atirgulning tikonlari
03:43
Lolaxonim
Kelinchak
03:20
Mirjalol Yo'lchiyev
Meni sevib bo'lmaydi
03:31
Mirjalol Hasanov
Дил мабанд
04:23
Tohir Sodiqov
Xatolaring kutarlar
03:32
Ruhsora Emm
Olg'a Uzbekistan
02:48
Shukurullo Rasulov
Birovning guli
04:46
Omadbek Oripov
Mayli ket
03:37
John Nosirov
Kim ayt
03:28
Rustam Ollaquliyev
Sog'indim
04:49
Ozoda Ahmedova
Xoharho
04:19
Obid Jumayev
Baravar
04:19
Nodirbek Xushvaqtov
Tuproq boʻlamiz
04:26
Izzat Shukurov
METRO
03:12
Sherzodbek Jonibekov
Omad shou
02:55
Ibrat Azamatov
Asal qizim
03:01
M Lisa
Azmisin cokmusun (Kim Bilir)
03:54
Dilfuza Shakirova
Bo'ldi-bo'ldi
02:37
Bekzodbek Mirxalilov
Yoqasan
03:23
Anvarjon Abdugafforov
Muxabbatni pulga sotgan go'zallar
04:45
Shirin Zaitova
Onam
03:41
Ozoda
Javohir
04:36
Gafurjon Omonov
Galbari
00:38
Dilmurod Qayumov
Raqami yak (maktub)
03:28
Qilichbek Madaliyev
Jindekkina
03:20
Liil Khuramov
Boze-boze
03:31
Farrux Xamrayev
Qiyomatli do'stim onam
03:43
Bunyodbek Odilbekov
Hudoyimdan umid uzmadim
03:51
Baxodir Xamdamov
Hovli
03:11
Umidaxon
Ota-Ona
01:10
SanJay
Atirgulim
04:00
Lola
Seni sevaman deb aldamadim
02:56
FayZee
Cho'kaman Ko'zlaringa
03:12
Bittuev & Nansi & Sidorov
А может ночь не торопить
02:35
Maftun
100 gap
02:37
Shahzod Tursunpo'latov
Ota-ona
03:34
Sevinch Ismoilova & Xamdam Sobirov
Kara Go'zim
03:53
Azlar
Man-man
00:31
Mashxurbek Yuldashev
Bevafo
03:34
Dilshod Rahmonov
Jana-jana
03:04
Muhammad Rizo
Yig'lama
03:29
Jasurbek
Ichdim
03:31
Ravshan Sobirov & Kuk choy
Mahbubam
04:09
Barno Osmanova
Aldading
03:12
Munisa Rizayeva
Aka makasi
02:46
Ro'za Radjabova
Aulda to'y
05:22
Orifxon Musayev
Ketdi
04:46
Nasafiy
Sendanda go'zal
03:07
Xusniddin Muxammed
Voy sani lablaring
02:17
Bunyod Erkin
Rus yurtina borib
03:06
Bahrom Mahmudzoda
Dildorimga
03:58
Nozim Hamidov
Otamdek do'st topmadim
03:13
Obid Shox
Oy bo'lsa
04:24
Murodjon Toshpulatov
Bir qiz kutar Farg'onada
03:22
Bojalar & Komronbek Soburov
Shafala
03:27
Obid Jumayev
Kelar yor
03:17
Obid Jumayev
Olam gado
04:02
Ro'ziboy Sheranov
Yig'la-yig'la
03:15
Yahyobek Mo'minov
Qolursan
04:44
Eldor Samatov
G'animat
03:47
Malika Egamberdiyeva
Delbar
03:24
Xolmurod Saidov
Alvido yor
03:34
Jaloliddin Ahmadaliyev
Kuydurgi
03:25
←
1
2
→
Главная
»
Архив по годам
»
2024
»
Июль
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00