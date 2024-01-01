Март 2024
114 треков за месяц.
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Sarbon
Sog'inarmiding (Remix)
03:39
Ilhom Abdullayev
Sog'indim seni
02:40
Erkin Xudoyqulov
Besh o'g'il (New version)
04:03
Ziyoda
Meni deb (DJ Akmal Remix)
02:35
Yulduz Turdiyeva
Salom-salom (Tojikcha)
03:31
Yalla
Ra'no desam
03:22
Shahnoza Otaboyeva
Bo'sa-bo'sa
03:58
Hulkar Abdullayeva
Mongo na
03:24
Doston Ergashev
Topolmaysiz mendekkina
03:14
Dilmurod Sultonov
Jonim (2024)
03:15
Bahodir Nizomov
Bilarmidi
03:04
Abdurashid Yo'ldoshev
Onajonimsiz
03:39
Roshka
Qadamini bosdi gozal qavog'ini osdi gozal
03:03
Xojiakbar Ruzmetov
Yaxshilikga qo'l bering savoblarga yo'l bering
00:25
Baxtigulxonim
Sevib qol
03:02
Otabek Mutalxo'jayev
Oshiq yurak
03:36
Shirin
Yoqar ko'zlari
02:58
Gulinur
Rangina
03:20
Firuz Ruzmetov
Inson Abadiy emas Alloh yagona
03:32
Yulduz Turdiyeva
Salom-salom
03:31
Jaloliddin Ahmadaliyev
Yurgandur
04:35
Doston Ergashev
Seni o'ylab (cover)
04:07
Guli Asalxo'jayeva
Toy bolam
03:54
Nahide Babashlı
Kızım (Akustik)
02:33
Jaloliddin Ahmadaliyev
To'yingizga taklifnoma yuborsangiz
01:17
Izzatbek Holiqov
Birinchi sevgi
01:12
Yodgor Mirzajonov
Lablari
03:20
Zahida
Xayolim senda (cover Bolalar)
03:08
Zahida
Asa du (cover Janaga)
02:59
Yahyobek Mo'minov
Kelmaysanmi
03:45
Yahyobek Mo'minov
Begoyimlar bor bo'lsin
05:24
Xo'ja
Хрустальный звон
04:04
Shohruhxon
Janona (Remix)
02:36
Sherzod Bek
Qaytyapman ona
03:23
Sherbek Shodiyev
Qizim kelin bo'ldi
04:10
Shahzod Murodov & Shahsanem Yusupova
Sevaman
04:09
Setora
Omon bo'l (Tiger Remix)
05:09
Sayyora Qoziyeva & Dilfuza Rahimova, Hasan va Husan
To'y bo'ladi
04:29
Sardor Bekmurodov
Guli
03:04
Sanjar Usmonov
Dil
03:19
Ozoda Nursaidova
Ko'k Jiguli (Slow version)
03:35
Oybek Xolmedov
Sevgimiz toshlarga yoz
04:55
Oybek va Nigora
Jufti halolim
03:51
Oybek Ahmedov
Koreys qiz
02:43
Otabek Muhammadzohid
Issiq ko'l
03:40
Navruzbek Sobirov
Daram-daram
03:42
Muxlis Berdiev
Parda qilding
03:24
Munojat Yo'lchiyeva & Umid Iskandarov
Baxt o'zi nimadir
03:48
Milena Madmusayeva & Shahriyor
Kerakligimda(Remix)
03:12
Lola Ahmedova
O'rik gullaganda
03:48
Kvartet
Pump it up (Remake 2024)
03:10
Kuk choy & Farangiz Xoliqova
Sumalakdan tosh topdim
02:51
Jo'rabek Qodirov
Diydor shirin
03:55
Jasmin
Bog'im bor
03:05
Janob Rasul
Yurak (Remix)
02:42
Jamshid Abduazimov
Visol (new version)
02:31
Jaloliddin Ahmadaliyev
Bevafo dil (DJ Izzat Remix)
03:54
Izzatbek Qoqonov
Ismingizni olib keting
05:35
Iroda Dilroz
Туро дуст дорам
03:18
Husan
Samarqand go'zali
02:59
Xamdam Sobirov & Vohidjon Isoqov
Sevmagan kim bor(slow)
02:44
Xamdam Sobirov
Daydib (SP Remix)
03:47
G'ayrat Usmonov
Ikki qadam (2024 version)
04:13
G'anisher Abdullayev
Asal
04:00
Feruza Egamova
Janze mande
03:51
Dilso'z
Nima farqi bor
03:57
Dilnoz
Nasini el donya (cover)
04:25
Dildora Niyozova
Yugur (Remix)
04:29
Dildora Niyozova
Yugur (DJ Asilbek Remix)
03:24
Botir Qodirov
Sevgisi yolg'onim (DJ Izzat Remix)
02:59
Avaz Olimov
Sen bo'lmasang yonimda (cover)
03:14
Anvar G'aniyev & Zarina Nizomiddinova
Moviy ko'zlaring
03:54
Afsona
Jonimni
03:21
Afruza
Maraw
03:22
Zarina
Galin bo'lin momosina
03:10
Elmurod Ziyoyev
Olib qochaymi
03:35
Benom
Olib ketaman
03:31
Gulinur
Yodimda
00:32
Jaloliddin Ahmadaliyev
Ishq Furushlar
04:12
Jaloliddin Ahmadaliyev
Yuribmizda
02:48
Manzura
Afsusdaman
03:29
Asror uz
Bor endi (Osmondan 2)
02:58
Медер Сагынов
Жаман эй
02:56
Kuk choy & Farangizbegim Xoliqova
Sumalakdan tosh topdim
02:51
Zarina
Qirmiz gullar
03:49
Dildora Niyozova
Dunyoning go'zallari
04:25
Navruz Sobirov
Daram Daram
03:35
Nahide Babashlı
Hiç Unutma (Akustik)
02:29
Jaloliddin Ahmadaliyev
Kel-Kel gulim Sog'inganman
01:44
Jaloliddin Ahmadaliyev
Sog'inganman
00:48
Shoxruxbek Ergashev
Men jimgina qolaverdim
03:14
Jasurbek
Manga gitara
02:55
Sardor Safarov
Ketaver Bor Bor
03:12
Jaloliddin Ahmadaliyev
O'zingcha
05:08
Boburbek Arapbaev
Devona bo'ldim
00:32
Mirjalol Ne'matov
Qo'limda rubob
04:44
Vohidjon Isoqov
Sog'indim
04:05
Dildora Niyozova
Yugur
04:25
Imron
Bilmay qolasan
03:55
Bahodir Nizomov
Ramazon
04:14
←
1
2
→
Главная
»
Архив по годам
»
2024
»
Март
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00