Январь 2021
228 треков за месяц.
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Anvar G'aniyev
O’zim hofiz (.feat Nodirabegim)
05:40
Dias
Yulduzim
04:03
Shirin Mamatova
Ой, да не вечер
05:14
Mirjon Ashrapov
Yurak (cover Shohruhxon)
02:37
Farrux Raimov
Qora ilon
03:56
Bahriddin Zuhriddinov
Gulsara
02:58
Shoxruz (Abadiya)
Mehribonim Otamey, Mehribonim Onamey
04:59
Risolatpari To'lqinova
Birga bo’lolmadik
03:33
Green71
Yoshlik
04:31
Green71 & Benazir
Sobiq (feat. Benazir)
03:29
Green71
Sevgi Bu Armon (.feat UzBoom)
03:48
Green71
San mani xatoyim (.feat FayZee)
03:47
Green71
Sabina
02:17
Green71
Qiynama Mani (.feat Sardor Safarov)
02:56
Green71
Ona
03:44
Green71
Norma (Ansor)
03:03
Green71
Nikotinn(.feat UzBoom)
03:56
Green71
Ko`zlarimga Qara
03:16
Green71
Kambag’al
02:58
Green71
Gangsta
04:42
Green71
Eeeey asalim
03:55
Green71
Dard (.feat Sardor Safarov)
03:19
Green71
Bo’ri
03:01
Green71
Aldar
03:14
Green71
71
03:19
Green71
Yovvoyi (Solo Version)
03:12
Green71
Yomg’ir
03:36
Green71
Yaxshi Qiz
02:50
Green71
Wolf (Ketganimda)
03:55
Green71
Wolf 2 (Ketganimda)
03:47
Green71
Shu Ko’cha
02:51
Green71
Sevgi Nobud 3
03:43
Green71
Sevgi Nobud
03:16
Green71
Sani Sevaman
03:46
Green71
Rasvo
03:50
Green71
Qora Ko’zlarin
02:34
Green71
Qochamiza
02:28
Green71
Qaytmagin (FREESTYLE)
02:40
Green71
Poytaxt Bo’rilari
03:58
Green71
O’zim uchun
04:11
Green71
Outro 4 (Kill Me)
04:11
Green71
Oq Libos
03:10
Green71
Nega Sansan
01:39
Green71
Maniyam O’ldir
03:51
Green71
Layloyim
04:29
Green71
Layli
03:43
Green71
Kill You
04:01
Green71
Jon
02:34
Green71
Izlamadi
03:38
Green71
Go’zalim (Mono)
03:19
Green71
Go’zalim 2
04:03
Green71
Fack this life
02:59
Green71
Esinda (feat. Fenoman)
04:16
Green71
Dard Alam
03:49
Green71
Bu Ko’cha
03:02
Green71
Bir Balo 2
02:44
Green71
Billa bomimiz
03:32
Green71
Aldamagin
02:52
Green71
Adajon
03:52
Uzmir
Bemano hayot
04:25
Doxxim
Yurak Ko’nmas
03:22
Doxxim
Yuragim sen deya
03:05
Doxxim
Yillar o’tib
03:05
Doxxim
Yig’lamagin
04:22
Doxxim
Vidolashuv 2
03:14
Doxxim
UzRap Qiroli
01:46
Doxxim
U Men uchun
02:44
Doxxim
U Ketdi .
04:16
Doxxim
Tirik Murda.
02:54
Doxxim
Telbalarcha
03:40
Doxxim
So’ngisi
03:02
Doxxim
Sevgimiz Tamom
04:21
Doxxim
Qurboningman
03:20
Doxxim
Qalqon
03:14
Doxxim
Qafasdagi Bo’ri
02:56
Doxxim
Pinhonam
03:45
Doxxim
O`zbek Ayoli
04:05
Doxxim
Megalodon
03:06
Doxxim
Mayus Taronam
03:08
Doxxim
Maktub (Al`yoR ft. BranDga)
04:00
Doxxim
Kuz Ertagi
03:12
Doxxim & Elyor
Kochangdaman(feat. ElyoR)
04:30
Doxxim
KETOLMADIM
03:53
Doxxim
Kechiring Ona
03:05
Doxxim
Kechir Alloh
02:57
Doxxim
Insoniyat
03:00
Doxxim
Hayotim kino
04:03
Doxxim
Hamma Raper
03:30
Doxxim
Gunafsha
03:18
Doxxim
Eslama Meni
03:08
Doxxim
Chiroyligim Gulim.
04:34
Doxxim
Bevafo Nishoni
03:18
Doxxim & Elyor
Azobli Bolalik(feat. ElyoR)
04:07
Doxxim
Audiobomba (feat. BranD)
03:02
Doxxim
Arazlaringda
03:55
Shirin Mamatova & Akbar Atamuhammedov
Нравишься
04:01
Mirjon Ashrapov
Yig'lama endi
03:02
Dildora Niyozova & Feruza Abdullayeva
Ustoz va shogird
04:15
Behruz Tohirov
Butun
02:57
Ozoda Nursaidova
Oltin baliq
04:23
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