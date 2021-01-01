Сентябрь 2021
312 треков за месяц.
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Nilufar Saidova
Asraylik erkaklarni
03:20
Umarjon Mahkamboyev
Qani qani sevgim mani
04:51
Elmurod Jo'raev
Qani qani sevgim mani
03:55
Dilnoza Xo'jamova
Yuragim nima qildi
04:01
Shiraz Praliev
Bir suluv
03:29
Seero7 & MkR Ali
Nozingga borman
03:11
Yodgor Mirzajonov
Omon-omon
03:58
Gunay Aksoy
Ben geldim sana ama engeldi zaman
03:28
Tik Tok
osmondan bir qop tushdi
00:09
Jaloliddin Usmonov
Jonim fido shu yurt uchun vatan uchun
03:38
Sherdil & Muhammad
Sharbat kosa kosa
03:33
Uzeyir
gozlerim yolda tik tok
00:49
Elmurod Ziyoyev
Daydi yillar guncha gullar (Dilozor)
03:18
Botir Qodirov
Muhabbatga kop ishonmang muhabbatga
03:42
Botir Qodirov
Qoqonjonga qiz uzating
03:42
Jasurbek
Xudo bergan umirning (Musofir mardikormas)
02:44
Tik Tok
bir guzal var
00:18
Zayna
Ko`ndi
03:20
Asadbek Hamdamov
Onam
03:01
Umarjon Mahkamboyev
Rahmat dadajon
01:02
Arepbay Allaniyazov
Yaman-yaman
05:20
Ravshan Sobirov
Xasta bo`lma
05:49
Nozima
Burtingdanay
03:03
Shukrullo Olimjonov
Duk-duk
03:08
Sardor Olimxon
Sanamey
03:22
Surat Islomov
Ustozim jonim
02:50
Bahrom Mansurov
Kunda
03:27
Feruza Egamova
Abaya
03:21
Shohruhxon & Munisa Rizayeva, Ziyoda
Ko'zlarida olov
03:33
Nilufar Saidova
Andijoncha
03:34
Muxlis Berdiev
Qo'shnilar
03:47
Ravshan Matniyozov
Onam uchun
05:08
Sulton Ali Rahmatov
Vals
03:31
Sulton Ali Rahmatov
Tango
03:58
Sulton Ali Rahmatov
Assalom Uzbekiston
04:26
Sanjar Eshaliyev
Yordam ber
02:35
Fazliddin Qarshiyev
Malagim
03:02
Aida
Sog`inib
04:07
Aida
Jayxun Shamollari
03:54
Zaxriddin Ali
Yavash-yavash
03:24
Muhammadziyo
Labingdagi bolingdan (Ikkinchi Muhabbatim)
03:28
Yulduz Usmonova
Ikki daraxt
05:07
Yulduz Usmonova
Orzuga yetmoq osonmas
05:06
Hojiakbar Haydarov
Yiqilganim yoq
02:52
Husniddin Muhiddinov
Rasululloh keladur
03:37
Alisher Jumanqulov
Malikam
04:22
Isomiddin Nur
Ko`chalarda
05:23
Diyor Halil
Ketasan
03:12
Muxlisbek Qurbonov
Onamga ham olib boray
03:23
Azamat Omonov
Voy-voy
03:16
Doston Ergashev
Mana endi so`rang qancha pul kerak
02:34
Xamdam Sobirov & Mirjon Ashrapov, Suxrob, Oybek Sangin
So'nggi marta
03:01
Nafisa & Asadbek
Sabr ila (Hayotning eng guzal onlari bor)
02:54
Ahmadullo Mingboyev
Onamga deb (TikTok)
01:43
Jasurbek Mavlonov
Majnuningman
04:05
Azamat Hasanov
Sen mening hayotim
03:03
Ibrat Azamatov
Yulduzim
03:36
Dildora Niyozova
Jannatga kirsam
03:17
Shoira Otabekova & Abduvali Rajabov
Seni eslasam (feat. Abduvali Rajabov)
04:36
Yulduz Usmonova
Mayli-mayli
04:16
Oybek Sangin
Lola
03:58
Yulduz Usmonova
Mayli-mayli jonim
04:16
Layli va Majnun
Baxtliman jonim
04:06
Sardor Tairov
Endi seni yor demoqqa yor yor yor (Na haqqim bor)
04:10
Jasurbek Mavlonov
Kecha menga dostman deganlar
03:24
Eldor Usarov
Penelopa
04:02
Nigina Navo Daverova
Onam
04:56
Davron Ergashev
Sevaman
04:02
Avazbek Xasanov
Onajon
04:31
Hilola Hamidova
Onajonim hajga boramiz
03:55
brbalo
Komilani sevdim Xayolimda hayoting (Plagiat)
02:36
brbalo
Xayolimda hayoting (Plagiat)
02:36
Sardor Zokirov
Qara yurak
03:13
Sardor Zokirov
Konglim yomon ogriyapdi
03:13
Toj guruhi
Bale-bale
03:45
Otaxon Isomiddinov
Toqat qil
06:30
Sardorbek
Farzand
03:42
Aida
Небо над землёй (cover)
03:41
Dilshoh
Buvijon
03:02
Samandar
Bevafo
04:26
Zafar Ergashov
Ota onang borida
03:58
Zarina Nizomiddinova
Aylama ozor
02:52
Maqsuda
Pora-pora
03:38
Uzmir
Musofircha xat
04:48
Ziyoda & Toufik Shaikh
Qora atirgul
03:12
Mirjon Ashrapov
Oshiq bola
02:33
Ahadjon Abdullayev
Lolaqizgaldoq
02:57
Sarvar Rahmatullayev
Atirgulim
03:34
Abduazim
Yigitchilikda
02:51
Azamat Ahmedov
Yoqadi
04:21
Azlar
Mening dardim
04:03
Dilmurod Dadaxonov
Oy qizlar
03:47
Shoxbos
Dostlarim
02:56
Gissa
Senga
04:00
Rustam Goipov
Kel ey soqiy (jonli ijro)
09:23
Ozoda
Tanlab tanlab topganima Andijonlik Bezori
03:22
Ozoda
Andijonlik Bezori
03:22
Sevara Nazarkhan
Ulugimsan Vatanim
04:53
Cvetocek7
Снова Мам
03:16
ICEBLUE
BEAT
03:18
←
1
2
3
4
→
Главная
»
Архив по годам
»
2021
»
Сентябрь
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00