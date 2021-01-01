Июль 2021
129 треков за месяц.
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Naz Dej
Teri Galiyan (Cover)
03:57
Begzod Ismoilov
Yolpildop
03:14
Shohzamon
Murod Xontorayev
02:55
Nilufar Usmonova
Sensiz
04:02
Babymohi
Dansoz (COVER)
02:05
Yagona
So’ngi bor
03:00
Tik Tok
chelovek pauk galdi
03:50
Cvetocek7
Седая ночь
03:27
Shohzamon
Xotira (Murod Xonto'rayev)
02:55
Jasur Umirov
Qizaloq
03:37
Ziyoda
Yuragim sezadi
03:33
Nigina Nabiyeva
Olmali aymoqcha (New version)
03:22
Dildora Niyozova
Assalamu alayka
03:47
Dildora Niyozova
Hamdu sanolar
04:12
Munisa Rizayeva
Qaytmaydi hech (Endi kech)
03:55
Ziyoda
Yo'q-yo'q
03:30
Anvar G'aniyev
Ishonma
03:08
Xamdam Sobirov
Darak ber (piano version)
04:18
Ziyoda
Tomchi
04:05
Shoxrux
O'zbegim (2021 Remake)
03:03
Saira
Dubay (cover Radius 21)
01:52
Donya
Azizam
03:08
Nahide Babashlı
Buralardan Geçmez
03:08
Nahide Babashlı
Nası Seviyo
02:30
AYTEN RASUL
Vurgunum
02:12
AYTEN RASUL
Beni Vurup Yerde Bırakma
03:09
AYTEN RASUL
Deliler Kimi
03:37
AYTEN RASUL
Ola xeberi (Azeri Trap Remix)
03:03
AYTEN RASUL
Ola xeberi
02:11
AYTEN RASUL
Ola Xeberi (ft. Evir)
03:08
AYTEN RASUL
Ola Xeberi (cover)
01:01
Gulsanam Mamazoitova
Ya habibi leyla
03:04
Ziyoda
Qishlog’imdagi bitta telbani netay sevaman man
02:56
Azimjon Sayfullayev
Onasi borlar
03:25
Guzalim
Malika budur
03:10
Uzmir
Holimni so’ramanglar
03:26
Nodirbek Primqulov
Afsonalar vodiysi
03:32
Shavkatbek Umarov
Bevafo
04:09
Sarvinoz Ruziyeva
Bevafo yor-yor
03:38
Ziyoda
Olma pishganda
03:29
Umidaxon & Farrux Zokirov
Ota shukronasi
03:34
Ozoda Nursaidova & Dilmurod Sultonov
Jollimisiz
05:30
Daler Xonzoda
Delam megire
03:05
Nodir Mirfayziyev
Talpinmaydi
06:18
Nodir Mirfayziyev
Onajon
04:11
Dildora Niyozova
Assalamu Alayka (cover)
03:55
Shahnoza Otaboyeva
Tushimga kiring
04:04
Nodir
Ota-onam
04:16
Farzon
So`ngi noma
04:50
Ozoda Nursaidova & Dilmurod Sultonov
Jollimisiz (feat. Ozoda Nursaidova)
05:31
Xurshida
Xayronman
04:30
Babymohi
Dubay (Cover Radius 21)
01:59
Yagdona
Orzu
03:53
Hadicha
Alloh qalbimda
04:30
Behruz Nuriddinov
Dadam bor
03:42
Iqbol Muhammad
Hayit muborak
04:27
Nodir Yusupov
Sanam
03:36
Sarvinoz Ruziyeva
Dushmanlarim (cover Bahodir Mamajonov)
04:48
Timurshax
Endi yoshmasmiz
03:46
Uztime
Mani hayotim
03:29
Ziyoda
Mohitabonimsiz
03:31
Mahliyo Omon
Malla-malla
02:47
Jasurxan Gaipov
Va'dalar
03:17
Dilmurod Sultonov
Toy bola
04:22
Behruz Tohirov
Boshqa inson
03:57
Xamdam Sobirov
Bir tiyinga qimmat do’stlarim
02:43
Shirin & Farhod
Alam qilsin alamo alamjon (Sanamjon)
03:35
Jaloliddin Ahmadaliyev
Sevaman deb sevmadilar
03:35
Tik Tok
Moyloving zor bolmasa buncha
00:53
Jaloliddin Ahmadaliyev
Menda qolmadi dil
03:35
Indi
Aytolmayman
03:39
Boburbek Arapbaev
Gulim
03:53
Jamshid Sultanov
Mehribonim Onashim
02:46
Ziyoda
Jonim
03:26
Ulug'bek Rahmatullayev
Ko'zlaring sevaman (Solo version)
04:21
Karavan
Sen
03:42
Jamshid
Sen va men
03:49
Jasur Gaipov
Vadalar
03:18
Malika Rahmonova
Sms
04:09
Munisa Rizayeva & Moon Band
Qaytmaydi kech
03:55
Afruz
Shu kunlarda yuragim boshqacha uryapti (Kim Oladiyo)
03:36
Ziyoda
Jan balahan
03:34
Qilichbek Madaliyev
Xay-xay
03:45
Jamshid
Kezaman
04:09
Dilmurod Musayev
Oy bor qizim
03:33
Nigora & Bojalar
Balki uchrasharmiz
03:30
Mahliyo
Malla Malla
02:51
Jasur Umirov
Daryo edim
04:03
Jaloliddin Ahmadaliyev
Ex Jo’ralar
03:16
Sardor Tairov
Na haqqim bor
04:10
Uzmir
Ketadi gulim
03:39
Yulduz Turdiyeva
Davron bizniki
03:19
Karavan Ansambli
Sen
03:39
Muhammad Ali
Nafis gulim
03:30
Magsat Karayev
Jingalak
03:00
Rayhon & Yamin Band
Anglamadim (feat. Yamin Band)
02:56
Muhammad Ali Navruzov
Nafis gulim
03:33
Otash Xijron
Ketsang
04:03
ABBBOSE
Taxi yo 2
02:14
Yulduz Turdiyeva
Dilbargina
03:22
←
1
2
→
Главная
»
Архив по годам
»
2021
»
Июль
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00