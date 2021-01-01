Март 2021
152 треков за месяц.
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Sardor Tairov
Ona qizim
03:50
Shoxruz (Abadiya)
Aytgin
03:54
Zarba
Bedor tunlar
03:33
Ulug'bek Otajonov
Yoshligim
05:17
Gulasal Abdullayeva
Bog'dodda nima gaplar
04:00
Firdavs
So'lim
04:41
Feruza Jumaniyozova
Hamma o'zicha
02:57
Abdujalil Qoqonov
Ayol
03:35
Jamshid Sultanov
Onashim
02:46
Nodir Ibrohimov
Qushim (Daydi qizning daftari Soundtrack)
03:30
Ziyoda
Ismi yana Zara, yana qanaqa Zara
02:50
Seero7
Mayli
03:01
Seero7
Kelaman ko’changa ko’rgani
03:06
Xamdam Sobirov
Chidolmadi dil (holimga qara)
04:00
Zohirshoh Jo'rayev
Kel
03:19
Yulduz Usmonova
Yolvora yolvora (Cover by Babymohi)
01:51
Sitora Alimjanova
Opajonim, Opam mening
03:39
Umid Yuldashev
Bora-bora
02:41
Sitora Alimjanova
Opajonim
03:39
Doxxim
Esladim yana
02:35
Doxxim
Hayotim Kino 2
03:17
Babymohi
Yurak (Cover Yulduz Usmonova)
01:51
Zulayho Boyxonova
Dilmurod
03:11
Saira
Yurak (cover Yulduz Usmonova)
01:36
Izzatbek Qoqonov
Menga juda keraksiz
03:31
Hulkar Abdullayeva
Jon opa
03:03
Bahodir Nizomov
Ne qilay (cover Mavluda Asalxo'jayeva)
04:25
Yorqinxo'ja Umarov & Afruza
Ioro
02:37
Abdujalil Qoqonov
Ayla shod
03:40
Ippocik & Senur
TikTok (feat. Senur)
02:27
Ippocik
Vachaach
01:57
Ippocik
Hozir
02:00
Beki & Ippocik
Allambalo (feat. Beki)
02:49
Beki & Ippocik
Spark (feat. Beki)
01:41
Ippocik
Kim ekan
02:00
Ippocik
Baqaloq (feat. Nizamo.S)
02:02
Xamdam Sobirov
Yigit
02:45
Rashidxan
Baxtim
03:00
Siroj Dj
Begona
03:56
Mushtariy Zafar
Omon
04:22
Mushtariy Zafar
Baxt bu sen
03:35
Zohid
Osmon
03:54
Qilichbek Madaliyev
Shahnozaxon ketdilar
03:38
Green71
Porala
03:29
Green71
Siqilib Ichdim Biroz
04:14
Green71
Toshkentim
01:30
Green71
Onajon (new Version)
04:07
Rashidxan
Sevaman
02:26
Vohid Abdulhakim
Sansizlik
03:47
Oybek Xolmedov
Ay sachi burma
03:16
Mia
Tu ki vafodori man
03:31
Jasurbek Mavlonov
Guli
03:18
Hosila Rahimova
Jigit bo'l
03:20
Dilnoz & Laziz
Baxt uchun
04:15
Baxtiyor Sultonov
Duxtari dehqon
04:21
Avaz Olimov
Turnalar
05:33
Adhambek Yo'ldoshev
Tirnoqqa zor
03:58
Bilol & Durdona Kurbonova
Leylam (feat. Bilol)
03:54
Mirjon Ashrapov
Maktub
03:13
Umid Yuldashev
Yuragimni ol
02:17
Bilol
Leylam
03:45
Shoxruz (Abadiya)
Vnimaniya
02:42
Akmaljon Mahkamov
Otamday Bo’lolsaydim
04:18
Dias
Yomg’irlar
05:11
Sherzod Bek
Onajonim
03:30
Munisa Rizayeva
Chandelier (cover Sia)
03:35
Mirjon Ashrapov
Devona (cover Shohruhxon)
03:19
Muhammad Ali
Yuragim
02:49
Bilol & Durdona Kurbonova
Unutding
04:05
Bahodir Nizomov
Sensiz geceler (cover Ulug'bek Rahmatullayev)
03:56
Shoxruz (Abadiya)
Devonaman
02:53
Marcuz
Morfinimsan
03:34
Siroj Dj
Unutaman
04:20
Ozoda Nursaidova
Qaniydi
06:18
Mirjon Ashrapov
Devonaman (Cover)
03:17
Otash Xijron
Sevaman
03:25
Nomore
Tamom
04:16
Mia
Ту ки вафодори ман
03:28
Rashidxan
Arzimaysan
02:53
Nilufar Usmonova
Muhabbat
02:33
Rayona
Erkatoy
03:19
Behruz Tohirov
Sog’inch
03:28
Afruz
Kim oladiyo
03:35
Diyora Muxtorova
Rohman Ya Rohman (cover)
03:36
Xojiakbar Ruzmetov
Bu sevgi
03:54
Rustamjon Sharipov
Musofir otang
05:13
Davron Ahmedov
Onajonim
04:06
Sarvinoz Ruziyeva
Navro’z kelib
04:02
Olmaxon Abdullazoda
Onam meni
03:59
Nodir Zoitov
Balerina
03:23
Shoxruz (Abadiya)
Yetmadimi
03:32
Shoxruz Muxtorov
Yarala
03:17
Doston Shukurullayev
Tatarka
02:51
Hursanbek Qodirov
Izlaridan bilaman
03:53
Boburshox
Ota-ona
04:11
Jo’rabek Alimov
Dona-dona
02:59
Ohun Hasan
Uchrashuv
03:31
Ramik
Robiya
02:11
Sevara Axadjanova
Habibim
03:19
Timur Usmanov
Izlama
03:08
←
1
2
→
Главная
»
Архив по годам
»
2021
»
Март
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00