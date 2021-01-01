Июнь 2021
262 треков за месяц.
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
SanJay
Tunu kun
02:56
Manzura
Madinaga Borolmadim
03:14
Yulduz Usmonova
Yalli-yalli (New version)
03:54
Saira
Mario (cover Davron Ergashev)
01:25
Oazis
Afsonam
03:39
Bojalar
To'rtta qizim sog'inib
03:15
Bahodir Nizomov
Maftuna
04:31
Alisher Fayz
Onajonim
03:18
Muhammad Rizo
Sop sori
03:46
Murodbek Qilichev
Jonim
03:56
Ozoda Nursaidova
Natasha
03:08
Jaloliddin Ahmadaliyev
Yor bizdan ketdi
03:44
Gulrux Saidova
Oqibat
04:18
Yulduz Usmonova
Qora ko'zim (New version)
03:31
Shohzamon
Meni tashlab ketgan do'stlarim
03:53
Ozoda Nursaidova
Nozni farqi bor (New version)
04:02
Jafar guruhi
Ёрам биё
03:51
Gulshan
Духтари Бухоро
03:11
Ali Otajonov
Umr o'tar
07:41
Tik Tok
Симпл Димпл Папит Сквиш
01:58
Sardor Rahimxon
Har bir dardu g`amlarga tabib
05:54
Alisher Fayz
Onajon
03:20
Yodgor Mirzajonov
Zamona
04:01
Reyane
Itidan
02:36
Shahruza
Hayot
04:11
Elmurod Ziyoyev
Ey yuzi bahor
02:59
Xamdam Sobirov
Tarozi
03:03
Uzmir
Yuragim ezilar
03:18
Windows 11
Download UI Sound
01:28
Beggi
Unutarman balki
02:50
Saira
Mene gel (cover Uzeyir Mehdizade)
03:32
Sevinch Ismoilova
Ejashma
03:14
Jasur Umirov
Ishonma
03:38
Nasafiy
Tabibam
02:41
Jaloliddin Ahmadaliyev
Qanisilaar
01:00
Jaloliddin Ahmadaliyev
Yor bizdan ketdi ketdi
01:00
Laju
Kerakmi yuragim ol sanga mana
00:30
Fazliddin Qarshiyev
Dilozor
03:34
Ahadjon Abdullayev
Onam
03:08
Muhammad Rizo
Madam
03:35
Mahliyo
Mani yorim bitta dona (Malla malla)
02:51
Mahliyo Omon
Malla Malla sochli
02:51
Tik Tok
Dalim dalim manim dalim
03:32
Elcin Goycayli
Dalim dalim manim dalim
03:32
Umrbek Qodirov
Majnun
02:51
Saman
Banger (feat. Green 71)
02:58
Uzmir & Dilfuza Umarova
Dadajon (NEW feat. Dilfuza Umarova)
04:38
Green71
Ko’zlari qop qora salom bevafoginam
03:01
Moon Band
Bugun tegmang menga
03:27
Nodirbek Xolboyev
Dilbar
03:32
Farrux Raimov
Odamlarga nima bo’lyapti
04:34
Jaloliddin Ahmadaliyev
Tuproqdan bo’lgansan tuproq bo’lasan
03:31
Gulinur
CHAQNOQ
03:00
Jaloliddin Abdullayev
Ota
03:56
Jamshidbek
Tozagul
03:02
Ziyoda
Ya Nabi salam alayka
03:15
Yulduz Usmonova
Devonang (Radio edit)
03:55
Sobir Primov & Shahnoza Mamadaliyeva
Sanamey
05:28
Dilmurod Sultonov
G'animat
04:12
Uzmir
Alvido REMIX
03:15
Shohjaxon Bozorov
Qayting
03:25
Husan
Bir kun yiqilaman bir kun turaman (Kutaman)
03:25
Leyla
Yonadi yurak (Boshimda yana g’avg’olar)
03:52
Vohid Abdulhakim & Ahad Qayum
Ovora (feat. Vohid Abdulhakim)
07:03
Ahad Qayum
Yoningdagi odam
02:23
Ahad Qayum
Oqibat
08:05
Ahad Qayum
Sog’indi kimlar
07:20
Ahad Qayum
Ey inson
06:33
Oybek Raimberdiyev
Yashashga kuch ber
03:07
Jaloliddin Ahmadaliyev
Toqchilik G’avg’o ekan
03:20
Jaloliddin Ahmadaliyev
Tuproqdan bo’lgansan
00:57
Jaloliddin Ahmadaliyev
Yana o’sha biz yomon
01:00
Jaloliddin Ahmadaliyev
Onam Onam Onam Meni
01:36
Jaloliddin Ahmadaliyev
Qiyomatda savollardan Xavotirman
01:59
Jaloliddin Ahmadaliyev
Qabrdagi suhbatimdan Xavotirman
01:59
Jaloliddin Ahmadaliyev
O’rganib qoldim
02:42
Jaloliddin Ahmadaliyev
Esingdamu
02:42
Jaloliddin Ahmadaliyev
Meni Yiglatma Hayot
02:20
Jaloliddin Ahmadaliyev
Yo’qsan
02:41
Jaloliddin Ahmadaliyev
Barchasini Xudoga soldim
01:58
Jaloliddin Ahmadaliyev
Qalaysiz men sevsam sevmagan qizlar
02:59
Jaloliddin Ahmadaliyev
Qalaysiz
02:59
Babymohi
U Sevmaydi
02:53
Mirzo Ali
Yigitni qaddini bukma
02:49
Nilufar Usmonova
Bevafo (Tojikcha)
03:14
Sultana Sultanova
Yorim kelar
03:30
Yagzon
Yonida kimdur bor
03:29
Yulduz Turdiyeva
Tarsam
03:13
FayZee
Yuraginga quloq sol
02:59
Aida
Ona
03:17
Mohlaroyim (Baby Mohi)
U sevmaydi
02:52
Asl Wayne
Go’zlaring
03:12
Davron Ergashev
Qizim
02:55
Azizbek Hamidov
Yorsiz o’tgan kunlarim
03:35
VIA Shov-shuv
Yo’qchilik
04:41
Firdavs
Kel yorim
03:15
Farrux Xamrayev
Tasbeh
03:02
Dilmurod Otajonov
Lazgini chal
04:37
AYTEN RASUL
Badami (feat. Cem Şahan)
02:51
Doston Ergashev
Manabu go’zallar buguncha sevadi (Ey do’stim)
03:10
←
1
2
3
→
Главная
»
Архив по годам
»
2021
»
Июнь
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00