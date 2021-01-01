Май 2021
323 треков за месяц.
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Май
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Сентябрь
Октябрь
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Декабрь
MuhammadKarim
Seni deya
03:41
Asror Matyoqubov
Arzimaydi
04:15
Bekzod Xakimov
Siz keraksiz
03:43
Shoxruz (Abadiya)
Akalar
03:42
Shahzod
Xorazm go'zali
03:58
Hamzabek Madrimov
Namoz
03:43
Meras Band
Yomg’irlar
04:11
Sevinch Mo'minova
Ошикам
03:56
Iroda Dilroz
Sen yashagin
04:05
Nozima Matnazarova
Galmisan
03:16
Nodir
Kulgulari
03:45
Azamat Omonov
Seviram
03:35
Akrom Abdurahmonov
O’zbekiston
03:38
Sevara
Dildora
03:24
Shohruhxon & Lola Yuldasheva
Sensiz
03:32
Muxlisbek Qurbonov
Oppa
03:08
Dilso'z
Dada
04:07
Rashid Holikov (Shahzod)
Xorazm go’zali
03:58
Sultana Sultanova
Oshiqlar
03:00
O'ktam Kamalov
Садбарг
03:44
Ozod Karimov
Bemor bo’lma
03:51
Shohruhxon & Bojalar
Taxsidaman
02:55
Ibrat Azamatov
Mehribon
03:12
Asliddin Isoqov
Peshonangda bori bo’ladi
04:30
Saidalam Hakimova & O’ktam Xurramov
Iltimos
04:00
Ozoda
Hayati
04:16
ABBBOSE
Waharda
02:08
Xamdam Sobirov
Darak ber
04:00
Shohruhxon
Armonim (slow)
03:35
Ozoda Nursaidova
Etmasmidim
04:08
Shohjahon Sodiqov
Qanday ota-onalar
05:39
Ali-Akbar
Bibisora
03:23
Dadu guruhi
Odamlar
03:21
Nodir Zoitov
Bolajonim
03:03
Layli
Baxtliman
04:06
Rayona
Dutor
03:44
Mahfuza Sherboyevadan
Doston Ergashevga javob
03:54
Muhiddin Dehqonov
Sevmagan qizlar
03:40
Ozoda Nursaidova
Hayati
04:15
Umar Shamsiyev
Sumbula
03:37
Bexruzin
Yona-yona
02:36
Gavhar Ziyayeva
Kelin salom
02:58
Toj guruhi
Ona
04:31
Alisher Atanazarov
Sevaveraman
03:51
Xamdam Sobirov & Mirjon Ashrapov
Yurak (remix)
02:57
Fazo
Poymol
02:41
Alibek Abdullayev
O’ylabman
03:05
Bahriddin Umar
Olisdasan
02:53
Dilijon
Onam
04:09
Quvonchbek Po’latov
Safiyaxon
03:24
Hasanboy G’oziyev
Yorim
03:20
Ulug'bek Rahmatullayev
G'unchalar
04:04
Janob Rasul
TikTok
03:04
Dilafruz Hayitmetova
O’g’lim
03:26
Bekzod Jo'rayev
Lolam
03:12
Sharof Muqimov
Xayr Maktabim
04:00
Qutlug’bek Hayitov
Yo’lbars
04:39
Ortiqboy Ro'ziboyev
Ichi qora
03:29
Temur Shamsutdinov
Sinfdoshlar
03:20
Iroda Raximjon
Onam
03:36
Qilichbek Madaliyev
Bu dunyoda (jonli ijro)
05:15
Sevinch Mo'minova
Va’da berma
03:09
ShukurKhan
Xayr maktabim
03:12
Amir Shodiyev
E’tibor
03:07
Izzat Shukurov
Ahmad ya habibi
03:35
Sunnat & Shahboz va Navro'z
Qalbimni
03:29
Surayyo Qosimova
Bilmam adashdim
04:18
Otabek
Sog’inch
03:37
Mansurbek Otaxonov
Galavaradi
03:16
Azamat Nur
Yana sevasanmi
03:15
Rashid Matniyozov
Indama
03:05
Sherxon
Qanday do’st
02:58
Zohid
Pichir-pichir
02:20
Odilbek Abdullayev
Hayot
04:42
Sherzodbek Shoraxmedov
Arazlamang
03:44
Temur Shamsutdinov
Unutaman
03:16
Akmal Mirzo
Ey farzand
02:39
Shaxboz & Sunnat
Qalbimni
03:29
Sanjarbek Bolbekov
Pul ko’paysa
03:48
Shuhratjon Tojiyev
Kelmagay
04:19
Jamshidbek
Qizgina
02:49
Donik
Amaki
03:10
Jo’rabek Qo’shayev
O’zbegimni go’zal qizlari
04:00
Muhammad Yusuf
Yulduz
03:17
Karen Gafurjanov
Sen bilan (2021)
04:12
Akrom Abdurahmonov
Rasululloh (S.A.V) sevgisi
03:39
Shohsanam
Hamroz
04:36
Dilshodbek Kattabekov
Juma muborak bo’lsin
03:18
UzBoom & Zinnura
Yonimga kemagin qiynamagin (feat. UzBoom)
03:38
UzBoom & Zinnura
Sevgi Bu Armon
03:38
Farrux Xamrayev
Nega Qur’on o’qimadim
03:36
Olimjon Ne'matjonov
Shunaqangi uylangim kelyapti
03:09
Zohid
Yolg’izlab meni
04:06
Mohirbek
Bo’lsin sizga salomlar
04:28
Surayyo Qosimova
Bilmam adashdim (cover)
04:18
Uzmir & MajoR
Bo’larsan farzandimni onasi
04:02
Shoxrux
Ищу
03:48
Azizshox Abduvaliyev
O’zgarib qolma
03:09
Mirbek
Tik toker Qizlar
02:51
Karen Gafurjanov
Sen bilan
04:12
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