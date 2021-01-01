Апрель 2021
135 треков за месяц.
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Muzaffar Abduazimov
Ona
03:53
Laylo
Yo’qlab tur
03:59
Zohirshoh Jo'rayev
Aylanib
03:36
Fazliddin Ismoilov
Lekin sen
03:43
Aida & Husan Sodiqov
Alvido
03:24
Bobur Madalimov (Afsonaviy Maftun)
Do’st
06:37
Rustam Shermuhammad
Bevafo
03:29
Fayzulla Mirdadayev
Muqaddas
03:43
Bojalar
Allo (new version)
03:24
Dilnoza Ismiyaminova
Ramazon
04:11
Shaxboz & Navro’z
Yaxshilar
03:28
Sobir Primov & Shahnoza Mamadaliyeva
Yoshlik
03:35
Almir
Osmon
03:06
Xofizbek
Alamey
03:12
Ozod Karimov
Yaxshiga kun yo’q
03:48
Furqat Macho
Turkmancha popuri
05:45
Gulsanam Mamazoitova
Nabinam
03:51
Umidjon Mamatov
Mendan hafa bo’lib yurgan odamlar
04:16
Ohang Band
Olib ket gulim
02:47
Sarvar Azim
Bag’rimda
03:06
Abbos Mamadjanov
Bevafoyim
03:23
Indira
Sensizlikda
04:18
Timur Usmanov
Nega yor
03:56
Javohir Yuldashev
Zilolam
03:37
Bunyodjon Boyirov
Alloh ko’rib turibdi
05:05
Azizbek Hamidov
Musofir sevgisi
03:47
Said Jafarov
Vatan
03:27
Baxtiyor Goziyev
To’yingda xofizman
03:31
Zohid
Jonga tegdi
02:48
Java Singer
Daydi yillar (cover Elmurod Ziyoyev)
02:58
Sarvinoz Ruziyeva
Yolg’on ekan
03:51
Ahror Rahmonov
Kim o’qisa Qur’on
04:16
Rashidxan & Akbar Uzoqov & Elbekjaan
Yur
04:03
Al Jahon
Ota
04:44
Hursanbek Qodirov
Do’st dema
03:07
Yamon Band
Leo
03:18
Beggi
Отпусти
03:18
Osman Navruzov
Vona-vona
03:14
Mustafo
Yana bu safar kelmadi
03:27
Afruza
O Muhabbat
02:53
Zohid
TikTok
02:49
Doston Ergashev
Sevmaganim yaxshiydi
03:57
Kaniza
Qori bolam
03:50
Yorqinxo'ja Umarov
Долго Летели
04:04
Zohirshoh Jo'rayev
Bir go'zal
02:45
Yusufxon Nurmatov
Sog'indim deysan
03:42
Shahboz va Navro'z
Yaxshilar
03:28
Setora & Maroqand
Bo'pti, xo'p
03:11
Davron Ergashev
Rohman ya Rohman
03:46
Iroda Raximjon
Meni kechir
03:26
Azizbek Sharipov
Ikki Yulduz
04:03
Zohirshoh Jo'rayev
Layli va Majnun
03:19
Surayyo Qosimova
Nohaq azoblar
04:09
SanJay
Nazaringga meni o'ra
03:45
Ozoda Nursaidova
Ey, do'st (v2)
05:36
Otabek Muhammadzohid
Farg'onada bittagina
03:17
Mirjon Ashrapov
Xasta bo'lma (cover Yulduz Usmonova)
03:00
Nilufar Usmonova
Alamiman
03:18
Bunyodbek Saidov
Inshallah
05:03
Doston Ergashev
Xotinni onadan ustun qo’yganlar
03:07
Elbek
Yuragim yana jim
02:25
Tik Tok
Yurak unga ayt uni qanchalar sevishimni
02:38
Akbar Ravshanov
Yurak unga ayt (cover Ibrahim Tatlises)
02:38
Zohirshoh Jo'rayev
Voha-voha
03:34
Yodgor Mirzajonov
Yolg'on dunyo
04:07
Shohzamon
Rossiyada
04:01
Sobir Primov & Shahnoza Mamadaliyeva
Yomg'ir
04:20
Konsta & SanJay
Osmondagi bolalar
03:51
Ozoda Nursaidova
So'yla, Istanbul (v2)
03:50
Nilufar Usmonova
Xasta bo'lma
05:50
Muzaffar Mirzarahimov
Jiydalar
02:31
Kaniza
Ichimda zilzila (New version)
04:00
Ozoda Nursaidova
Ey Do’st
05:31
Uzmir
Aldadi mani
03:20
Bahrom Nazarov
G’aribingman
03:30
Sobir Primov & Shahnoza Mamadaliyeva
Sensiz
03:17
Jo'rabek
Yana gullar
04:20
Bahrom Nazarov
G'aribing menman
03:30
Boburbek Arapbaev
Kuyma dil
02:54
Zilola
Yetolmadim
04:06
Doston Ergashev
Yor bo’ldi
03:28
Ummon & Jamshid
Ramazon (Shohruh)
03:12
Ozoda Nursaidova
Vovaylo
03:22
Manzura
Muhammad Nabina
04:33
Doxxim
Alvido
03:38
Uzmir va Mira
Poralab
03:28
Shoxrux (Ummon) & Isakhadjaev
Ramazon (ft. Isakhadjaev)
03:12
Dildora Niyozova
Ramazon muborak
03:51
Zohirshoh Jo'rayev
Дилбаричонам
03:19
Ziyoda
Ramazon
04:11
Umidaxon
Davlating
03:34
Umar Shamsiyev
Ramazon
04:10
Sardor Rahimxon & Doston Ubaydullayev
Bayram Ramazon
06:08
Saira
Mesafe (cover Serdar Ortac)
02:26
Manzura
Ramazon
04:10
Guli Asalxo'jayeva
Ramazon
04:10
Gulasal Abdullayeva
Ramazon
04:11
Feruza Karimova
Ramazon
04:09
Farrux Xamrayev
Ro'za tuting
03:34
Alisher Ro'zmetov
Ramazon
04:10
←
1
2
→
Главная
»
Архив по годам
»
2021
»
Апрель
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00