Октябрь 2021
228 треков за месяц.
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Ulug'bek Rahmatullayev
Jon onajon
03:26
Shahruza
Sevmagin
04:07
Muhammadziyo
Shahloginam
03:56
Benom
Og’riydi yurak
04:07
Babymohi
Te molla (Cover)
00:46
Behruz Tohirov
Sanam
03:46
Zohid
Bass-bass (remix)
03:26
Saidbobur
Janon bolaman
03:08
Zohid
Munir oy (Remix)
03:51
Nilufar Saidova
Orazingiz
04:21
Davron Ahmedov
Jon qizim
05:20
Bojalar
Dinara
03:12
Aziz Rametov
O'yna-o'yna
03:33
Ali Niyozimbetov
Bir amallab
03:25
Gulinur
Jo’ji Qoro
03:30
Shuhratjon Tojiyev
Bir san qolu, bir man qolay
03:59
Aziz Risdavlatov
Kelmadi yor
03:37
Dilafruz Hayitmetova
Mozzi bolo
02:46
Amura
Yolgizim
03:42
Firuz Ruzmetov
Qalbingdaman
04:28
Barhayot Umarov
Yurak
03:27
Zafar Ergashov
Kuyov juralar
02:51
Lobar Navruzova
Sevgim ortadi bora-bora
02:45
Nodir Zoitov
Onam
03:36
Ahror Po'latov & Firuz Ruzmetov
Musofir orzusi
04:58
Toshpo'lat Madkarimov
Oq tulporim bor edi
05:25
Samadjon Ruzmetov
Onamdur Jannat
03:15
Zohid
Izlaringga
03:56
Ulug'bek Rahmatullayev & Sahar, Shirin Abdullayeva
Yo'l qahramonlari
03:49
Oybek va Nigora
Sokin tun
03:28
Nilufar Saidova
Oqshomda
03:21
Moon Band
Jackpot
03:12
Alisher Ro'zmetov
Onajonim sog'indim
04:23
Murodbek Qilichev
Zamona
03:50
Oybek & Nigora
Sokin tun
03:23
Alisher Karimov
Yanglish
03:45
Sultana Sultanova
Eslab qol
03:11
Diyora Muxtorova
Izlab topsam izingizni Yo Rasululloh
05:53
Zohid
Izlaringa
03:57
Oloviddin Zubaydullayev
Yonadi-yonadi olov
03:27
Shojasur Shoakbarov
Soxta do'stlarim
02:50
Sanjar Sadriy
Manzil
03:20
Nilufar Saidova
Oq olma-qizil olma
03:04
Mahliyo Omon
Malla (Remix)
02:58
Diyor Mahkamov & Madina Mumtoz
Baxtimni izlab bormadim (Balki)
04:01
Shahnoza Otaboyeva
Alvido
04:12
Jahongir Otajonov
O’rtar
02:52
Oybek Sangin
Delxune
02:58
Baxtiyor Foniy
Zebona
03:08
Yulduz Usmonova
Muhabbat 2021
03:53
Sherxon
Zolim
04:01
Abbosxon
Mayin
03:00
Umidaxon
Yomg'ir
03:25
Oybek va Nigora
Bevafo yor
03:35
Nilufar Saidova
Omadim
04:30
Mushtariy Zafar
Hozir yoki hech qachon (Durdona, Gissa va Miyassar Davletbayeva)
03:02
Mahliyo Omon
Layliman (DNDM Remix)
05:59
Anvar G'aniyev
Ukam
02:54
Mango
Hayot
04:01
Odilbek Abdullayev
Ayirdilar
03:23
Temur Rahmon
Biyo
03:03
Sevinchbek Raximberdiyev
Bir qiz
03:03
Shoxbos
Eplaganni ishi bitipdi
02:55
Dilshod Otashxon
Farzandini sotganlar
04:13
Uzmir
Lo’li qiz
03:32
Oybek & Nigora
Bevafo yor
03:36
Zohid & Bikmaykin
Chiroyli ko'zlaringni
04:13
Yamin
Ketdingda
03:22
SanJay
Ota-onam
03:48
Saira
Omuzumda aglayan bir sen (cover Nigar Muharrem)
01:57
Nilufar Saidova
Jim-jim
03:41
Jahongir Otajonov
Salom bo'lsin
04:34
Dilso'z
Biyo
03:43
Bojalar
Ota
03:36
Benom
Erkalay (SZ Remix)
03:15
Doston Ergashev
Umrim keti zoya
02:24
Shohida Zokirova
Omonim
03:20
Akbar Ravshanov
Yolg`onchi yor
03:12
Sardor Mamadaliyev
Birovning ayoliga ko’z tikmang
03:27
Sarvar Rahmatullayev
Yolgizim
03:45
Baxtiyor Foniy
Unutib bolmas
03:31
Sherbekoof
Kozlari kulgan qiz
03:13
Polatjon Toshmatov
Million
02:10
Xurshid Rajapov
Oydona
03:19
Abdurazzoq Isoqov
Otajon
05:03
Komron Otajonov
Jayron
03:48
Hulkar Abdullayeva
Aldama
03:54
Mohira Inji & Murodbek Qilichev
Biliram
05:06
Dilso'z
Биё
03:44
Fotima Ergasheva
Buxorocha
02:49
Yamin Band
Ketdingda
03:16
Diyora Muxtorova
Meni Jannatlarga yetaklang begim
05:23
Xolmurod Soliyev
Unutding
03:15
Zahida
Лиловая (cover Jah Khalib)
02:51
Shuhrat Yo'ldoshev
Tor ko'cha (cover Ziyoda)
03:00
Shohjahon Jo'rayev
Yomon tovlanasan
03:13
Oybek va Nigora
Aya-dada
03:33
Nilufar Saidova
Borolmayman
03:18
Mahliyo Omon
Mayli
03:32
Bojalar
Gapir-gapir
03:23
←
1
2
3
→
Главная
»
Архив по годам
»
2021
»
Октябрь
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00