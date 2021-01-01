Декабрь 2021
520 треков за месяц.
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Xamdam Sobirov
Nega og’ritar dilim
03:32
Lochin
Rotollo
03:50
Sardorbek
Yuragim
03:36
Osman Navruzov
Kushdepdi
03:34
Eldido
Yangi yil
03:53
Sharof Muqimov
Durdona
03:24
Jasurbek
Farishtamsiz onajon
03:07
Azizjon Ruzmatov
Izlaganim
03:28
Furqat Macho
Yalla habibi
02:37
Akmal Xolxodjayev
Maktabim (Rano)
03:22
Rejinya
Yangi yil
02:23
Jamshid Sultanov
Yaxshi qiz
02:36
Ummon
Tavba (Shohruh)
03:30
Shahnoza Otaboyeva
Крутой
02:50
Lola Ahmedova
Sog'indimda
03:46
Bunyodbek Odilbekov
Soxta Dostlarim
03:24
Oybek & Nigora
Qizalogim (Shirintoy Qizim)
03:59
Oybek & Nigora
Qizim
03:59
Guli Bahor
Nozlarim
02:56
Axrorjon Xolmatov
Vatanim
05:51
Lochin
Rotollo (Instrumental)
03:50
Dilmurod Sultonov
Ahay-ahay
04:14
Mirabror Mirxalilov
Yagonam
03:55
Jahongir Alijonov
Yolgon dunyo yolgonidan toyib boldim
03:17
Guljahon Adashboyeva
Menda qolmadi dil (cover Jaloliddin Ahmadaliyev)
03:23
Nilufar Saidova
Kechir-kechir
03:40
Afruza
Armon
03:31
Shahnoza Otaboyeva
Krutoy
02:51
Jaloliddin Ahmadaliyev
Janonim (Studio Version)
03:05
Sarvinoz Ruziyeva
Yori borga
04:31
Jasmin
Xiyonat (Olloh saqlasin)
03:31
Sevinch Mo'minova & Sardor Mamadaliyev
Dubai
03:10
Milena Madmusayeva
Qaylardasan (New version)
02:50
Umarjon Mahkamboyev
Tabriklaymiz
03:56
Azamat Hasanov & Guzal Sultanova
Jingle bells
02:13
Asadbek Hamdamov
Qor
03:09
Bunyod Jumaniyozov
Dost
03:49
Muhammad Safo
Yuraksiz
03:51
Yulduz Usmonova
Muhabbat (Azizbek Qodirov)
03:57
Ziyoda
Netay sevamanda (Tor kocha)
03:11
Mahliyo
Yurak
03:20
Ummon
Ruhim shifokori (Shohruh)
02:37
Mahliyo Omon
Yurak
03:19
ABBBOSE & Davron Ergashev
Leyli
03:00
Ibrohim Hamidov
Yor to`ying
03:38
Hamidullo Shaydinov
Maktub
03:31
Doston Omonboyev
Yoningdan
04:43
Komronbek Soburov
Yuzlari oy
03:46
Bobur Erkinov
Bir qara
04:08
Xamdam Sobirov & Mirjon Ashrapov & Malik
Alvido bolalik (soundtrack)
03:11
Mamurjon Ochilov
Yomon boldida
03:51
Olmaxon Abdullazoda
Ket mendan
03:58
Hikmat Ajoyib
Jufti halolim
03:23
Рингтоны
Remix Tone
00:30
Рингтоны
Cool Ringtone
00:28
Nashida
Holimzni korsalar edi, Oramizda yurasalar edi, Rosululloh bolsalar edi
05:23
Nurzida
Mard Posbonimsiz
01:28
Asror uz
Meni yoqlab kelgan emishsan yor (cover Jaloliddin Ahamadliyev)
01:54
Gulyora
Ovuna-ovuna (cover Munisa Rizayeva)
03:21
Sobirjon Qayumov
Kelib ket
03:23
Gulyora
Boldi yurak (cover Munisa Rizayeva)
01:22
Azizbek
Yaxshi Qol ( Xamdam sobirov) Remix
03:47
Nadeem Mohammed
La Ilaha Illallah (English Nasheed)
03:15
Omar Esa
Allah Help Me (English Nasheed)
06:24
Mohammed Alomari
Enta Malaak (English Nasheed)
05:35
Ahmed Bukhatir
Forgive Me (English Nasheed)
05:56
Sami Yusuf
Make Me Strong (English Nasheed)
03:56
Nadeem Mohammed
Falling Down (English Nasheed)
04:07
Forgive Me Allah
Astagfirullah (English Nasheed)
03:37
Odilbek Abdullayev
Kulgandim Yig`latdilar
03:26
Sevinch Mo'minova & Sardor Mamadaliyev
Dubay
03:10
Sardor Rasulov
O`shal paytlarim
04:22
Xamdam Sobirov & Mirjon Ashrapov & Malik
Uzbek qiz
03:26
G'ayrat Usmonov
Kongil uchun sevdim
03:17
Baxtinur
Qora sochlar
03:43
Alisher Ne'matov
Kumush
04:28
Malika Egamberdiyeva
Bugun, onam tugilgan kun
04:22
Shohida Zokirova
Otam
03:51
Isomiddin Nur
Endi korolmayman yor yor Birinchi sevgim
04:10
Isomiddin Nur
Ikkinchiga tegib ketgan Birinchi sevgim
04:10
Isomiddin Nur
Ona meni sevganim bor deyolmadingmi (Birinchi sevgim)
04:10
Isomiddin Nur
Birinchi sevgim
04:10
Asror uz
Alam
02:53
Shukurullo Qodirov
Adashdim men yomon adashdim aslida sevmasam bolarkan
04:08
Shahzod Murodov
Boychechagim
03:44
Begzod Ismoilov
Kezib Turkiya Dubayni
03:07
Yangi yil bu aytilmagan Qo'shiqlar
Estrada Yulduzlari
04:42
Tohir Sodiqov
U juda ham yosh oyijon
03:54
Akmal Xolxodjayev
Yoqchilik yiqitar yigit zorini Ruslan Sharipov
04:10
Shoxrux (Ummon)
Ruhim shifokori
02:37
Dilmurod Sultonov
Kabutar
03:39
Mirjon Ashrapov
Meni Kechir (prod by Xamdam Sobirov)
03:34
Mirjalol Ne'matov
Menga orgat (DNDM Remix)
04:28
Mirjalol Ne'matov
Nega kerak bunaqa yurak
11:55
Shahzoda
Naqadar Baxtliman
02:27
Shahzoda
Senga hammasi uchun Rahmat hayot
03:03
Dilnoz & Laziz
Rahmat baxt uchun
04:18
Xamdam Sobirov
Oygul
03:11
Doston Ergashev & Bojalar
Shildir-shilrdir (Uylanamiz)
03:53
Babymohi
Muhabbat (cover Yulduz Usmonova)
03:28
←
1
2
3
…
6
→
Главная
»
Архив по годам
»
2021
»
Декабрь
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00